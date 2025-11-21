Mercan 夥拍巴拿馬政府重塑外商投資計劃

巴拿馬巴拿馬城2025年11月22日 /美通社/ -- 擁有逾 35 年經驗的投資移民諮詢及招聘專家 Mercan Group 宣佈其業務邁向新里程，正式成為巴拿馬政府的首席戰略合作夥伴，將全力協助該國推廣及重塑「合資格投資者計劃」，以吸納國際資金。

巴拿馬工商部副部長 Eduardo Arango 表示，該國「已為其投資移民故事翻開新一頁。歷經多年的行政滯後，政府現正讓『合資格投資者計劃』回歸初心——建立一個具透明度、高效且貫徹始終的制度。」

透過這項合作，巴拿馬政府將借助 Mercan 的實證專長，進一步提升投資計劃的全球覆蓋面及競爭力。Eduardo Arango 形容：「與 Mercan 並肩為計劃注入新動力，並視其為戰略夥伴，是我們不作他選的決定。」

巴拿馬是區內國際連繫最緊密的國家之一，亦是國際貿易和投資的關鍵樞紐，擁有穩定的美元化經濟體系及穩健金融業，其運河更處理全球約 5% 的貿易量。「合資格投資者計劃」入場門檻為 30 萬美元，設有靈活的居留要求，並為投資者提供五年後取得巴拿馬公民身份的可靠途徑。

Mercan Properties Portugal 總裁 Jordi Vilanova 表示：「巴拿馬結合了制度信心、法律穩定及宏大願景，優勢獨一無二。我們的成功建基於明智的決策，而我們深信巴拿馬的『合資格投資者計劃』正是正確之選。」

巴拿馬工商部副部長補充：「Mercan 進駐巴拿馬，象徵著穩定、長遠及對我們共同願景的真誠承諾。憑藉其在投資移民界數十年的經驗和信譽，Mercan 的加入加強了我們的決心，確保每位參與者都能受惠於這個建基於透明度、績效及對該國實質投資的計劃。」

Mercan Group 行政總裁 Jerry Morgan 表示：「這是 Mercan 發展歷程的重要一步。我們致力與重視機遇、透明度及投資者信任的國家建立長遠夥伴關係。巴拿馬正正代表了這一切——我們很榮幸能與擁有共同願景的巴拿馬政府聯手，推動可持續經濟和社會增長，並為國際投資者及其家人創造理想環境。」

Mercan Group 近期在該國的投資進一步鞏固了其對巴拿馬的承諾：集團正於當地規劃一個地標性酒店綜合發展項目，涵蓋品牌酒店、服務式住宅及賭場，旨在打造成區內獨一無二的發展項目。

Jordi Vilanova 指出：「巴拿馬正是 Mercan 進軍新市場時所尋求的環境。我們在歐洲的往績有目共睹，在葡萄牙及希臘擁有 34 個酒店項目，其中 16 個已投入營運。」

Mercan 在巴拿馬的項目將為投資者提供安全切入點，配合清晰可靠的申請時間表，投資於高質素的物業發展。這沿用了 Mercan 在葡萄牙及希臘成功實施的商業模式；集團在當地交付了十年的優質酒店項目，結合與全球領先酒店品牌的可靠合作關係，單在葡萄牙已成功開設 15 間表現強勁的酒店。

這標誌著巴拿馬投資移民的新篇章，將秉持卓越、一致性及創造長遠價值的原則。

SOURCE Mercan Group