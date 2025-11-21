Mercan se asocia con el gobierno de Panamá para renovar su programa de inversión extranjera

PANAMA CITY, Panamá, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mercan Group, líder en inversiones, consultoría en inmigración y reclutamiento, con más de 35 años de experiencia, se complace en anunciar su nuevo capítulo en el área de inversión en inmigración, como principal socio estratégico del Gobierno de Panamá para apoyar la promoción internacional y la renovación del Programa de Inversores Cualificados del país.

Según Eduardo Arango, viceministro de Comercio e Industrias de Panamá, el país "ha dado un giro radical en su historia de migración por inversión. Tras años de inacción administrativa, el Gobierno está implementando el Programa de Inversores Cualificados tal como se concibió originalmente: de forma transparente, eficiente y consistente".

Mediante esta colaboración, el Gobierno panameño refuerza el alcance global y la competitividad de su programa de inversión, confiando en la reconocida experiencia de Mercan para llevarlo al siguiente nivel. En palabras de Eduardo Arango: "Diseñar esta nueva etapa del programa junto con Mercan y definirlos como nuestro socio estratégico fue una decisión fácil".

Panamá es uno de los países mejor conectados internacionalmente de la región y un centro clave para el comercio y la inversión internacionales, con una economía estable basada en el dólar, un sector financiero sólido y el Canal de Panamá, que gestiona alrededor del 5% del comercio mundial. El Programa de Inversores Cualificados ofrece una vía segura para obtener la ciudadanía panameña después de cinco años, con una inversión mínima de 300.000 dólares y requisitos de residencia flexibles.

Para Jordi Vilanova, presidente de Mercan Properties Portugal, "Panamá representa una combinación única de confianza institucional, estabilidad jurídica y una visión ambiciosa. Nuestro éxito se basa en tomar las decisiones correctas, y creemos firmemente que el Programa de Inversores Cualificados de Panamá es una de ellas".

"La presencia de Mercan en Panamá refleja estabilidad, trayectoria y un compromiso genuino con el proyecto que compartimos. Con décadas de experiencia y una reputación intachable en el ámbito de la migración de inversiones, contar con Mercan fortalece nuestro compromiso de garantizar que cada participante se beneficie de un programa basado en la transparencia, el desempeño y la inversión real en el país", comentó el viceministro de Comercio e Industrias de Panamá.

Jerry Morgan, consejero delegado de Mercan Group, comentó que es "un paso importante en la trayectoria de Mercan. Nuestro compromiso siempre ha sido establecer alianzas a largo plazo con países que priorizan las oportunidades, la transparencia y la confianza de los inversores. Panamá representa todo esto, y nos enorgullece unir fuerzas con un gobierno que comparte nuestra visión de crecimiento económico y social sostenible, y de crear un entorno atractivo para los inversores internacionales y sus familias".

El compromiso de Mercan con Panamá se ve reforzado por la reciente inversión del Grupo en el país: un emblemático proyecto hotelero, actualmente en fase de planificación, que contará con un hotel de marca, residencias con servicios y un casino, diseñado para ser uno de los proyectos más singulares de su tipo en la región.

"Panamá es precisamente el tipo de entorno que Mercan busca al entrar en un nuevo mercado. En Europa, nuestra trayectoria habla por sí sola: 34 proyectos hoteleros, 16 de ellos ya en funcionamiento, en Portugal y Grecia", según Jordi Vilanova.

Los proyectos que Mercan está desarrollando en Panamá ofrecerán a los inversores una entrada segura a un desarrollo de alta calidad, respaldada por un cronograma de solicitud claro y fiable. Sigue el mismo modelo de negocio que Mercan ha implementado con éxito en Portugal y Grecia, donde el Grupo ha desarrollado durante una década proyectos hoteleros de alta calidad que combinan alianzas estratégicas con marcas hoteleras líderes a nivel mundial y una trayectoria comprobada: solo en Portugal, se han inaugurado 15 hoteles, todos con un excelente rendimiento.

Este nuevo capítulo en Panamá se rige por los mismos principios de excelencia, consistencia y valor a largo plazo.

Para más información, haga clic aquí