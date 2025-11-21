MERCAN S'ASSOCIE AU GOUVERNEMENT DU PANAMA POUR RÉORGANISER SON PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ÉTRANGER

PANAMA CITY, Panama, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Mercan, leader en matière d'investissement, de conseil en immigration et de recrutement, avec plus de 35 ans d'expertise, est heureux d'annoncer son nouveau chapitre dans le domaine de l'investissement en immigration, en tant que principal partenaire stratégique du gouvernement du Panama pour soutenir la promotion internationale et le remaniement du programme d'investisseurs qualifiés du pays.

Selon Eduardo Arango, vice-ministre du commerce et de l'industrie du Panama, le pays «a tourné une page dans son histoire de migration des investissements. Après des années d'inertie administrative, le gouvernement met désormais en œuvre le programme pour les investisseurs qualifiés tel qu'il avait été envisagé à l'origine, c'est-à-dire transparent, efficace et cohérent ».

Grâce à cette collaboration, le gouvernement panaméen renforce la portée mondiale et la compétitivité de son programme d'investissement, en comptant sur l'expertise éprouvée de Mercan pour l'amener au niveau suivant, selon les termes d'Eduardo Arango : « Concevoir le second souffle du programme, aux côtés de Mercan, et les définir comme notre partenaire stratégique a été une décision facile à prendre ».

Le Panama est l'un des pays de la région les mieux connectés à l'international et constitue une plaque tournante essentielle pour le commerce et l'investissement internationaux, avec une économie stable basée sur le dollar, un secteur financier robuste et le canal de Panama qui gère environ 5 % du commerce mondial. Le programme pour investisseurs qualifiés (Qualified Investor Program) offre une voie fiable vers la citoyenneté panaméenne au bout de cinq ans, moyennant un investissement minimum de 300 000 dollars et des conditions de résidence souples.

Pour Jordi Vilanova, président de Mercan Properties Portugal, « Panama représente une combinaison unique de confiance institutionnelle, de stabilité juridique et de vision ambitieuse. Notre succès repose sur les bonnes décisions, et nous sommes convaincus que le programme d'investisseurs qualifiés du Panama est l'une d'entre elles ».

« La présence de Mercan au Panama témoigne de sa stabilité, de sa longévité et de son engagement sincère dans le projet que nous partageons. Avec des décennies d'expérience et une réputation de confiance dans le monde de la migration des investissements, l'arrivée de Mercan renforce notre engagement à garantir que chaque participant bénéficie d'un programme fondé sur la transparence, la performance et l'investissement réel dans le pays », ajoute le vice-ministre du commerce et de l'industrie du Panama.

Jerry Morgan, PDG du groupe Mercan, déclare qu'il s'agit « d'une étape importante dans le parcours de Mercan. Notre engagement a toujours été d'établir des partenariats à long terme avec des pays qui privilégient les opportunités, la transparence et la confiance des investisseurs. Le Panama représente tout cela - et nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'un gouvernement qui partage notre vision d'une croissance économique et sociale durable, et de la création d'un environnement attrayant pour les investisseurs internationaux et leurs familles ».

L'engagement de Mercan envers le Panama est renforcé par l'investissement récent du groupe dans le pays : un projet hôtelier de référence, actuellement en phase de planification, qui comprendra un hôtel de marque, des résidences avec services et un casino - conçu pour être l'un des projets les plus distinctifs de ce type dans la région.

« Panama iest exactement le type d'environnement que Mercan recherche lorsqu'elle pénètre un nouveau marché. En Europe, notre expérience est évidente - avec 34 projets d'accueil, dont 16 déjà opérationnels, au Portugal et en Grèce », selon Jordi Vilanova.

Les projets que Mercan développe au Panama offriront aux investisseurs un point d'entrée sûr dans un développement de haute qualité, soutenu par un calendrier d'application clair et fiable. Il suit le même modèle commercial que Mercan a mis en œuvre avec succès au Portugal et en Grèce, où le groupe a réalisé pendant une décennie des projets d'hôtellerie de grande qualité qui combinent des partenariats de confiance avec des marques hôtelières mondiales de premier plan et une expérience éprouvée de l'ouverture de 15 hôtels au Portugal seulement, qui ont tous enregistré de solides performances.

Ce nouveau chapitre au Panama suit les mêmes principes d'excellence, de cohérence et de valeur à long terme.

