Microland fue reconocida como líder por quinto año consecutivo en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para servicios de red gestionados

BENGALURU, India, 19 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Microland se enorgullece de anunciar su reconocimiento como Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 por servicios de red gestionados (MNS, por sus siglas en inglés) por quinto año consecutivo. Este logro destaca la inquebrantable dedicación de la empresa a ofrecer soluciones automatizadas y orientadas al usuario que garanticen redes empresariales seguras, integradas y confiables.

A medida que las empresas se enfrentan a complejidades de red cada vez mayores, Microland introduce la red como servicio (NaaS, por sus siglas en inglés) para facilitar la infraestructura preparada para el futuro y, al mismo tiempo, proteger las inversiones existentes. Su enfoque neutral con respecto al proveedor ofrece una adopción sencilla, flexibilidad operativa y un rendimiento excepcional en diversas tecnologías. Para esta evolución es fundamental la plataforma Intelligeni de Microland, que proporciona observabilidad, automatización y análisis avanzados para permitir una rápida transformación, un monitoreo proactivo y remediación automatizada, lo que ayuda a las organizaciones a anticiparse a las interrupciones.

A través de su marco de experiencia de red inteligente, Microland aprovecha tres décadas de experiencia y tecnologías de vanguardia como red definida por software, virtualización de funciones de red, borde del servicio de acceso seguro, redes OT y 5G privado para ofrecer servicios integrales de consultoría, transformación y gestión. Sus soluciones optimizan el rendimiento y la productividad de la red sin sacrificar la seguridad.

Robert Wysocki, vicepresidente sénior y líder global de soluciones para clientes de Redes y ciberseguridad en Microland, declaró: "Nos sentimos honrados de ser proclamados líderes en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 por servicios de red gestionados por quinto año consecutivo. Este reconocimiento refleja nuestra continua innovación y compromiso con la excelencia. A medida que superamos los límites de la automatización habilitada por IA y los modelos de seguridad unificados, agradecemos a nuestros clientes por inspirar nuestras innovaciones e impulsar nuestro éxito".

Sam Mathew, presidente de Microland, agregó: "Este reconocimiento, por quinto año, es un testimonio de nuestra dedicación a la innovación tecnológica. Nuestras inversiones en automatización y seguridad adaptativa para las soluciones de redes de área amplia definidas por software y borde de servicio de acceso seguro (SD-WAN y SASE, por sus siglas en inglés respectivamente) nos permiten ofrecer resultados transformadores para nuestros clientes. Extendemos nuestra más sincera gratitud a nuestros clientes, cuya confianza nos impulsa a mejorar continuamente el valor que ofrecemos".

Para obtener más información sobre este reconocimiento, visite: https://www.microland.com/analyst-insights/gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-fifth-year

Exención de responsabilidad de Gartner

Gartner, Magic Quadrant para servicios de red gestionados Ted Corbett, Nauman Raja, Jon Dressel, Lisa Pierce, Karen Brown, Danellie Young, 14 de octubre de 2024.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en EE. UU. y a nivel internacional, y MAGIC QUADRANT es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas y se utilizan en este documento con autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner son las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de Microland

Microland es una empresa pionera en servicios de infraestructura de TI y consultoría con sede en Bangalore, India, y cuenta con un probado historial de entrega de resultados comerciales tangibles durante 35 años. En la actualidad, a medida que las empresas reconocen que las redes refuerzan la funcionalidad y la eficiencia de los sistemas digitales modernos y respaldan la innovación, proporcionamos tecnologías de próxima generación, como IA, operaciones automatizadas y soluciones impulsadas por plataformas, que promueven excelencia operativa, agilidad y productividad de las organizaciones de todo el mundo. Nuestro equipo de más de 4.600 expertos presta servicios en más de 100 países de Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y América del Norte, con los que ofrece soluciones de vanguardia en redes, la nube, centros de datos, ciberseguridad, gestión de servicios, aplicaciones y automatización. Reconocida por los principales analistas de la industria debido a nuestras estrategias innovadoras, Microland está comprometida con una gobernanza sólida, la sostenibilidad ambiental y el fomento de un lugar de trabajo inclusivo donde prospere el talento diverso. Cuando las empresas trabajan con Microland, se conectan con los mejores talentos, tecnologías y soluciones para generar un valor sin precedentes.

