Microland wird zum fünften Mal in Folge als Leader im 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed Network Services ausgezeichnet

BENGALURU, Indien, 18. November 2024 /PRNewswire/ – Microland ist stolz darauf, im fünften Jahr in Folge als Leader im 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed Network Services (MNS) ausgezeichnet zu werden. Diese Leistung unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung von automatisierungsgesteuerten, benutzerorientierten Lösungen, die sichere, nahtlose und zuverlässige Unternehmensnetzwerke gewährleisten.

Microland Recognized as a Leader for the Fifth Consecutive Year in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed Network Services

Da Unternehmen mit immer komplexeren Netzwerken konfrontiert sind, hat Microland Network-as-a-Service (NaaS) eingeführt, um eine zukunftssichere Infrastruktur zu schaffen und gleichzeitig bestehende Investitionen zu schützen. Ihr anbieterneutraler Ansatz bietet eine einfache Einführung, betriebliche Flexibilität und außergewöhnliche Leistung über verschiedene Technologien hinweg. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die Intelligeni-Plattform von Microland, die fortschrittliche Beobachtungsmöglichkeiten, Automatisierung und Analysen bietet, um eine schnelle Transformation, proaktive Überwachung und automatisierte Abhilfemaßnahmen zu ermöglichen – damit Unternehmen Störungen immer einen Schritt voraus sind.

Mit seinem Intelligent Network Experience Framework nutzt Microland drei Jahrzehnte Erfahrung und modernste Technologien wie SDN, NFV, SASE, OT Networking und Private 5G, um End-to-End-Beratung, Transformation und Managed Services anzubieten. Ihre Lösungen optimieren die Netzwerkleistung und Produktivität, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Robert Wysocki, Senior Vice President und Global Client Solutions Leader – Networks & Cybersecurity bei Microland, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, zum fünften Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Managed Network Services genannt zu werden. Diese Anerkennung spiegelt unsere kontinuierliche Innovation und unser Engagement für hervorragende Leistungen wider. Während wir die Grenzen von KI-gestützter Automatisierung und einheitlichen Sicherheitsmodellen verschieben, danken wir unseren Kunden dafür, dass sie unsere Innovationen inspirieren und unseren Erfolg vorantreiben."

Sam Mathew, President bei Microland, fügte hinzu: „Diese Auszeichnung, die wir nun schon zum fünften Mal erhalten, ist ein Beweis für unser Engagement für technologische Innovation. Unsere Investitionen in Automatisierung und adaptive Sicherheit für SD-WAN- und SASE-Lösungen ermöglichen es uns, für unsere Kunden transformative Ergebnisse zu erzielen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kunden, deren Vertrauen uns anspornt, den Wert unseres Angebots kontinuierlich zu steigern."

Weitere Informationen über diese Auszeichnung finden Sie unter: https://www.microland.com/analyst-insights/gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-fifth-year

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services Ted Corbett, Nauman Raja, Jon Dressel, Lisa Pierce, Karen Brown, Danellie Young, 14. Oktober 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und dürfen nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Microland

Microland ist ein bahnbrechendes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse erzielt hat. Heutzutage erkennen Unternehmen, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme unterstützen und Innovationen fördern. Wir bieten Technologien der nächsten Generation wie KI, automatisierte Abläufe und plattformgesteuerte Lösungen an, die die betriebliche Exzellenz, Agilität und Produktivität von Unternehmen weltweit fördern. Unser Team mit über 4.600 Experten erbringt Dienstleistungen in über 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung. Microland wird von führenden Branchenanalysten für seine innovativen Strategien anerkannt und setzt sich für eine solide Unternehmensführung, ökologische Nachhaltigkeit und die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem vielfältige Talente Erfolg haben. Wenn Unternehmen mit Microland zusammenarbeiten, können sie auf die besten Talente, Technologien und Lösungen zurückgreifen, um einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.microland.com

Medienkontakt: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2555157/Microland_Gartner.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg