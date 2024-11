Microland reconnue comme Leader pour la cinquième année consécutive dans le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ pour les services de réseaux gérés

BENGALURU, Inde, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Microland est fière d'annoncer sa reconnaissance en tant que leader dans le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ pour les services de réseau gérés (MNS) pour la cinquième année consécutive. Cette réalisation souligne le dévouement inébranlable de la société à fournir des solutions axées sur l'automatisation et les consommateurs qui garantissent des réseaux d'entreprise sécurisés, transparents et fiables.

Alors que les entreprises sont confrontées à des complexités réseau croissantes, Microland a introduit le Network-as-a-Service (NaaS) pour faciliter une infrastructure prête pour l'avenir tout en protégeant les investissements existants. Leur approche neutre vis-à-vis des fournisseurs offre une adoption facile, une flexibilité opérationnelle et des performances exceptionnelles à travers diverses technologies. Au cœur de cette évolution se trouve la plateforme Intelligeni de Microland, qui offre une observabilité, une automatisation et une analyse avancées pour permettre une transformation rapide, une surveillance proactive et une mesure corrective automatisée, aidant ainsi les organisations à garder une longueur d'avance sur les perturbations.

Grâce à leur cadre d'expérience réseau intelligent, Microland s'appuie sur trois décennies d'expertise et sur des technologies de pointe telles que SDN, NFV, SASE, OT Networking et 5G privée pour fournir des services de conseil, de transformation et de gestion de bout en bout. Leurs solutions optimisent les performances et la productivité du réseau sans sacrifier la sécurité.

Robert Wysocki, Vice-président senior, et Responsable des solutions clients globales - Réseaux et cybersécurité chez Microland, a déclaré : «Nous sommes honorés d'être nommés Leader dans le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ pour les services de réseaux gérés pour la cinquième année consécutive. Cette reconnaissance reflète notre innovation continue et notre engagement en faveur de l'excellence. Alors que nous repoussons les limites de l'automatisation basée sur l'IA et des modèles de sécurité unifiée, nous remercions nos clients d'avoir inspiré nos innovations et d'avoir été le moteur de notre réussite. »

Sam Mathew, président de Microland, a ajouté : « Cette reconnaissance, pour la cinquième année, témoigne de notre dévouement à l'innovation technologique. Nos investissements dans l'automatisation et la sécurité adaptative pour les solutions SD-WAN et SASE nous permettent d'obtenir des résultats transformateurs pour nos clients. Nous remercions chaleureusement nos clients, dont la confiance nous pousse à améliorer sans cesse la valeur que nous leur offrons.

Pour en savoir plus sur cette reconnaissance, veuillez consulter : https://www.microland.com/analyst-insights/gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-fifth-year

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils en matière d'infrastructure informatique, dont le siège se trouve à Bengaluru, en Inde, et qui a fait ses preuves depuis 35 ans en matière de résultats commerciaux tangibles. Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur des plateformes - qui favorisent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les organisations du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes de l'industrie pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance forte, d'une durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif où la diversité des talents s'épanouit. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée.

