Nanorrevestimiento con PlasmaPlus®: protección eficaz contra la corrosión

STEINHAGEN, Alemania, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La tecnología de plasma atmosférico aumenta la eficiencia y reduce el impacto medioambiental, a la vez que automatiza los procesos. Desarrollado por Plasmatreat GmbH, el nanorrevestimiento PlasmaPlus® revoluciona el tratamiento de superficies al ofrecer una protección integral contra la infiltración corrosiva de las superficies metálicas selladas. Sus numerosas ventajas lo convierten en una alternativa real a los procesos convencionales. Está despertando interés en muchos sectores, en especial en el del transporte y la movilidad, así como en el de las energías renovables.

Los métodos convencionales de tratamiento de superficies para proteger contra la corrosión, como el encerado o la galvanoplastia, a veces se asocian con procesos químicos agresivos y perjudiciales para el medio ambiente. Estos métodos también son costosos y requieren de mucho tiempo y, a menudo, no se pueden automatizar. PlasmaPlus®, un nanorrevestimiento desarrollado por Plasmatreat GmbH, ofrece una alternativa eficaz, automatizada y selectiva.

PlasmaPlus® – altamente eficaz contra la infiltración corrosiva

En el proceso PlasmaPlus®, la protección contra la corrosión se consigue utilizando plasma a presión atmosférica. Se añade un precursor gaseoso al chorro de plasma, que recubre la superficie metálica en el punto de sellado con una capa orgánica de silicio ultrafina y altamente eficaz. Esto prepara la superficie para aplicar los selladores sólidos o líquidos (FIPG). El recubrimiento con PlasmaPlus® mejora significativamente la humectabilidad y la adhesión. A largo plazo, el sello sobre la superficie metálica proporciona una barrera confiable contra los electrolitos corrosivos, lo que ofrece una protección contra la corrosión extremadamente alta y duradera para las aleaciones metálicas y los aceros no inoxidables.

Selectivo, eficiente, automatizado, respetuoso con el medio ambiente

El uso de la tecnología de plasma atmosférico para una protección fiable contra la corrosión ofrece múltiples ventajas. Los sistemas de plasma de Plasmatreat permiten el tratamiento selectivo de superficies. En el caso de las carcasas metálicas, por ejemplo, los sistemas pueden tratar la carcasa de forma precisa en el lugar donde se encuentra la junta. Este proceso también es significativamente más eficiente. En comparación con los métodos tradicionales, PlasmaPlus® logra tiempos de ciclo más cortos, ya que el proceso en seco permite procesar de inmediato los sustratos tratados. Esto también supone un ahorro en costos de logística. La cantidad de material utilizado es mínima: se introduce un máximo de 50 gramos del precursor correspondiente por hora en el chorro de plasma. Una ventaja significativa es la capacidad en línea del proceso.

Los sistemas se pueden integrar con facilidad en las líneas de producción existentes para lograr procesos totalmente automatizados. Además de ser más eficaz y eficiente, la tecnología de plasma resulta beneficiosa para muchas empresas y sectores industriales, ya que sustituye a los procesos químicos convencionales utilizados para proteger contra la corrosión que son perjudiciales para el medio ambiente. Esto convierte a la tecnología del plasma atmosférico en un verdadero punto de inflexión en numerosos sectores. Por ejemplo, se utiliza en el sector automotriz para sellar carcasas de baterías, cajas para unidades de control, módulos de potencia y mucho más.

www.plasmatreat.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2622130/5534970/Plasmatreat_Logo.jpg

FUENTE Plasmatreat