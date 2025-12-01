採用PlasmaPlus®等离子等離子納米鍍膜技術：為金屬密封件提供卓越防腐保護

德國施泰因哈根2025年12月1日 /美通社/ -- 常壓電漿技術在實現製程自動化的同時，能夠有效提升生產效率並降低環境負面影響。由Plasmatreat GmbH開發的PlasmaPlus®電漿奈米鍍膜技術，通過為密封金屬表面提供全面抗腐蝕滲透保護，實現了表面處理技術的革命性突破。其多重優勢使之成為傳統工藝的真正替代方案，正受到交通運輸、新能源等眾多行業的重點關注。

傳統金屬表面防腐處理方法（如上蠟或電鍍）往往涉及強效且有害環境的化學工藝。這些方法不僅成本高昂、耗時較長，且通常難以實現自動化。由Plasmatreat GmbH研發的PlasmaPlus®等離子奈米鍍膜技術，提供了一種高效、可自動化且能精準選擇處理區域的替代方案。

PlasmaPlus®——高效抵禦腐蝕介質滲透

在PlasmaPlus®工藝中，防腐保護是通常氣壓等離子技術實現。將氣態前驅體注入等離子射流，可在密封點處的金屬表面形成超薄高效的有機矽塗層。這一處理為後續固體或液態密封膠（FIPG）的塗覆創造了理想基面。PlasmaPlus®塗層能顯著改善材料潤濕性與附著力，最終在金屬表面形成抵禦腐蝕性電解質的可靠屏障，為金屬合金及非不銹鋼材料提供持久的超高等級防腐保護。

區域選擇性、高效處理能力、全自動且更環保的處理工藝

採用常壓等離子技術實現可靠防腐保護，可為工業領域帶來多重效益。Plasmatreat等離子系統能夠實現表面選擇性處理——以金屬外殼為例，等離子系統可精確定位至密封件所在區域進行局部處理。該工藝效率顯著優於傳統方法：PlasmaPlus®技術憑藉其乾式工藝特性，使基材處理後立即可進入後續工序，有效縮短生產週期並降低物流成本。材料消耗量極低，每小時注入等離子射流的前驅體材料最多不超過50克。另一顯著優勢在於等離子工藝出色的線上集成能力，可無縫對接現代化生產線。

Plasmatreat系統可輕鬆集成至現有生產線，實現全自動化流程。除了更高的效能與效率外，等離子技術的優勢在於能夠替代傳統有害環境的化學防腐工藝，為眾多企業乃至整個行業帶來了實質性益處。正因如此，常壓等離子技術正成為多個行業的變革性解決方案——例如在汽車工業中，等離子技術已廣泛應用於電池殼體、控制單元外殼、功率模組等部件的密封工藝。

www.plasmatreat.com

SOURCE Plasmatreat