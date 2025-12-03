PlasmaPlus® 나노코팅: 효과적인 부식 방지

슈타인하겐, 독일, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 대기 플라즈마 기술은 공정 자동화를 가능하게 하면서 효율성을 높이고 환경 부담을 줄여준다. 플라스마트리트(Plasmatreat GmbH)가 개발한 PlasmaPlus® 나노코팅은 실링된 금속 표면으로의 부식성 침투를 효과적으로 차단해 표면 처리 분야에 혁신을 가져왔다. 이 기술이 지닌 다양한 장점은 기존 공정의 실질적인 대안으로 인정받고 있으며, 특히 운송•모빌리티 산업과 재생에너지 분야를 비롯한 여러 산업에서 주목받고 있다.

왁싱, 전기 도금 등 부식 방지를 위한 기존의 표면 처리 방식에는 때때로 환경 부담이 큰 강한 화학 공정이 필요하다. 이러한 방식은 비용과 시간이 많이 소요되고 자동화가 어려운 경우도 많다. 플라스마트리트가 개발한 PlasmaPlus® 나노코팅은 효율적이면서 자동화에 적합하고, 필요한 부분에만 선택적으로 적용할 수 있는 대안을 제시한다.

PlasmaPlus®– 부식성 침투를 강력하게 차단

PlasmaPlus® 공정에서는 대기압 플라즈마를 활용해 부식 방지 효과를 얻는다. 플라즈마 제트에 기체 전구체를 주입하면 실링 지점의 금속 표면에 초박형의 고효율 실리콘-유기층이 형성된다. 이 층은 고체 또는 액체 실링제(FIPG)를 도포하기에 적합한 표면 상태를 만들어준다. PlasmaPlus® 코팅은 표면의 습윤성과 접착력을 획기적으로 개선하며, 금속 표면의 실링층은 오랜 기간 부식성 전해질을 차단하는 안정적인 보호막으로 작용한다. 그 결과 금속 합금과 비스테인리스강에서도 매우 높은 수준의 장기 부식 저항성을 확보할 수 있다.

선택적•효율적•자동화 가능•환경 친화적

대기압 플라즈마 기술을 활용한 신뢰성 높은 부식 방지 공정은 다양한 이점을 제공한다. 플라스마트리트의 플라즈마 시스템은 표면을 선택적으로 처리할 수 있다. 예를 들어 금속 인클로저의 경우 실링이 위치한 하우징 부위만 정밀하게 처리하는 것이 가능하다. 이 공정은 기존 방식보다 상당히 효율적이다. PlasmaPlus®는 건식 공정 특성상 처리된 기판을 즉시 후속 공정에 투입할 수 있어 사이클 타임이 크게 단축되며, 이는 물류비용 절감으로 이어진다. 사용되는 재료의 양도 매우 적다. 플라즈마 제트에 투입되는 전구체는 시간당 최대 50g에 불과하다. 또한 이 공정은 생산 라인에 직접 통합해 연속 처리할 수 있다는 점도 큰 장점이다.

시스템은 기존 생산 라인에 쉽게 통합돼 완전 자동화 공정으로 운영할 수 있다. 플라즈마 기술은 환경 부담이 큰 기존의 화학 기반 부식 방지 방식을 대체함으로써 효율과 성능을 한층 높이고, 기업과 산업 전반에 다양한 이점을 제공한다. 이러한 특성 덕분에 대기압 플라즈마 기술은 여러 산업 분야의 판도를 바꾸는 기술로 평가된다. 자동차 산업에서는 배터리 하우징, 제어 장치용 케이스, 파워 모듈 등의 실링 공정에 폭넓게 활용되고 있다.

