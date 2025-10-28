Nuevo aire de la ciudad milenaria: Trazando el futuro urbano desde la herencia cultural

Zhengzhou, China, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 22 al 25 de octubre, Zhengzhou, ciudad ubicada en la provincia de Henan, fue la sede del "Diálogo Mundial de Alcaldes en Zhengzhou y el Foro Internacional de Alcaldes de Ciudades Turísticas 2025". El foro, bajo el lema "Continuar el legado cultural de la antigua capital para impulsar la renovación urbana", congregó a cerca de 300 invitados, entre ellos alcaldes, delegados de diversas ciudades y expertos internacionales de países como Italia, España, Bulgaria y Nueva Zelanda, con el objetivo de explorar la integración entre la renovación urbana y la herencia cultural.

Escena del "Diálogo Mundial de Alcaldes en Zhengzhou y el Foro Internacional de Alcaldes de Ciudades Turísticas 2025" (Foto: Hao Yuan, Reportero de la Agencia de Noticias de Xinhua) (PRNewsfoto/The Global Mayors Dialogue·Zhengzhou Organizing Committee Office)

Zhengzhou ha sido pionera en la implementación de una "reforma proactiva de la arqueología de reliquias culturales", estableciendo un mecanismo de protección que prioriza "primero la arqueología, luego la construcción", garantizando así la protección del patrimonio cultural en el desarrollo urbano a través de un marco institucional.

En la práctica, Zhengzhou ha adoptado un enfoque distintivo. En la planificación del Parque Nacional de Sitios Arqueológicos de la Ciudad Shang de Zhengzhou, el equipo de diseño prioriza una experiencia interactiva para el público, integrando la muralla de la ciudad de la dinastía Shang, con 3600 años de antigüedad, en la vida contemporánea. A su vez, el distrito cultural de Fuminli, basado en el principio de "preservar la estructura de las calles y callejones e integrar actividades culturales", ha creado un espacio temático que fusiona tradición y modernidad.

Maurizio Rasero, gobernador de la provincia italiana de Asti, comentó con admiración: "En su camino hacia la modernización, Zhengzhou no ha olvidado su tradición e historia". Compartió la experiencia de la provincia de Asti desde la perspectiva de la integración de industrias: "Hemos transformado los sitios históricos en centros culturales y, aprovechando la tradición vitivinícola, hemos impulsado el turismo de experiencias. Esto no solo protege nuestro patrimonio cultural, sino que también le da una nueva vida".

Juan de Dios Pérez García, alcalde de Palomeque, España, considera que Zhengzhou es una ciudad histórica y cultural que ha logrado preservar la belleza de su centro histórico, integrando a su vez elementos modernos y actuales. Él propone el concepto de "protección activa", que implica integrar elementos modernos de manera ingeniosa, conservando al mismo tiempo la esencia de las calles tradicionales, para lograr así la evolución continua del centro histórico.

La alcaldesa de Rotorua, Nueva Zelanda, Tania Tapsell, señaló que Zhengzhou, al recrear la cultura tradicional a través de tecnologías modernas, no solo reactiva el empleo, sino que también impulsa el crecimiento económico, y expresó su interés de fortalecer la cooperación entre ambas ciudades.

An Wei, miembro del Comité Permanente del Comité Provincial de Henan y secretario del Comité Municipal de Zhengzhou, resumió: "La renovación urbana no es una mera restauración y reconstrucción, sino el crecimiento orgánico de la vida de la ciudad. Cada ciudad necesita explorar un camino de integración que implique innovación y progreso cultural".

