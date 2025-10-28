प्राचीन नगर की नई धुन: सांस्कृतिक धारा की निरंतरता में शहरी भविष्य की ओर

The Global Mayors Dialogue·Zhengzhou Organizing Committee Office

28 Oct, 2025, 13:57 IST

झेंग्झौ, चीन, 28 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- 22 से 25 अक्टूबर तक, हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में "विश्व महापौर संवाद • झेंगझोउ तथा 2025 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर महापौर फोरम" आयोजित हुआ। "प्राचीन राजधानी की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाना, शहरी नवीनीकरण को सशक्त बनाना" विषय पर आधारित इस फोरम में इटली, स्पेन, बुल्गारिया, न्यूज़ीलैंड आदि देशों के महापौरों, शहर प्रतिनिधियों और विश्वभर के विशेषज्ञों तथा विद्वानों सहित लगभग 300 अतिथि एकत्र हुए और शहरी नवीनीकरण तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के समन्वय पर विचार-विमर्श किया।

A dialogue session during the event (Xinhua/Hao Yuan)
झेंगझोउ ने सबसे पहले "पुरातत्व-पूर्व सुधार" लागू किया, जिसमें "पहले पुरातत्व, बाद में निर्माण" की संरक्षण प्रणाली स्थापित की गई, जिसने शहरी निर्माण में सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए संस्थागत गारंटी प्रदान की।

व्यावहारिक स्तर पर, झेंगझोउ ने एक विशिष्ट मार्ग तलाशा। झेंगझोउ शांगचेंग राष्ट्रीय पुरातत्व स्थल उद्यान की योजना में, डिजाइन टीम ने नागरिकों के लिए स्पर्शनीय अनुभव पर बल दिया, जिससे 3600 वर्ष पुराने शांग राजवंश की नगरदीवार को समकालीन जीवन में समाहित किया गया। साथ ही, फुमिनली सांस्कृतिक सड़क क्षेत्र को "गली-मोहल्लों की संरचना को बनाए रखना, सांस्कृतिक उद्योगों को समाहित करना" सिद्धांत के आधार पर विकसित किया गया, जिससे परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण करते हुए एक विषयगत स्थान तैयार किया गया।

इटली के आस्ती प्रांत के गवर्नर मौरीज़ियो रासेरो ने भावुक होकर कहा: "आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में, झेंगझोउ ने अपनी परंपराओं और इतिहास को नहीं भुलाया।" उन्होंने औद्योगिक समेकन के दृष्टिकोण से आस्ती प्रांत का अनुभव साझा किया: "हमने ऐतिहासिक स्थलों को सांस्कृतिक केंद्रों में परिवर्तित किया है और अंगूर की खेती तथा वाइन परंपरा का उपयोग कर अनुभवात्मक पर्यटन विकसित किया है। इसने न केवल सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की है, बल्कि उसमें नई जीवनशक्ति भी संचारित की है।"

स्पेन के पालोमेके शहर के महापौर जुआन डे दियोस पेरेज़ गार्सिया का मानना है कि झेंगझोउ एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है, जिसने न केवल पुराने शहर की रूपरेखा को संरक्षित किया है, बल्कि आधुनिक फैशन तत्वों को भी समाहित किया है। उन्होंने "सक्रिय संरक्षण" की अवधारणा प्रस्तुत की, अर्थात पारंपरिक गलियों के स्वरूप को बनाए रखते हुए कुशलतापूर्वक आधुनिक तत्वों को शामिल करना, ताकि ऐतिहासिक नगरक्षेत्र निरंतर विकसित होते रहें।

न्यूज़ीलैंड के रोटोरुआ की महापौर तानिया एलिशिया टैप्सेल ने इंगित किया कि झेंगझोउ ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारंपरिक संस्कृति को पुनर्जीवित किया है, जिससे न केवल रोजगार सक्रिय हुआ है, बल्कि आर्थिक वृद्धि भी हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

हेनान प्रांतीय समिति की स्थायी समिति के सदस्य तथा झेंगझोउ नगर समिति के सचिव आन वेई ने सारांश में कहा: "शहरी नवीनीकरण केवल साधारण मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि यह शहरी जीवन की जैविक वृद्धि है। प्रत्येक शहर को सांस्कृतिक नवाचार और प्रगति के समन्वय का मार्ग तलाशना होगा।"

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2805797/A_dialogue_session_event__Xinhua_Hao_Yuan.jpg

