Bank of America publica los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025

Bank of America Corporation

15 ene, 2026, 11:12 GMT

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 15 de enero de 2026  /PRNewswire/ -- Bank of America presentó hoy los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025. Puede consultar el comunicado de prensa, la presentación complementaria y la presentación a los inversores en el sitio web de Relaciones con inversores del Bank of America en https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings

El formulario 8-K con los resultados financieros de Bank of America también está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en https://www.sec.gov.

Información sobre la conferencia telefónica con inversores
El presidente y director ejecutivo Brian Moynihan y el vicepresidente ejecutivo y director financiero Alastair Borthwick analizarán los resultados financieros en una conferencia telefónica con inversores a las 8:30 a. m. hora del este, el día de hoy. Para conectarse y solo escuchar la conferencia, marque 1.877.200.4456 (Estados Unidos) o 1.785.424.1732 (internacional). El código para acceder a la conferencia es 79795. Conéctese 10 minutos antes de iniciar la conferencia.

Los inversores pueden escuchar el audio en directo de la conferencia telefónica y ver las diapositivas de la presentación visitando la sección "Eventos y presentaciones" del sitio web de Relaciones con los Inversores de la empresa.

Información sobre las repeticiones de la conferencia telefónica con inversores
Los inversores podrán ingresar a las repeticiones de la conferencia telefónica con inversores en el sitio web de Relaciones con Inversores o llamando al 1.800.934.4850 (Estados Unidos) o al 1.402.220.1178 (internacional) desde el mediodía del 14 de enero hasta las 11:59 p. m. hora del este, del 23 de enero. 

Bank of America
Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo al servicio de consumidores particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones; cuenta con una variedad completa de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La empresa ofrece una ventaja inigualable en Estados Unidos, al prestar servicio a aproximadamente 69 millones de consumidores y pequeñas empresas con alrededor de 3.600 centros financieros minoristas, aproximadamente 15.000 cajeros automáticos y una galardonada banca digital con aproximadamente 59 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonios, banca corporativa, de inversión y operaciones en una amplia variedad de clases de activos, al servicio de empresas, gobiernos, instituciones y particulares de todo el mundo. Bank of America ofrece apoyo líder en el sector a aproximadamente 4 millones de hogares con pequeñas empresas mediante un conjunto de productos y servicios innovadores en línea, fáciles de usar. La empresa atiende a sus clientes mediante operaciones en Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Los inversores pueden comunicarse con:

Lee McEntire, Bank of America
Teléfono: 1.980.388.6780
[email protected]
 

Jonathan Blum, Bank of America (Ingresos Fijos)
Teléfono: 1.212.449.3112
[email protected]

Los periodistas pueden contactar con:

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America
Teléfono: 1.646.743.3356
[email protected]  

