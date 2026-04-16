Bank of America informa sus resultados financieros del primer trimestre de 2026

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bank of America informó hoy sus resultados financieros del primer trimestre de 2026. Se puede acceder al comunicado de prensa, archivo complementario y presentación para inversionistas en el sitio web de Relaciones con Inversionistas de Bank of America en https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

El formulario 8-K con los resultados financieros de Bank of America también está disponible en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos en https://www.sec.gov.

Información sobre la conferencia telefónica para inversionistas

El presidente y director ejecutivo Brian Moynihan y el vicepresidente ejecutivo y director financiero Alastair Borthwick hablarán sobre los resultados financieros en una conferencia telefónica para inversionistas a las 8:30 a. m. hora del este (ET) de hoy. Para conectarse solo para escuchar la conferencia telefónica, marque 1.877.200.4456 (EE. UU.) o 1.785.424.1732 (internacional). El ID de la conferencia es 79795. Llame 10 minutos antes del inicio de la conferencia telefónica.

Los inversionistas pueden escuchar el audio en directo de la conferencia telefónica, además de ver las diapositivas de la presentación, al visitar la sección de "Eventos y Presentaciones" del sitio web de Relaciones con Inversionistas de la empresa.

Información sobre la grabación de la conferencia telefónica para inversionistas

Los inversionistas pueden acceder a las grabaciones de la conferencia telefónica para inversionistas visitando el sitio web de Relaciones con Inversionistas o llamando al 1.800.934.4850 (EE. UU.) o al 1.402.220.1178 (internacional) el 15 de abril desde el mediodía hasta las 11:59 p. m. hora del este, el 24 de abril.

Bank of America

Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo que presta servicios a consumidores particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones. Cuenta con una amplia gama de productos y servicios bancarios, de inversión, gestión de activos, además de otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La empresa ofrece una comodidad sin igual en Estados Unidos, al atender a casi 70 millones de clientes con aproximadamente 3.500 centros financieros minoristas, cerca de 15.000 cajeros automáticos y una galardonada banca digital con alrededor de 59 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonios, banca corporativa y de inversión y negociación, mediante una amplia variedad de clases de activos al servicio de empresas, gobiernos, instituciones y particulares de todo el mundo. Bank of America ofrece un apoyo líder en el sector a aproximadamente 4 millones de hogares de pequeñas empresas a través de un conjunto de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La empresa atiende a sus clientes con operaciones en Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Para obtener más novedades de Bank of America, incluidos anuncios de dividendos y otra información importante, visite la sala de prensa de Bank of America y regístrese para recibir alertas de noticias por correo electrónico.

Los inversionistas pueden ponerse en contacto con

Lee McEntire, Bank of America

Teléfono: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Renta Fija)

Tel.: 1.212.449.3112

[email protected]

Los periodistas pueden ponerse en contacto con

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Teléfono: 1.646.743.3356

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/5917670/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

FUENTE Bank of America Corporation