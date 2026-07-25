Okuma America Corporation expondrá en el IMTS 2026 con una amplia gama de productos

Se presentarán máquinas de nuevo diseño, controles CNC de arquitectura abierta, múltiples sistemas de automatización, tecnologías inteligentes, servicios de primer nivel, iniciativas sostenibles y mucho más

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 25 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El equipo directivo de Okuma America Corporation, líder mundial y fabricante integral de máquinas-herramienta de control numérico por ordenador (CNC), sistemas de control y de automatización, se complace en anunciar los planes de la empresa para su participación en el International Manufacturing Technology Show 2026 (IMTS), que se celebrará en Chicago, Illinois, del 14 al 19 de septiembre de 2026.

En su stand de 17 000 pies cuadrados, la empresa tiene previsto presentar una oferta integral para el sector de la metalurgia, que incluye nuevas máquinas-herramienta CNC, un sistema de control CNC líder en el sector, una sólida gama de sistemas de automatización, tecnologías de fabricación inteligente, nuevos servicios de primer nivel y mucho más. Okuma America Corporation organizará un acto para los medios de comunicación en el pabellón sur (stand n.º 338500) el martes 15 de septiembre a las 14:00 horas con el fin de presentar la oferta de la empresa en el IMTS, compartir las perspectivas del equipo directivo de Okuma y mostrar las últimas tecnologías durante las visitas guiadas al stand.

Novedades y aspectos destacados

Cuatro máquinas CNC se estrenarán en América

De las 11 máquinas-herramienta CNC que Okuma expondrá en el IMTS 2026, cuatro se estrenarán en América:

NUEVO : Centro de mecanizado vertical Okuma MB-100V

: Centro de mecanizado vertical Okuma MB-100V NUEVO : Centro de mecanizado horizontal Okuma GENOS M4000H-e

: Centro de mecanizado horizontal Okuma GENOS M4000H-e NUEVO : Centro de mecanizado horizontal Okuma MS-320H

: Centro de mecanizado horizontal Okuma MS-320H NUEVO: Torno multitarea Okuma MULTUS U1000

Automatización industrial y periféricos de Okuma

Okuma presentará una completa gama de sistemas de automatización desarrollados por el Okuma Factory Automation (OFA) Group, junto con las mejores soluciones de su clase de sus socios del sector, todas perfectamente integradas con las máquinas de Okuma. A la vanguardia de la innovación en automatización, Okuma se ha asociado con Intrinsic AI para presentar una célula robótica de automatización basada en inteligencia artificial. La empresa se complace en anunciar que 9 de sus 11 máquinas-herramienta CNC que se presentarán en el IMTS 2026 irán acompañadas de sistemas de automatización, entre los que se incluyen tres soluciones que se estrenarán en América:

ÚLTIMA GENERACIÓN : Mejoras y novedades de la serie Okuma Robot Loader (ORL): sistemas robóticos fáciles de integrar, diseñados para cargar y descargar piezas de las máquinas Cajón de cargador robótico Okuma II (ORL-D II) Cargador robótico Okuma para centros de mecanizado (ORL-MC II) con palé Cargador robótico Okuma Plus con palé (ORL+): un sistema diseñado para realizar múltiples funciones

: Mejoras y novedades de la serie Okuma Robot Loader (ORL): sistemas robóticos fáciles de integrar, diseñados para cargar y descargar piezas de las máquinas NUEVO : Cambiador de palés para torre Okuma: cambiador de palés vertical de dos niveles con capacidad para 13 palés

: Cambiador de palés para torre Okuma: cambiador de palés vertical de dos niveles con capacidad para 13 palés NUEVO: Cambiador automático de herramientas modular

NUEVO: Experiencia de realidad virtual

Okuma ofrecerá a los asistentes al IMTS 2026 la oportunidad de explorar diversos modelos de máquinas Okuma en un entorno de realidad virtual. En el stand de Okuma (stand n.º 338500) habrá una zona habilitada para que los participantes puedan ponerse gafas de realidad virtual y ver, recorrer e interactuar con un modelo virtual en 3D de diversas máquinas-herramienta CNC de Okuma. Esto incluye modelos que van más allá de lo que se expone físicamente en el stand, como el Centro de mecanizado de doble columna MCR-A5CII.

NUEVO: Descubra el Centro global de reparaciones de Okuma

Okuma se complace en compartir los detalles de su recién construido Centro global de reparaciones, situado en el campus de su sede central en Charlotte, Carolina del Norte. Las instalaciones, de 35 000 pies cuadrados, reúnen servicios de reparación mecánica y eléctrica, sustitución de componentes, actualizaciones y fabricación de piezas antiguas en un nuevo edificio de última generación que es cuatro veces más grande que el espacio específico del que se disponía anteriormente. Gracias a sus avanzados sistemas de inspección, ensayo y simulación CNC, así como a las miles de piezas listas para su envío, estas instalaciones maximizan el tiempo de actividad, protegen la inversión de los usuarios de Okuma y refuerzan el compromiso de Okuma de dedicarnos con pasión a nuestros clientes de por vida. Los visitantes del stand podrán explorar las nuevas instalaciones a través de una maqueta impresa en 3D y ver un video sobre las impresionantes operaciones que se llevan a cabo en ellas.

NUEVO: Homenaje a los 250 años de Estados Unidos

Okuma se complace en reconocer y celebrar el 250.o aniversario de los Estados Unidos de América con varios homenajes en su stand. Los visitantes del stand podrán ver un águila calva de elaborada factura que se está creando en el centro de mecanizado vertical Okuma MU-8000V. Además, la empresa también obsequiará a los asistentes que rellenen una encuesta en el stand una gorra de béisbol exclusiva que incorpora un motivo con la bandera estadounidense. Sumado a eso, el Centro de mecanizado horizontal GENOS M4000H-e, que hará su debut en América, lucirá un diseño gráfico patriótico único en su género creado por Richard Childress Racing, socio de la empresa en el NASCAR.

Máquina de Okuma destacada en el stand de un socio

Okuma se enorgullece de colaborar con más de 50 empresas del sector manufacturero a través de nuestro programa Partners in Technology, muchas de las cuales participarán en demostraciones en el stand de Okuma. Varios miembros del programa también expondrán en el IMTS 2026, entre ellos Air Turbine Tool. En su stand (n.º 431645) expondrán un Centro de mecanizado vertical Okuma GENOS M560-V en funcionamiento.

Amplia gama de tecnologías

Okuma expondrá 11 máquinas-herramienta CNC en la feria, que representan una amplia gama de sus extensas líneas de productos. Entre ellos se encuentran cuatro nuevos productos que se presentan por primera vez en América. Además, se expondrán diez sistemas de automatización exclusivos, entre los que se incluyen tres innovaciones propias de Okuma Factory Automation. El exclusivo sistema de control OSP-P500 estará presente en 9 de las 11 máquinas CNC del stand, así como en simuladores interactivos independientes. Okuma también destacará los componentes clave de su programa de servicio y asistencia de primer nivel.

La gama completa de máquinas, controles y sistemas de automatización de Okuma para el IMTS 2026 incluye lo siguiente:

Centros de mecanizado Okuma Sistema de automatización asociado GENOS M4000H-e (NUEVO) Cambiador automático de palés (APC) interno de dos estaciones MB-100V (NUEVO)

MB-5000HII Cambiador de palés de torre Okuma MS-320H (NUEVO) Cajón de cargador robótico Okuma II (ORL-D II) MU-8000V Célula de automatización modular GENOS M460V-5AX (5 ejes) Cargador robótico para centros de mecanizado II de Okuma (ORL-MC II) y Cambiador automático de herramientas modular (ATC) Tornos Sistema de automatización asociado LB2000 EX III MYW Cargador robótico Okuma Plus con palé (ORL+) LT2000 EX 3T3MY Descargador de control numérico (NC) Okuma y alimentador de barras LNS LU3000 EX Cargador de pórtico Okuma (OGL) Tornos multitarea Sistema de automatización asociado MULTUS U1000 (NUEVO)

Amoladora Sistema de automatización asociado GA26W Cargador robótico Okuma Plus con palé (ORL+)

Otros aspectos destacados

Conferencias y apariciones en los medios de Okuma

Los visitantes de la feria tendrán múltiples oportunidades de asistir a conferencias impartidas por directivos y expertos de Okuma, entre las que se incluyen:

Rueda de prensa de Okuma el martes 15 de septiembre a las 14:00 h CST, en la sección de Realidad virtual del stand de Okuma (stand n.º 338500)

Simon Schneider, director de Okuma Factory Automation, presentará "El impacto de la automatización: de los logros a corto plazo a las transformaciones a largo plazo", en la sala W192-C, el martes 15 de septiembre a las 14:15 h CST

Wade Andersion, vicepresidente de Ingeniería y Automatización Industrial de Okuma, ofrecerá una presentación en el stand de Blaser Swisslube (stand n.º 431228), el martes 15 de septiembre a las 15:00 h CST.

Okuma se complace en colaborar con diversas publicaciones especializadas del sector manufacturero para llevar a cabo actividades programadas con los medios de comunicación y sesiones de grabación a lo largo del IMTS 2026. Entre ellas se encuentran publicaciones como Practical Machinist, MTD CNC, Modern Machine Shop y otras.

Iniciativas de sostenibilidad

En Okuma, trabajamos juntos para crear mejores máquinas-herramienta y un futuro mejor. Las máquinas CNC de Okuma están equipadas con la tecnología Green Smart Machine de Okuma, un conjunto de tecnologías combinadas que combinan el mecanizado de alto rendimiento con controles inteligentes de gestión energética. En concreto, estas tecnologías incluyen la suite ECO plus y el Thermo-Friendly Concept patentados de Okuma, que se presentarán en el IMTS 2026.

Red de distribuidores de Okuma, la mejor de su clase

En consonancia con la misión de Okuma de "Dedicarse con pasión al cliente de por vida", la empresa ha establecido relaciones estratégicas con los mejores distribuidores de su clase para dar respuesta a las necesidades de los clientes en sus respectivas regiones de actuación. En el IMTS 2026 estarán presentes representantes de cada uno de los distribuidores de Okuma.

Socios tecnológicos de Okuma

La red Partners in Technology de Okuma reúne a más de 50 empresas que ofrecen las mejores soluciones y tecnologías de fabricación, las cuales se integran a la perfección con las máquinas-herramienta CNC de Okuma.

Para obtener más información sobre la oferta de Okuma en el IMTS, visite www.okuma.com/imts.

Acerca de Okuma America Corporation

Okuma America Corporation es la filial con sede en EE. UU. dedicada a las ventas, el marketing, la ingeniería y el servicio técnico de Okuma Corporation, uno de los principales fabricantes mundiales de máquinas-herramienta CNC (control numérico por ordenador), sistemas de control y sistemas de automatización. La empresa se fundó en 1898 en Nagoya (Japón) y es el único proveedor del sector que ofrece de un solo proveedor máquinas CNC, accionamientos, motores, codificadores, husillos y sistemas de automatización, todos ellos fabricados por Okuma. La empresa diseña sus propios controles CNC para que se integren a la perfección con las funciones de cada máquina herramienta. En 2014, Okuma lanzó la Okuma App Store, que en aquel momento era el único mercado en línea centralizado del sector dedicado a aplicaciones para máquinas-herramienta y contenidos relacionados. Gracias a su amplia red de distribución (la mayor de América) y a la red Partners in Technology especializada en tecnologías de fabricación avanzadas, Okuma se compromete a ayudar a los usuarios a obtener una ventaja competitiva a través de las posibilidades que ofrecen las máquinas-herramienta, tanto en la actualidad como en el futuro. Para obtener más información, visite Okuma.com o síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X.

FUENTE Okuma America Corporation