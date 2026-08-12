Orion Innovation nombra a Carlos Allende Director General para México

Experimentado ejecutivo del tecnológico sector liderará la próxima etapa crecimiento y transformación impulsada por IA de Orion en la region

ISELIN, N.J., 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), socio de servicios de ingeniería de software impulsado por datos e inteligencia artificial, anunció hoy el nombramiento de Carlos Allende como Director General para México.

Carlos Allende, Director General, Orion Innovation

Allende cuenta con más de 30 años de experiencia liderando organizaciones de tecnologías de la información y telecomunicaciones en México y en la región. A lo largo de su trayectoria, ha gestionado operaciones a gran escala, liderado iniciativas de transformación digital y desarrollado equipos de alto desempeño que han contribuido al crecimiento sostenible de importantes organizaciones globales.

En este cargo, Allende liderará la estrategia y las operaciones de Orion en México, ampliando la capacidad de la compañía para ayudar a las organizaciones a aprovechar los datos, la inteligencia artificial, la nube y la ingeniería de software para generar resultados de negocio medibles. Asimismo, se enfocará en fortalecer las relaciones con los clientes, desarrollar talento local y ampliar la presencia de Orion en uno de sus mercados estratégicos de mayor crecimiento.

Orion mantiene una sólida presencia en México desde hace más de una década, atendiendo a empresas líderes de los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones, manufactura y otras industrias clave, a través de centros de entrega y equipos locales que brindan soporte a clientes en toda la región.

Antes de incorporarse a Orion, Allende ocupó posiciones ejecutivas de liderazgo en Cirion Technologies, AT&T, Microsoft, Unisys, Hewlett Packard, Compaq e IBM, donde lideró estrategias comerciales, procesos de transformación organizacional y la expansión de nuevas oportunidades de negocio.

"México es un mercado estratégico de crecimiento para Orion, y Carlos aporta la visión, el liderazgo y el conocimiento del mercado necesarios para ayudarnos a acelerar nuestro impulso", afirmó Brian Bronson, CEO de Orion Innovation. "Su enfoque centrado en el cliente, su profundo conocimiento de la región y su capacidad para construir equipos de alto desempeño lo convierten en el líder adecuado para ampliar nuestra presencia y ayudar a nuestros clientes a generar mayor valor a través de la IA, los datos y la transformación digital."

"Las organizaciones en México buscan socios tecnológicos que comprendan tanto sus retos de negocio como el ritmo de la innovación", afirmó Carlos Allende, Director General para México en Orion Innovation. "Orion ha construido una sólida reputación ayudando a sus clientes a modernizar sus bases tecnológicas mientras se preparan para lo que viene con la IA y los datos. Me entusiasma seguir construyendo sobre ese impulso y continuar generando valor para nuestros clientes en toda la región."

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation es un socio de servicios de ingeniería de software impulsado por datos e inteligencia artificial, con amplia experiencia en soluciones de nube, que ofrece experiencias digitales capaces de generar un impacto de negocio medible para sus clientes.

Orion combina capacidades de estrategia, diseño de experiencias e ingeniería para ayudar a las empresas a innovar, escalar y adoptar las tecnologías del futuro.

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Para más información, visita orioninnovation.com.

FUENTE Orion Innovation