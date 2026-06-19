Orion Innovation logra la competencia en migración de AWS para la transformación a la nube

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Orion Innovation

19 jun, 2026, 17:23 GMT

La nueva competencia de AWS permite a Orion guiar a las empresas a través de una migración a la nube fluida y una modernización acelerada a gran escala.

ISELIN, Nueva Jersey, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), socio de servicios de ingeniería de software basados en datos e inteligencia artificial, anunció que ha obtenido la competencia en migración de Amazon Web Services (AWS). Esta designación reconoce la experiencia demostrada de Orion para ayudar a los clientes a planificar, acelerar y ejecutar sus procesos de migración y modernización a la nube en AWS mediante una metodología probada y basada en resultados.

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AWS Partner Migration and Modernization Services
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Lograr la competencia de migración de AWS distingue a Orion como socio de AWS que ofrece servicios de consultoría especializados, diseñados para ayudar a las empresas a adoptar, desarrollar e implementar cargas de trabajo complejas en AWS. Para obtener la designación, los socios deben demostrar una profunda competencia técnica y una sólida trayectoria en la entrega exitosa de soluciones de migración a la nube a gran escala.

La competencia de migración de AWS permite a Orion ofrecer a sus clientes la posibilidad de participar en el Programa de Aceleración de la Migración (MAP, por sus siglas en inglés) de AWS, un programa integral y probado basado en la experiencia de AWS en la migración de miles de clientes empresariales a la nube. A través del marco de tres fases de MAP (Evaluar, Movilizar y Migrar, y Modernizar), Orion ayuda a las organizaciones a reducir riesgos, optimizar costos y acelerar los plazos en su transición a la nube.

"Obtener la competencia de migración de AWS refleja la profundidad de nuestra experiencia en ingeniería en la nube y nuestro compromiso de ofrecer migraciones seguras y fluidas que generen valor real para nuestros clientes", dijo David Winter, vicepresidente ejecutivo, director de la nube y socio estratégico de Orion Innovation. "Este reconocimiento fortalece nuestra asociación con AWS y valida la metodología probada que nuestros equipos utilizan para modernizar las cargas de trabajo de misión crítica, reducir el riesgo de migración y ayudar a nuestros clientes a innovar más rápido en la nube. Esperamos ayudar a más organizaciones a aprovechar todos los beneficios de AWS y crear empresas inteligentes y preparadas para el futuro".

AWS estableció el Programa de competencias de AWS para ayudar a los clientes a identificar socios de AWS con amplia experiencia en la industria y conocimientos especializados comprobados. Como socio de AWS con un enfoque probado para la migración de aplicaciones en AWS, Orion permite a las organizaciones moverse más rápido y generar ventajas competitivas.

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation es un socio de servicios de ingeniería de software con base en datos e IA, con amplia experiencia en la nube, que ofrece experiencias digitales que generan un impacto comercial medible para los clientes.

Orion combina estrategias, diseño de experiencias y capacidades de ingeniería para ayudar a las empresas a innovar, escalar y adoptar tecnologías futuras.

Visualice lo que viene. Construya lo que importa. Para más información, visite orioninnovation.com.

FUENTE Orion Innovation

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