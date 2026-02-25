Pew aplaude el hito de la ratificación del Tratado Internacional para Mejorar la Seguridad Marítima

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de la Organización Marítima Internacional ayudará a salvar vidas y luchar contra la pesca ilegal, protegiendo el océano y a las personas que dependen de él

LONDRES, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Pew Charitable Trusts dio hoy la bienvenida a la noticia de que el Acuerdo de Ciudad del Cabo (CTA, por sus siglas en inglés) ha recibido suficiente apoyo de las principales naciones pesqueras de todo el mundo, incluida Argentina, que se adhirió al tratado hoy, para comenzar a aplicarse a partir del próximo año. Este tratado internacional vinculante mejorará las normas de los buques pesqueros para garantizar la seguridad de la tripulación y los observadores, y es un importante paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La CTA protegerá la vida de los pescadores mediante el establecimiento de normas para la construcción de buques industriales y la navegabilidad relacionada, cubiertas, calefacción, procedimientos de emergencia y otras medidas de seguridad y salvamento. Antes de este tratado histórico, pocas normas mundiales u obligaciones legales internacionales protegían a los pescadores en el mar. Una investigación de la FISH Safety Foundation, encargada por Pew, estima que cada año mueren más de 100.000 personas en el sector pesquero. El enfoque de la CTA en la seguridad podría ayudar a prevenir muchas muertes.

Es importante destacar que el aumento de los estándares de seguridad en los buques pesqueros también ayudará a los esfuerzos para combatir la pesca INDNR. En un esfuerzo por maximizar las ganancias, los operadores que pescan ilegalmente a menudo recortan gastos con la forma en que manejan sus embarcaciones, poniendo en peligro aún más a los trabajadores en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Una mayor gobernanza y un control estandarizado de las disposiciones de seguridad de los buques aumentarán las oportunidades para detectar y prevenir la pesca INDNR.

Adoptada por la Organización Marítima Internacional en 2012, la CTA, que se aplica principalmente a buques nuevos de 24 metros o más, entrará en vigor el próximo año ahora que 28 Estados (varios más de los 22 requeridos) la han ratificado. Para entrar en vigor, el acuerdo también tenía que cubrir al menos 3.600 buques, y ese punto de referencia también se ha superado con la última ronda de ratificaciones.

La CTA se une a dos acuerdos internacionales de larga data que dificultan que los operadores sin escrúpulos exploten las lagunas en las regulaciones de pesca. Estos incluyen el Acuerdo sobre Medidas del Estado Portuario (PSMA, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que requiere que las partes fortalezcan y armonicen los controles portuarios, y el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo, que establece normas vinculantes de seguridad y trabajo en el mar.

Se ha acelerado el impulso para una gobernanza oceánica más sólida. Desde 2022, se han adoptado o entrado en vigor cuatro importantes acuerdos internacionales, incluido el Convenio sobre la Diversidad Biológica Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica en 2022, el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Subvenciones Pesqueras en 2025, el tratado de alta mar o el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de Áreas fuera de la Jurisdicción Nacional, en enero de 2026, y ahora el CTA. Juntos, marcan un cambio decisivo hacia los esfuerzos para garantizar la salud a largo plazo de los ecosistemas marinos y de las personas por igual.

Peter Horn, quien dirige los esfuerzos para poner fin a la pesca ilegal en The Pew Charitable Trusts, emitió la siguiente declaración:

"Con la activación del Acuerdo de Ciudad del Cabo, los gobiernos han dado un paso trascendental hacia la mejora de la seguridad de los pescadores en el mar; el fortalecimiento de los esfuerzos para poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y el aumento de la sostenibilidad de la pesca a través de una mejor supervisión y gobernanza de las flotas pesqueras.

"Hasta ahora, los pescadores carecían de las mismas protecciones de seguridad que otros marinos. Y con más de 100.000 personas muertas cada año en el sector pesquero mundial, la acción de protección fue fundamental. Cuando este tratado entre en vigor el próximo año, mejorará drásticamente los niveles de vida en la industria pesquera y, a su vez, reducirá las muertes relacionadas con la pesca.

"El Acuerdo de Ciudad del Cabo viene de la mano de otros importantes tratados oceánicos. Pero estos ambiciosos planes de gobernanza sostenible son tan buenos como su implementación. Los Estados ahora deben hacer su parte para convertir las palabras en acciones y brindar protección no solo a las pesquerías mundiales y a los propios pescadores, sino a todo el ecosistema oceánico ".

