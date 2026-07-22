Quantinuum y SoftBank Corp. publican un informe técnico conjunto sobre la ampliación de los casos de uso prácticos de la computación cuántica de cara a la era de la tolerancia a fallas

Las empresas publicaron un informe técnico conjunto en el que se recopilan casos de uso de la computación cuántica con relevancia comercial en el ámbito de la química cuántica y el análisis de grafos para el plan de hardware de Quantinuum.

El documento ofrece un marco para evaluar cómo los avances en hardware y algoritmos cuánticos podrían influir al momento en que los usos industriales prácticos sean viables.

SoftBank Corp. y Quantinuum utilizarán el plan como base para sus análisis de futuros servicios de centros de datos de IA cuántica y los modelos de negocio relacionados.

TOKIO y BROOMFIELD, Colorado, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Quantinuum (NASDAQ: QNT) y SoftBank Corp. ("SoftBank") anunciaron la publicación de "Quantum Computing Frontiers" (Fronteras de la computación cuántica), un informe técnico conjunto que compara dos ámbitos de aplicación de la computación cuántica de relevancia comercial con su plan de hardware. El estudio analiza cómo los avances en hardware y algoritmos cuánticos podrían influir al momento en que estas aplicaciones se vuelvan prácticas para uso industrial.

El documento se centra en dos ámbitos de aplicación representativos en los que SoftBank está utilizando activamente los sistemas de Quantinuum para realizar investigaciones: la química cuántica para el descubrimiento de nuevos materiales y la investigación energética, y el análisis topológico de datos para el análisis de grafos a gran escala, entre otros ámbitos, como la detección de fraudes en telecomunicaciones. Los autores basan su evaluación de la escalabilidad de estas dos áreas de aplicación según el plan de hardware publicado de Quantinuum y analizan cómo los avances previstos en las capacidades de hardware y algoritmos podrían facilitar la comercialización de futuras aplicaciones industriales.

A partir de este plan sobre casos de uso, el documento analiza también cómo la computación cuántica, la IA y la informática de alto rendimiento se podrían integrar a la infraestructura informática del futuro. En este documento se analiza cómo los avances a lo largo de las sucesivas generaciones de hardware podrían servir de base para los futuros servicios de centros de datos de IA cuántica y los modelos de negocio relacionados, uno de los aspectos fundamentales de la colaboración entre Quantinuum y SoftBank anunciado el año anterior.

"La conclusión principal de este estudio es que las organizaciones no tienen por qué esperar a disponer de sistemas a gran escala y tolerantes a fallas para explorar en qué ámbitos la computación cuántica puede comenzar a generar valor", afirmó Duncan Jones, gerente general del Grupo de Aplicaciones de Quantinuum. "Al utilizar los sistemas actuales para desarrollar, evaluar y perfeccionar aplicaciones en ámbitos como la química cuántica y el análisis de grafos, las empresas pueden alcanzar la preparación técnica y operativa necesaria para la próxima era de la informática cuántica".

"La cuestión ya no es si la computación cuántica puede aportar valor, sino qué tipos de problemas se podrán resolver en cada etapa de madurez del hardware", declaró Ryuji Wakikawa, vicepresidente sénior y director de Tecnología de SoftBank Corp. "Sin embargo, creemos que los avances en materia de hardware deben ir acompañados de avances igualmente sólidos en algoritmos cuánticos e integración de sistemas cuánticos con la IA y la informática de alto rendimiento".

El informe técnico analiza una serie de situaciones de ejemplo que describen cómo podrían evolucionar con el tiempo las aplicaciones representativas, la madurez tecnológica y las posibles oportunidades de mercado, a partir de los supuestos establecidos. El análisis que se presenta en este documento tiene por objeto ofrecer un marco conceptual para comprender la posible evolución del mercado y no constituye una orientación ni previsiones financieras. Estos análisis tienen por objeto servir de base para el debate sobre el desarrollo tecnológico futuro y no se deben interpretar como compromisos en materia de comercialización, inversión en infraestructuras, productos, servicios o resultados financieros.

Puede descargar el informe técnico completo en los sitios web: SoftBank y Quantinuum.

Acerca de SoftBank Corp.

Guiados por la filosofía corporativa del Grupo SoftBank: "Revolución de la información: felicidad para todos", SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) desarrolla actividades en los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información tanto en Japón como a nivel mundial. A partir de su sólida base empresarial, SoftBank Corp. tiene como objetivo aprovechar el potencial de la IA en todas sus áreas de negocio e impulsar su implementación según su estrategia de crecimiento "Activar la IA para la sociedad". SoftBank continúa impulsando su negocio de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, está ampliando su infraestructura informática de IA y sus negocios de servicios de IA y en la nube, con el objetivo de convertirse en proveedor de infraestructura social de próxima generación. Para más información, visite https://www.softbank.jp/en/corp/

Acerca de Quantinuum

Quantinuum (NASDAQ: QNT) es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha comercializado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la arquitectura QCCD consolidada, que ha implementado con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector en cuanto a fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits[1]. Quantinuum colabora activamente con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de los materiales, de servicios financieros, así como los ámbitos gubernamental e industrial. La empresa cuenta con una plantilla mundial de aproximadamente 700 empleados, entre los que se encuentran destacados científicos e investigadores. Más del 70 % del personal de su equipo tecnológico posee un doctorado o una maestría. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado y además, cuenta con centros adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Para más información, visite www.quantinuum.com.

Declaración cautelar respecto de las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que se pueden considerar "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las afirmaciones que no sean hechos históricos. Las palabras "anticipar", "suponer", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", la negación de estas palabras o expresiones y frases similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en determinadas hipótesis y valoraciones realizadas por nuestra junta directiva a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y del sector actuales, la evolución prevista para el futuro y otros factores que la junta considera pertinentes. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, entre los que se incluyen, de manera enunciativa, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan a nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Ocasionalmente, surgen nuevos factores y Quantinuum no puede preverlos todos. Cualquier declaración prospectiva es válida únicamente en la fecha en que se formula y, excepto que la ley lo exija, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar declaración prospectiva alguna, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

[1] Al 31 de diciembre de 2025.

FUENTE Quantinuum