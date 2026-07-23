Quantinuum designa a su director de Asuntos Legales y a su director de Recursos Humanos

BROOMFIELD, Colorado, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Quantinuum, Inc. (NASDAQ:QNT), empresa líder en computación cuántica, anunció las recientes designaciones de Robin Schulman como directora de Asuntos Legales y secretaria corporativa de la empresa, con vigencia a partir del 13 de julio de 2026, y de Rory O'Byrne como director de Recursos Humanos, con vigencia a partir del 26 de mayo de 2026. Tanto la Sra. Schulman como el Sr. O'Byrne le reportarán directamente al presidente y director ejecutivo de Quantinuum, Rajeeb Hazra.

"Ahora que Quantinuum inicia un nuevo y emocionante capítulo como empresa que cotiza en bolsa, nos complace dar la bienvenida a Robin y Rory a nuestro equipo directivo", comentó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director ejecutivo de Quantinuum. "Tanto Robin como Rory son líderes de gran talento que aportan una amplia experiencia en guiar empresas tecnológicas durante períodos de transformación. Su trayectoria demostrada en la creación de organizaciones de alto rendimiento y funciones de primer nivel aportará un beneficio invaluable a Quantinuum a medida que continuamos expandiendo nuestro negocio y se acelera la comercialización de la computación cuántica".

La Sra. Schulman se une a Quantinuum con más de dos décadas de experiencia en asuntos jurídicos y en liderazgo ejecutivo, durante las cuales guio a empresas tecnológicas de alto crecimiento por períodos de rápida expansión, transformación estratégica y evolución hacia la cotización en bolsa y cuenta con un historial comprobado de pasar de la estrategia a la ejecución y construir las bases para un crecimiento sostenible. Más recientemente, la Sra. Schulman se desempeñó como directora de Asuntos Legales y jefa de Asuntos Corporativos en GitLab, donde pasó casi siete años como líder de la estrategia global de la empresa en materia legal, cumplimiento normativo, políticas, competencia, propiedad intelectual, desarrollo corporativo, sostenibilidad y privacidad. Anteriormente, fue directora jurídica en Couchbase y New Relic y ocupó puestos de la alta gerencia en Adobe Inc.

"Quantinuum se encuentra en una fascinante confluencia entre la ciencia innovadora y el impacto comercial en el mundo real y me complace unirme al equipo en este momento importante en la trayectoria de la empresa", señaló Robin Schulman, directora de Asuntos Legales y secretaria corporativa de Quantinuum. "Espero colaborar con Raj, nuestra junta directiva y el equipo de liderazgo para construir una base sólida que respalde el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo de Quantinuum".

El Sr. O'Byrne aporta más de 25 años de experiencia global en Recursos Humanos, durante los cuales lideró organizaciones públicas y privadas respaldadas por capital riesgo en los sectores de tecnología, energía, minería e industria. Más recientemente, el Sr. O'Byrne se desempeñó como director de Recursos Humanos de Advanced Energy, donde dirigió el equipo de Recursos Humanos de la empresa durante un período de integración, transformación y expansión operativa. Anteriormente, ocupó el cargo de director de Recursos Humanos en Jonah Energy LLC y de vicepresidente sénior de Recursos Humanos Globales en MRC Global.

"Estoy encantado de unirme a Quantinuum en un momento tan crucial para la empresa y para la computación cuántica en general", comentó Rory O'Byrne, director de Recursos Humanos de Quantinuum. "Tras haber dedicado mi carrera a ayudar a las organizaciones a crecer exponencialmente durante períodos de rápido crecimiento, me entusiasma la idea de construir el equipo humano, la cultura y la infraestructura que respaldarán la próxima etapa de Quantinuum como empresa que cotiza en bolsa. Es una oportunidad única para ayudar a definir una organización a la vanguardia con una tecnología que definirá las próximas décadas".

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. A nivel comercial, la empresa ha implementado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados basados en la consolidada arquitectura QCCD, que ha implementado con diseños y capacidades novedosos para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits.[1] Quantinuum tiene compromisos activos con líderes del mercado en productos farmacéuticos, ciencia de los materiales, servicios financieros y mercados gubernamentales e industriales, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla mundial de aproximadamente 700 empleados, entre los que se encuentran destacados científicos e investigadores. Más del 70 % del personal de su equipo tecnológico posee un doctorado o una maestría. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado y además, cuenta con centros adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Para más información, visite www.quantinuum.com

Declaración cautelar respecto de las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que se pueden considerar "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las afirmaciones que no sean hechos históricos. Las palabras "anticipar", "suponer", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", la negación de estas palabras o expresiones y frases similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en determinadas hipótesis y valoraciones realizadas por nuestra junta directiva a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y del sector actuales, la evolución prevista para el futuro y otros factores que la junta considera pertinentes. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, entre los que se incluyen, de manera enunciativa, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan a nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Ocasionalmente, surgen nuevos factores y Quantinuum no puede preverlos todos. Cualquier declaración prospectiva es válida únicamente en la fecha en que se formula y, excepto que la ley lo exija, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar declaración prospectiva alguna, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

[1] Al 31 de diciembre de 2025

FUENTE Quantinuum