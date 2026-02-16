QuidelOrtho firma un acuerdo estratégico de suministro para ampliar su cartera mundial de inmunoensayos

El acuerdo ofrece proporciona a QuidelOrtho acceso a múltiples plataformas de analizadores de inmunoensayos de alto rendimiento y volumen bajo a medio, cada una de ellas respaldada por una amplia variedad de ensayos que abarcan análisis de rutina y especializados. Se espera que esta colaboración amplíe el menú de inmunoensayos de QuidelOrtho con más de 25 nuevos ensayos en estos sistemas que actualmente no están disponibles en el sistema VITROS, dentro de un menú total de más de 70 ensayos en estas nuevas plataformas asociadas.

Estas adiciones están previstas para aumentar la capacidad de QuidelOrtho de competir en licitaciones de menús completos y prestar servicio a una amplia variedad de entornos de laboratorio, desde laboratorios más pequeños que buscan soluciones de bajo volumen hasta entornos más grandes y de alto rendimiento que requieren de una capacidad escalable y amplios menús de pruebas.

Bryan Hanson, vicepresidente sénior de Laboratorio Clínico Global y Medicina Transfusional de QuidelOrtho, declaró:

"Mediante nuestra colaboración con Lifotronic Technology, QuidelOrtho introducirá con rapidez soluciones de pruebas escalables que impulsen aún más nuestra estrategia de innovación a largo plazo en los principales mercados en crecimiento. Este acuerdo refuerza nuestra cartera en mercados en los que la amplitud de los ensayos y la rentabilidad son requisitos clave, a la vez que ofrece a los clientes un conjunto de soluciones más amplio y diverso".

El Sr. Liu Xiancheng, presidente de Lifotronic Technology, afirmó:

"Esta alianza estratégica con QuidelOrtho constituye un hito importante en la estrategia de ampliación mundial de Lifotronic Technology. En el futuro, colaboraremos de manera estrecha con QuidelOrtho y seguiremos aprovechando nuestras fortalezas internas en investigación y desarrollo (I + D) para ofrecer soluciones de diagnóstico de alto valor que cumplan con las necesidades clínicas reales de los clientes de todo el mundo".

El enfoque comercial se centrará en Europa, Medio Oriente, África, México, América Central, América del Sur, India, China, Japón y las regiones de Asia-Pacífico. Se planeó esta ampliación estratégica para respaldar la capacidad de QuidelOrtho de subsanar las deficiencias de menús, aumentar la competitividad en licitaciones internacionales y ofrecer soluciones de inmunoensayo más completas a los laboratorios que buscan menús más amplios y opciones de sistemas flexibles.

Acerca de QuidelOrtho

QuidelOrtho (Nasdaq: QDEL) es líder mundial en soluciones diagnósticas, con experiencia en química clínica, inmunoensayos, inmunohematología y diagnóstico molecular. La empresa se dedica a ofrecer resultados de pruebas rápidos, precisos y confiables para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes en entornos que van desde los puntos de atención hasta los hospitales, laboratorios y clínicas. Con base en el sólido legado de innovación, QuidelOrtho colabora con proveedores de atención sanitaria para promover tecnologías de diagnóstico y conecta conocimientos con soluciones que permiten tomar decisiones informadas y mejorar la prestación de la atención sanitaria.

Acerca de Lifotronic Technology

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. (código bursátil: 688389) es una empresa de dispositivos médicos de alta tecnología impulsada tanto por la investigación y desarrollo como por la comercialización, y ha sido reconocida como Empresa Nacional de Alta Tecnología y como "Pequeña Gigante Especializada e Innovadora" en China. La empresa se centra en dos áreas comerciales principales: diagnóstico in vitro y terapia y rehabilitación, y está comprometida con ofrecer productos y soluciones médicas innovadoras, confiables y rentables a instituciones sanitarias de todo el mundo. En el campo del diagnóstico in vitro, Lifotronic Technology creó una completa cartera de productos que abarca tecnologías de electroquimioluminiscencia, HbA1c y proteínas específicas. En el campo de la electroquimioluminiscencia, la empresa ha logrado obtener una variedad completa de instrumentos y reactivos para inmunoensayos de bajo, medio y alto rendimiento. Sus productos obtuvieron certificaciones internacionales como la CE y se distribuyen en todo el mundo, lo que le permite seguir avanzando en la medicina de precisión y la salud a nivel mundial mediante la innovación tecnológica.

Actualmente, no está prevista la venta de los productos mencionados en este comunicado de prensa en Estados Unidos. Estos productos no han recibido aprobación, autorización ni permiso para su comercialización en ninguna jurisdicción, incluido Estados Unidos y, actualmente, no se comercializan ni se venden. El lanzamiento, venta y uso del producto están sujetos a la obtención de las aprobaciones, autorizaciones o permisos reglamentarios necesarios en cada jurisdicción, y no se puede garantizar que estas aprobaciones se obtengan o se consigan dentro de un plazo específico. Las declaraciones relativas a la disponibilidad futura de productos, características, rendimiento o plazos se basan en las expectativas actuales y están sujetas a cambios.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Tales declaraciones son representadas por cualquier afirmación contenida en el presente documento que no sea estrictamente histórica, incluidas, entre otras, las relacionadas con el acuerdo celebrado entre QuidelOrtho y Lifotronic y las transacciones contempladas a través de este, así como otros objetivos, estrategias, expectativas, intenciones y planes futuros. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la gerencia de QuidelOrtho que se consideran razonables para el momento en que se realizaron y están sujetas a riesgos e incertidumbres considerables. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos que se expresan, están implícitos o pronosticados en estas declaraciones prospectivas. Factores importantes, incluidos los analizados en la parte I, punto 1A, "Factores de riesgo" del Informe anual de QuidelOrtho en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 29 de diciembre de 2024 y los informes posteriores presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, entre otros, podrían provocar que los resultados reales difieran de los establecidos o implícitos en las declaraciones prospectivas. No debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros, ya que estas declaraciones se basan en suposiciones que pueden no cumplirse y son de naturaleza especulativa. Todas las declaraciones prospectivas se basan en información disponible para QuidelOrtho y se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. QuidelOrtho no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva ni la información sensible al tiempo incluida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en las expectativas o cualquier otra circunstancia, salvo que lo exija la ley.

