QuidelOrtho geht strategische Liefervereinbarung zur Erweiterung des globalen Immunoassay-Portfolios ein

Die Vereinbarung verschafft QuidelOrtho Zugang zu mehreren Immunoassay-Analyseplattformen für hohen Durchsatz sowie für geringe bis mittlere Probenvolumina, die jeweils durch ein breites Testmenü für Routine- und Spezialtests unterstützt werden. Die Zusammenarbeit soll das Immunoassay-Menü von QuidelOrtho auf diesen Systemen um mehr als 25 neue Assays erweitern, die auf dem VITROS-System derzeit nicht verfügbar sind, im Rahmen eines Gesamtmenüs von über 70 Assays auf diesen neuen Partnerplattformen.

Diese Erweiterungen sollen QuidelOrthos Fähigkeit verbessern, sich bei Ausschreibungen mit Vollsortimenten zu behaupten und ein breiteres Spektrum an Laborumgebungen zu bedienen, von kleineren Laboren, die Lösungen für geringe Probenvolumina suchen, bis hin zu größeren Umgebungen mit hohem Durchsatz, die skalierbare Kapazitäten und breite Testmenüs benötigen.

Bryan Hanson, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für globale klinische Labore und Transfusionsmedizin bei QuidelOrtho, sagte:

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Lifotronic Technology wird QuidelOrtho zügig skalierbare Testlösungen einführen, die unsere langfristige Innovationsstrategie in den Kernwachstumsmärkten weiter voranbringen. Diese Vereinbarung stärkt unser Portfolio in Märkten, in denen Assay-Breite und Kosteneffizienz zentrale Anforderungen sind, und bietet Kunden zugleich ein breiteres und vielfältigeres Lösungsspektrum."

Herr Liu Xiancheng, Vorsitzender von Lifotronic Technology, sagte:

„Diese strategische Partnerschaft mit QuidelOrtho ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von Lifotronic Technology. Künftig werden wir eng mit QuidelOrtho zusammenarbeiten und weiterhin unsere firmeneigenen F&E-Stärken nutzen, um hochwertige Diagnostiklösungen bereitzustellen, die echte klinische Anforderungen von Kunden weltweit erfüllen."

Der kommerzielle Schwerpunkt wird auf Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Mexiko, Mittelamerika, Südamerika, Indien, China, Japan sowie dem Asien-Pazifik-Raum liegen. Diese strategische Expansion soll QuidelOrtho dabei unterstützen, Lücken im Menü zu schließen, die Wettbewerbsfähigkeit bei internationalen Ausschreibungen zu erhöhen und Laboren, die breitere Menüs sowie flexible Systemoptionen suchen, umfassendere Immunoassay-Lösungen bereitzustellen.

Quelle: QuidelOrtho Corporation

Informationen zu QuidelOrtho

QuidelOrtho (Nasdaq: QDEL) ist ein weltweit führendes Unternehmen für diagnostische Lösungen mit Fachwissen in den Bereichen klinische Chemie, Immunoassays, Immunhämatologie sowie Molekulardiagnostik. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, schnelle, genaue sowie zuverlässige Testergebnisse zu liefern, um die Ergebnisse für Patienten zu verbessern, von der patientennahen Diagnostik bis hin zu Krankenhäusern, Laboren und Kliniken. Aufbauend auf einer starken Innovationsgeschichte arbeitet QuidelOrtho mit Leistungserbringern im Gesundheitswesen zusammen, um Diagnostiktechnologien voranzubringen, Erkenntnisse mit Lösungen zu verbinden und fundierte Entscheidungen sowie eine bessere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

Informationen zu Lifotronic Technology

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. (Aktiencode: 688389) ist ein Hightech-Unternehmen für Medizintechnik, das sowohl durch Forschung und Entwicklung als auch durch Kommerzialisierung angetrieben wird, als „National High-Tech Enterprise" anerkannt ist und in China als Unternehmen der Kategorie „Specialized and Innovative Little Giant" gilt. Das Unternehmen konzentriert sich auf zwei große Geschäftsbereiche: In-vitro-Diagnostik und Therapie sowie Rehabilitation, und hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, zuverlässige sowie kosteneffiziente medizinische Produkte und Lösungen für Gesundheitseinrichtungen weltweit anzubieten. Im IVD-Bereich hat Lifotronic Technology ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut, das Elektrochemilumineszenz-, HbA1c- und spezifische Proteintechnologien umfasst. In der Elektrochemilumineszenz hat das Unternehmen eine vollständige Palette an Immunoassay-Instrumenten und Reagenzien für niedrigen, mittleren sowie hohen Durchsatz erreicht. Die Produkte verfügen über internationale Zertifizierungen wie CE und werden weltweit vertrieben, wobei das Unternehmen durch technologische Innovation weiterhin Präzisionsmedizin und globale Gesundheit vorantreibt.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Produkte sind derzeit nicht für den Verkauf in den Vereinigten Staaten vorgesehen. Diese Produkte haben in keiner Rechtsordnung, einschließlich der Vereinigten Staaten, eine Genehmigung, Freigabe oder Zulassung für die Vermarktung erhalten und werden derzeit nicht vermarktet oder verkauft. Markteinführung, Verkauf und Nutzung setzen den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Freigaben oder Zulassungen in der jeweiligen Rechtsordnung voraus, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Genehmigungen erteilt werden oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgen. Aussagen zur künftigen Produktverfügbarkeit, zu Merkmalen, Leistung oder Zeitplänen beruhen auf aktuellen Erwartungen und können sich ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen umfassen jede hierin enthaltene Aussage, die nicht rein historisch ist, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die zwischen QuidelOrtho und Lifotronic geschlossene Vereinbarung und die darin vorgesehenen Transaktionen sowie andere zukünftige Pläne, Ziele, Strategien, Erwartungen und Absichten. Solche Aussagen beruhen auf den Überzeugungen und Erwartungen des Managements von QuidelOrtho zum Datum dieser Pressemitteilung und unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder implizierten abweichen. Faktoren, einschließlich der unter Teil I, Punkt 1A „Risk Factors" im Jahresbericht von QuidelOrtho auf Form 10-K für das zum 29. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr und in nachfolgenden bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten erörterten Faktoren, können unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder implizierten abweichen. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Prognosen künftiger Ereignisse verlassen, da diese Aussagen auf Annahmen beruhen, die sich als unzutreffend erweisen können, und ihrer Natur nach spekulativ sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die QuidelOrtho derzeit zur Verfügung stehen, und beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung. QuidelOrtho übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete oder zeitkritische Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt für Investoren:

Juliet Cunningham

Bereichsleiterin für Investorenbeziehungen

[email protected]

Medienkontakt:

D. Nikki Wheeler

Leiterin auf Senior-Ebene für Unternehmenskommunikation

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2904220/Lifotronic_QO_image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2904219/Lifotronic_QO_image_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2904218/Lifotronic_QO_image_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2838981/QuidelOrtho_Logo.jpg