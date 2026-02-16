퀴델오쏘, 글로벌 면역분석 포트폴리오 확대 위한 전략적 공급 계약 체결

이러한 포트폴리오 추가는 전체 메뉴 입찰(full-menu tenders)에 대한 경쟁력을 강화하고, 소규모 처리 솔루션을 찾는 소형 실험실부터 확장 가능한 처리 용량과 다양한 검사 메뉴가 필요한 대규모 고처리량 환경에 이르기까지 더 폭넓은 실험실 환경을 지원하기 위해 계획됐다.

퀴델오쏘의 브라이언 한슨(Bryan Hanson) 글로벌 임상검사 및 수혈의학 부문 수석부사장은 다음과 같이 말했다.

"리포트로닉 테크놀로지와의 협력을 통해 퀴델오쏘는 핵심 성장 시장에서 장기 혁신 전략을 더욱 진전시키는 확장 가능한 검사 솔루션을 신속히 도입할 것이다. 이번 계약은 분석 폭과 비용 효율성이 핵심 요건인 시장에서 당사의 포트폴리오를 강화하는 동시에 고객에게 더 광범위하고 다양한 솔루션들을 제공할 수 있을 것이다."

리포트로닉 테크놀로지의 류셴청(Liu Xiancheng) 회장은 다음과 같이 밝혔다.

"퀴델오쏘와의 전략적 파트너십은 리포트로닉 테크놀로지의 글로벌 확장 전략에 있어 중요한 이정표다. 앞으로 퀴델오쏘와 긴밀히 협력하고 당사의 자체 연구개발 역량을 지속적으로 활용해 전 세계 고객의 실제 임상적 요구를 충족하는 고부가가치 진단 솔루션을 제공할 것이다."

이번 상업적 협력의 주요 대상 지역은 유럽, 중동, 아프리카, 멕시코, 중앙아메리카, 남아메리카, 인도, 중국, 일본 및 아시아·태평양 지역이다. 이번 전략적 확장은 분석 메뉴 공백 해소, 국제 입찰 경쟁력 강화, 더 광범위한 분석 메뉴와 유연한 시스템 옵션을 원하는 실험실에 보다 완성도 높은 면역분석 솔루션을 제공하는 데 기여할 예정이다.

출처: 퀴델오쏘 코퍼레이션

퀴델오쏘 소개

퀴델오쏘(나스닥: QDEL)는 임상화학, 면역분석, 면역혈액학, 분자진단 분야의 전문성을 갖춘 글로벌 진단 솔루션 선도 기업이다. 현장진단(point-of-care)부터 종합병원, 실험실, 개인병원에 이르기까지 다양한 환경에서 환자 치료 결과 개선을 지원하기 위해 신속하고 정확하며 신뢰할 수 있는 검사 결과를 제공하는 데 주력하고 있다. 퀴델오쏘는 강력한 혁신의 유산을 바탕으로 의료기관과 협력해 진단 기술을 발전시키고, 인사이트와 솔루션을 연결해 정보에 입각한 의사결정과 더 나은 의료 서비스 제공을 지원하고 있다.

리포트로닉 테크놀로지 소개

선전 리포트로닉 테크놀로지(Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd., 주식 코드: 688389)는 연구개발과 상업화를 동시에 추진하는 하이테크 의료기기 기업으로, 중국 국가 첨단기술기업이자 '전정특신(專精特新) 작은 거인' 기업으로 인정받고 있다. 리포르토닉은 체외 진단(in vitro diagnostics, IVD)과 치료 및 재활 분야 두 가지 주요 사업 영역에 집중하며, 전 세계 의료기관에 혁신적이고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 의료 제품과 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다. IVD 분야에서 리포트로닉 테크놀로지는 전기화학발광, 당화혈색소(HbA1c), 특이 단백질 기술을 포함하는 포괄적인 제품 포트폴리오를 구축했다. 특히 전기화학발광 부문에서는 저·중·고처리량 면역분석 장비 및 시약 전체 라인업을 완성했다. 해당 제품은 CE 등 국제 인증을 획득해 전 세계에 공급되고 있으며, 기술 혁신을 통해 정밀의료와 글로벌 보건 발전에 기여하고 있다.

본 보도자료에 언급된 제품은 현재 미국 내 판매가 계획되어 있지 않다. 해당 제품은 미국을 포함한 어떠한 관할 지역에서도 승인, 허가 또는 판매 인가를 받지 않았으며, 현재 시판 또는 판매되고 있지 않다. 제품의 출시, 판매 및 사용은 각 관할 지역에서 요구되는 규제 승인, 허가 또는 인가 취득을 전제로 하며, 이러한 승인이 특정 기간 내에 획득될 것이라는 보장은 없다. 향후 제품 가용성, 기능, 성능 또는 출시 시점과 관련된 진술은 현재의 예상에 근거한 것으로 변경될 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 1995년 제정된 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 '미래예측진술'이 포함되어 있다. 여기에는 퀴델오쏘와 리포트로닉 간 체결된 계약 및 이에 따라 예상되는 거래, 기타 미래 계획, 목표, 전략, 기대 및 의도와 관련된 진술 등이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 이러한 진술은 본 보도자료 발표일 현재 퀴델오쏘 경영진의 신념과 기대에 근거하며, 알려진 및 알려지지 않은 중대한 위험과 불확실성의 영향을 받는다. 실제 결과나 성과는 미래예측진술에 명시되거나 암시된 내용과 상당히 다를 수 있다. 2024년 12월 29일 종료된 회계연도에 대한 퀴델오쏘의 연례보고서(Form 10-K) 제1부 항목 1A '위험 요인' 및 이후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 후속 보고서에서 논의된 요인을 포함한 다양한 요인으로 인해 미래예측진술에 명시되거나 암시된 것과 실제 결과가 다를 수 있다. 미래예측진술은 실현되지 않을 수 있는 가정에 근거하며 본질적으로 추측에 불과하므로 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 된다. 모든 미래예측진술은 현재 퀴델오쏘가 이용 가능한 정보에 근거하며 본 보도자료 날짜를 기준으로만 유효하다. 퀴델오쏘는 법률상 요구되는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건, 변경된 기대 또는 기타 결과로 인해 이 보도자료에 포함된 미래 예측 정보 또는 시의성이 있는 정보를 업데이트할 의무가 없다.

