QuidelOrtho conclut un accord d'approvisionnement stratégique pour élargir son portefeuille mondial d'immunoessais

L'accord permet à QuidelOrtho d'accéder à plusieurs plateformes d'analyse d'immunoessais à haut débit et à volume faible à moyen, chacune étant soutenue par un large menu d'essais couvrant les tests de routine et les tests spécialisés. Cette collaboration devrait permettre à QuidelOrtho d'élargir son menu d'immunoessais avec plus de 25 nouveaux tests sur ces systèmes qui ne sont pas actuellement disponibles sur le système VITROS, et qui s'inscriront dans le cadre d'un menu total de plus de 70 tests sur ces nouvelles plateformes partenaires.

Ces ajouts visent à accroître la capacité de QuidelOrtho à répondre aux appels d'offres pour des menus complets et à desservir un éventail plus large de laboratoires, des petits laboratoires à la recherche de solutions à faible volume aux environnements plus importants et à haut débit nécessitant une capacité évolutive et des menus de tests étendus.

Bryan Hanson, vice-président principal du laboratoire clinique mondial et de la médecine transfusionnelle chez QuidelOrtho, a déclaré :

« Grâce à notre collaboration avec Lifotronic Technology, QuidelOrtho va rapidement introduire des solutions de test évolutives qui permettront de faire progresser notre stratégie à long terme sur les principaux marchés en croissance. Cet accord vient renforcer notre portefeuille sur les marchés où l'étendue des essais et la rentabilité sont des exigences essentielles, tout en offrant aux clients un ensemble de solutions plus large et plus diversifié. »

M. Liu Xiancheng, président de Lifotronic Technology, a confié pour sa part :

« Ce partenariat stratégique avec QuidelOrtho marque une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de Lifotronic Technology. À l'avenir, nous allons travailler en étroite collaboration avec QuidelOrtho, tout en continuant de tirer parti de nos forces internes en matière de R&D pour proposer des solutions de diagnostic de grande valeur répondant aux besoins cliniques réels de nos clients dans le monde entier. »

L'accent commercial sera mis sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Inde, la Chine, le Japon et la région Asie-Pacifique. Cette expansion stratégique devrait permettre à QuidelOrtho de combler les lacunes de son menu, d'accroître sa compétitivité dans les appels d'offres internationaux et de proposer des solutions d'immunoessais plus complètes aux laboratoires à la recherche de menus plus larges et d'options de systèmes flexibles.

À propos de QuidelOrtho

QuidelOrtho (Nasdaq : QDEL) est un leader mondial dans le domaine des solutions de diagnostic, avec une expertise en chimie clinique, en immunoessais, en immunohématologie et en diagnostic moléculaire. L'entreprise fournit des résultats de tests rapides, précis et fiables pour améliorer la prise en charge des patients dans des environnements allant du point de soins aux hôpitaux, laboratoires et cliniques. S'appuyant sur son solide héritage d'innovation, QuidelOrtho s'associe aux prestataires de soins de santé pour faire progresser les technologies de diagnostic, en associant les connaissances aux solutions pour permettre une prise de décision éclairée et une meilleure prestation de soins de santé.

À propos de Lifotronic Technology

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. (code boursier : 688389) est une entreprise de dispositifs médicaux de haute technologie axée à la fois sur la R&D et la commercialisation, reconnue comme une entreprise nationale de haute technologie et une société spécialisée et innovante de type « petit géant » en Chine. L'entreprise se concentre sur deux grands domaines d'activité : le diagnostic in vitro, ainsi que le traitement et la rééducation. Elle s'engage à fournir des solutions et des produits médicaux innovants, fiables et rentables aux établissements de soins de santé du monde entier. Dans le domaine des diagnostics in vitro, Lifotronic Technology s'est constitué un portefeuille complet de produits couvrant les technologies d'électrochimiluminescence, d'HbA1c et de protéines spécifiques. Dans le domaine de l'électrochimiluminescence, la société a mis au point une gamme complète d'instruments et de réactifs d'immunoessais à faible, moyen et haut débit. Ses produits ont obtenu des certifications internationales telles que la certification CE et sont distribués dans le monde entier, continuant à faire progresser la médecine de précision et la santé mondiale grâce à l'innovation technologique.

La vente des produits mentionnés dans le présent communiqué de presse n'est pas prévue pour l'instant aux États-Unis. Ces produits n'ont pas reçu l'approbation, l'habilitation ou l'autorisation de mise sur le marché dans une quelconque juridiction, y compris aux États-Unis, et ne sont pas actuellement commercialisés ou vendus. Le lancement, la vente et l'utilisation des produits sont subordonnés à l'obtention des approbations, habilitations ou autorisations réglementaires requises dans chaque juridiction. Rien ne garantit toutefois que ces approbations seront obtenues, ni dans quel délai. Les déclarations relatives à la disponibilité, aux caractéristiques, aux performances ou au calendrier des produits futurs sont fondées sur les attentes actuelles et sont susceptibles d'être révisées.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont toutes les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas strictement historiques, y compris, mais sans s'y limiter, celles relatives à l'accord conclu entre QuidelOrtho et Lifotronic, aux transactions envisagées dans ce cadre, ainsi qu'aux autres plans, objectifs, stratégies, attentes et intentions pour l'avenir. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes de la direction de QuidelOrtho à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à des incertitudes et risques, connus et inconnus. Les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Des facteurs, y compris ceux décrits dans la partie I, point 1A (« Facteurs de risque ») du rapport annuel de QuidelOrtho sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 29 décembre 2024 et dans les rapports ultérieurs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, entre autres, pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Le lecteur est prié de ne pas considérer les déclarations prospectives comme des prédictions d'événements futurs, car elles sont basées sur des hypothèses qui pourraient ne pas se réaliser et sont, par nature, spéculatives. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont dispose actuellement QuidelOrtho et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. QuidelOrtho ne s'engage nullement à mettre à jour les informations prospectives ou les informations sensibles au temps incluses dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de nouvelles d'attentes ou autres, sauf si la loi l'exige.

