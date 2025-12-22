Ragnarok Online Landverse America: ahora disponible en Latinoamérica y Norteamérica

BANGKOK, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Maxion Tech Co., Ltd. se complace en anunciar el lanzamiento oficial de Ragnarok Online Landverse America bajo licencia oficial de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY).

Lanzado el 18 de diciembre de 2025, el juego lleva el icónico universo de Ragnarok Online a la era Web3, y combina la jugabilidad clásica del videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) con la propiedad de objetos basada en blockchain y una economía impulsada por el jugador.

Antes del lanzamiento, el juego ofreció eventos con preinscripción y preventa a partir del 13 de noviembre de 2025, lo que permitió a los primeros seguidores acceder a paquetes exclusivos en el juego y prepararse para su aventura antes del lanzamiento oficial.

Para celebrar el lanzamiento oficial, los jugadores pueden conseguir el "Paquete de aventura de bienvenida", disponible por tiempo limitado. Este exclusivo paquete está diseñado para impulsar tu aventura en Ragnarok Online Landverse America e incluye un título de jugador único, Moonstones premium y una selección curada de objetos esenciales para mejorar la experiencia de aventura.

Las celebraciones del lanzamiento cuentan con una sólida lista de eventos comunitarios diseñados para recompensar a los jugadores en cada etapa de su aventura. Los aventureros pueden participar en el Evento de Misión, la Competición de Nivel de Gremio de alto riesgo y el estreno de la Temporada 1 de Caza de Monstruos. Además, un completo desafío de subida de nivel ofrece incentivos exclusivos para aquellos que compiten por llegar a la cima. Para conocer el calendario completo de actividades y los niveles de recompensa, visite el sitio web oficial de Ragnarok Online Landverse America.

Ahora que el juego ya está disponible, los jugadores pueden explorar de inmediato el mundo de Ragnarok Online Landverse America, acceder al contenido del juego y participar en su economía basada en blockchain desde el comienzo de su aventura.

Después del éxito de la versión mundial, Ragnarok Online Landverse America reimagina la clásica aventura de Ragnarok con gráficos mejorados, una economía impulsada por el jugador y una jugabilidad modernizada diseñada para satisfacer las expectativas de los fanáticos de los MMORPG actuales.

"Ragnarok Online Landverse America representa nuestro compromiso de revitalizar uno de los juegos de rol en línea más queridos con nueva tecnología y una dirección creativa innovadora", afirmó Net, propietario de producto en Maxion.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con Gravity para ofrecer una versión que refleje el encanto nostálgico de Ragnarok y, al mismo tiempo, evolucione la experiencia para la era moderna".

Qué esperar de Ragnarok Online Landverse America

Los jugadores pueden explorar un extenso mundo de fantasía que combina el encanto clásico de Ragnarok con sistemas de juego de última generación. Sus principales características incluyen:

Juegos nostálgicos de Ragnarok Online (RO) para PC con criptomonedas, NFT y funciones Web3.

Un ecosistema de Play-to-Earn (juego para ganar) justo y seguro, impulsado por la propiedad de jugadores reales.

Una revolución del mundo de los videojuegos virtuales al combinar el MMORPG más popular con la tecnología innovadora de la infraestructura blockchain.

Cómo unirse

Visite el enlace de descarga Cree su cuenta e inicie sesión para comenzar su aventura. Siga los canales oficiales de la comunidad para recibir las últimas actualizaciones, eventos del juego y anuncios.

Manténgase conectado

Entérese de las últimas noticias, actualizaciones de parches y eventos de lanzamiento a través de nuestros canales oficiales:



Sitio web: https://rola.maxion.gg

Facebook: https://www.facebook.com/ROLAmericas

X : https://x.com/ROLAmericas

Discord: https://discord.com/invite/ArndECVJrn

Acerca de Maxion Tech Co., ltd.

Fundada en 2021, Maxion Tech Co., ltd. es una empresa mundial de tecnología para videojuegos especializada en juegos basados en Web3 y blockchain. La empresa se asocia con desarrolladores y editores para integrar la propiedad de activos digitales y las economías descentralizadas en los juegos, y une el juego tradicional con la tecnología Web3 de última generación.

Acerca de Gravity Co., Ltd.

Fundada en abril de 2000 y cotizada en el Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. es una empresa líder a nivel mundial en videojuegos con sede en Corea. Conocida principalmente por su emblemático MMORPG Ragnarok Online, Gravity continúa ampliando su presencia mundial con una cartera de juegos online y para móviles que cautivan la imaginación de los jugadores de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849641/1.jpg

FUENTE Maxion Tech Co., ltd.