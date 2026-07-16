Reserva el restaurante, después la habitación: OpenTable revela los Top 25 Restaurantes en Hoteles de México 2026

Las salidas a restaurantes de hotel por parte de viajeros nacionales en México aumentaron 28% frente al año anterior. 1

96% de los mexicanos ha comido en un restaurante de hotel sin hospedarse en él. 2

77% de los mexicanos ha elegido un destino por su oferta gastronómica o escena restaurantera.2

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- OpenTable presentó hoy su lista de los Top 25 Restaurantes en Hoteles de México para 2026, a la par de una nueva investigación de mercado que muestra que la gastronomía está influyendo tanto en la forma en que los mexicanos viajan, como en los destinos que eligen. Con motivo del lanzamiento, OpenTable también presenta la evolución de Concierge, su asistente impulsado por inteligencia artificial, que ahora está disponible directamente desde la página principal de OpenTable para ayudar a los comensales a descubrir y reservar el restaurante ideal.

Los más recientes hallazgos de OpenTable muestran que más de la mitad de los mexicanos (59%) afirma que los restaurantes o la oferta gastronómica local influyen en el destino que elijan para viajar este verano, mientras que 66% ha reservado un hotel específicamente por su restaurante.2 Los datos de OpenTable respaldan esta tendencia, ya que las salidas a restaurantes de hotel por parte de viajeros nacionales aumentaron 28% año contra año.1

Para ayudar a los comensales a descubrir las mejores propuestas gastronómicas dentro de hoteles en todo el país, OpenTable presenta los Top 25 Restaurantes en Hoteles de México para 2026, Una guía con los restaurantes de hotel alrededor de los cuales vale la pena construir un itinerario de viaje.

"México está viviendo una auténtica transformación cultural en la manera en que las personas viajan y disfrutan de la gastronomía. La comida se ha convertido en la brújula que guía los viajes: los mexicanos están construyendo sus itinerarios alrededor de la mesa, y no al revés. El restaurante de un hotel ya no se percibe únicamente como una amenidad, sino como el verdadero destino. Nuestra lista de los Top 25 Restaurantes en Hoteles de México celebra a los equipos culinarios que están inspirando tanto a viajeros como a comensales locales a redescubrir su propio país a través de experiencias gastronómicas extraordinarias", añadió Juan Luis Reed, Gerente General de OpenTable para México y Latinoamérica.

Tendencias de viaje y gastronomía en México 2026, según OpenTable:

La llave de la habitación es opcional: Los restaurantes de hotel ya no son exclusivos para quienes se hospedan. 96% de los mexicanos afirmó haber comido en un restaurante de hotel sin alojarse en él , lo que demuestra que estos espacios gastronómicos se están consolidando como destinos tanto para viajeros como para locales. 2

Los restaurantes de hotel ya no son exclusivos para quienes se hospedan. , lo que demuestra que estos espacios gastronómicos se están consolidando como destinos tanto para viajeros como para locales. Las reservaciones marcan el itinerario: Para muchos mexicanos, planear dónde comer es tan importante como decidir dónde hospedarse. 57% afirma investigar restaurantes y bares más que cualquier otro aspecto de un viaje. 2 Además, más de un tercio (36%) comienza a pensar en sus reservaciones de restaurantes al mismo tiempo que reserva el hotel, mientras que 31% lo hace incluso antes de reservar su hospedaje. 2

Para muchos mexicanos, planear dónde comer es tan importante como decidir dónde hospedarse. Además, más de un tercio (36%) comienza a pensar en sus reservaciones de restaurantes al mismo tiempo que reserva el hotel, mientras que Experiencias que invitan a regresar: Un gran restaurante de hotel deja una impresión duradera. Si disfrutaron de su experiencia gastronómica, 85% de los encuestados afirma que volvería al mismo restaurante de hotel durante el mismo viaje. 2

Un gran restaurante de hotel deja una impresión duradera. Si disfrutaron de su experiencia gastronómica, Inspiración digital, conexión en la vida real: Las redes sociales pueden influir en la elección de dónde comer, pero una vez que llegan a su destino, los viajeros buscan vivir plenamente la experiencia. Casi nueve de cada diez mexicanos (88%) procuran reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas mientras viajan para enfocarse en la convivencia presencial.2

"En los últimos años, hemos visto un crecimiento significativo de viajeros que buscan experiencias gastronómicas auténticas, impulsados por un creciente interés en conceptos con una identidad propia y un fuerte vínculo con el destino. En Manta, nos esforzamos por evolucionar constantemente manteniendo nuestra esencia, creando experiencias profundamente conectadas con el estilo de vida de Los Cabos y que ofrezcan a los comensales razones de valor para regresar. Sobre todo, los comensales de hoy buscan una conexión más profunda con el lugar, los ingredientes y las historias detrás de cada platillo." dijo Enrique Olvera, chef de Manta by Enrique Olvera, The Cape, a Thompson Hotel.

A pesar de la pasión que los mexicanos sienten por viajar motivados por la gastronomía, encontrar y reservar los restaurantes ideales sigue requiriendo tiempo. Más de la mitad de los mexicanos (57%) afirmó investigar restaurantes y bares más que cualquier otro aspecto de un viaje, mientras que 74% planea utilizar herramientas de inteligencia artificial para descubrir y reservar restaurantes durante sus viajes este año.2

Con la temporada de viajes en pleno auge, Concierge de OpenTable hace que encontrar la mesa ideal sea tan sencillo como pedir una recomendación. Ahora disponible directamente desde la página principal de OpenTable, los comensales pueden buscar restaurantes por ubicación, tipo de cocina u ocasión. Gracias a la información de más de 65,000 restaurantes, incluidas reseñas verificadas, menús y disponibilidad en tiempo real, Concierge ayuda a comparar opciones y a pasar de la inspiración a la reservación.

Para los viajeros que buscan descubrir su próximo destino gastronómico, los Top 25 Restaurantes en Hoteles de México para 2026 ofrecen una guía de los restaurantes de hotel que vale la pena incorporar al itinerario. Para consultar la lista completa, las guías por ciudad, información para planear tu viaje y estimar tarifas de vuelos y hoteles con ayuda de KAYAK, visita el micrositio de los Top Restaurantes de Hotel de OpenTable: opentable.com.mx/c/top-restaurantes/top-25-hotel/.

Top 25 Restaurantes en Hoteles de México para 20263

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Jalisco

Quintana Roo

1 Metodología de datos de comensales de OpenTable: OpenTable analizó los comensales con reservaciones en línea, clasificados por tipo de viajero, en todos los restaurantes de hotel activos en la plataforma de OpenTable en México del 1 de enero de 2026 al 19 de abril de 2026, y los comparó con el mismo periodo del año anterior.

2 Metodología de investigación del consumidor: Ripple Research realizó una encuesta en línea entre 1,000 residentes en México que habían comido en un restaurante ubicado dentro de un hotel en los últimos cinco años o menos. Se aplicó una ponderación para que las principales ciudades contaran con una muestra de 200 participantes. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2026. Todos los datos fueron recopilados conforme a los lineamientos de la Market Research Society (MRS) y ESOMAR, garantizando estándares éticos y una sólida calidad de la información.

3 Los Top 25 Restaurantes de Hotel en México: La lista de los Top 25 Restaurantes de Hotel en México 2026 se elaboró a partir de más de 430,000 reseñas de comensales verificados de OpenTable y métricas de desempeño recopiladas entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. Se consideraron los restaurantes que alcanzaron un umbral mínimo de reseñas y fueron evaluados mediante una combinación de datos únicos, incluidos la calificación otorgada por los comensales y el porcentaje de reseñas de cinco estrellas. Las métricas fueron ponderadas para generar una puntuación general. La lista resultante se presenta en orden alfabético y no en orden de clasificación.

Acerca de OpenTable

OpenTable, líder mundial en tecnología para restaurantes y parte de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), ayuda a más de 65,000 restaurantes en todo el mundo a llenar 1,900 millones de asientos al año. Su tecnología de clase mundial permite que los restaurantes se concentren en lo que más importa: su equipo, sus comensales y la rentabilidad de su negocio, al mismo tiempo que ayuda a los comensales a descubrir y reservar el restaurante perfecto para cualquier ocasión.

FUENTE OpenTable