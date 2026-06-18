Nuevo producto ofrece una arquitectura de ejecución unificada que aporta inteligencia, resiliencia y capacidad de escalado empresarial a las operaciones de fabricación modernas

MILWAUKEE, Wis., 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy la disponibilidad de FactoryTalk® ResilientEdge™, una arquitectura de ejecución de nueva generación diseñada para respaldar las operaciones de fabricación autónoma en entornos altamente automatizados.

Rockwell Automation presenta FactoryTalk ResilientEdge para habilitar operaciones de fabricación autónomas y escalables

Basado en FactoryTalk Optix™ e integrado en toda la cartera de Rockwell Automation, incluidos los sistemas de ejecución de fabricación (MES) Plex, FactoryTalk ResilientEdge crea una única capa de ejecución que abarca máquinas, personas y sistemas de producción. La plataforma permite una ejecución predecible y de baja latencia en la periferia junto con capacidades en la nube que habilitan la analítica, la capacitación en inteligencia artificial (IA) y la orquestación empresarial. La combinación de la periferia y la nube significa continuidad en las operaciones, incluso si se pierde la conectividad.

Un modelo de ejecución unificado

FactoryTalk ResilientEdge convierte las capacidades de fabricación avanzadas en una infraestructura operativa estándar al unificar los modelos de planta, la conectividad, la ejecución y la inteligencia en un mismo marco de referencia. Dentro de FactoryTalk ResilientEdge, los usuarios encontrarán una variedad de características innovadoras: modelo de producción compartido, conectividad nativa e interoperable, ejecución periférica en tiempo real con lógica empresarial integrada, analítica a escala de la nube e IA. El resultado es un sistema de ejecución que elimina la división entre la tecnología de operaciones (OT) y la tecnología de la información (TI), lo que reduce drásticamente la complejidad del despliegue y la evolución de las operaciones de fabricación modernas.

"En un momento en el que el 95% de los fabricantes están avanzando con iniciativas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, FactoryTalk ResilientEdge permite una nueva clase de ejecución de fabricación", señaló Anthony Murphy, vicepresidente de gestión de productos de Rockwell Automation. "Los fabricantes pueden escalar la automatización, la inteligencia y la autonomía en todas sus operaciones a la vez que preservan las ventajas económicas y de capacidad de escalado de la nube, lo que ayuda a los fabricantes a desplegar sistemas más rápido y reducir su costo total de propiedad".

Habilitación de la autonomía impulsada por IA

Las iniciativas de automatización modernas requieren una ejecución confiable, un flujo de datos estructurado y una arquitectura escalable como cimientos para las iniciativas de analítica avanzada e IA. FactoryTalk ResilientEdge ofrece una capa de ejecución resiliente que admite analítica avanzada, IA y optimización de bucle cerrado sin comprometer el rendimiento a nivel de planta.

Seguro, interoperable y diseñado para ofrecer capacidad de escalado

FactoryTalk ResilientEdge ayuda a los fabricantes a modernizar las operaciones mejorando la resiliencia operacional, optimizada para los ecosistemas de Rockwell Automation, sin dejar de ser abierto e interoperable en entornos de producción heterogéneos. La seguridad, la interoperación y la capacidad de escalado de los nuevos productos son testimonio de las soluciones MES elásticas de Rockwell.

Despliegue más rápido y menor costo del ciclo de vida

Al reducir la complejidad de la integración, centralizar el monitoreo y apoyar la capacidad de escalado modular, FactoryTalk ResilientEdge puede reducir los costos del ciclo de vida y acelerar el despliegue. Las capacidades de FactoryTalk ResilientEdge se pueden desplegar conforme sea necesario, apoyando a las empresas que desarrollan escalonadamente su estrategia de modernización.

FactoryTalk ResilientEdge, que representa un cambio fundamental en la manera en que los fabricantes pueden escalar los sistemas de ejecución, ya está disponible en todo el mundo.

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Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

FUENTE Rockwell Automation, Inc.