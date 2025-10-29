ROYAL CARIBBEAN MARCA LA PAUTA PARA EL VERANO DE 2027 CON ESCAPADAS EUROPEAS Y UN NUEVO CLUB DE PLAYA

Las familias pueden explorar lo mejor de Europa con nuevas experiencias y favoritos icónicos, incluido el Royal Beach Club Santorini y el audaz regreso de Legend of the Seas

MIAMI, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El mejor verano de la vida se está calentando, ya que Royal Caribbean ha revelado su nueva y audaz oferta de vacaciones europeas para la temporada 2027. Las aventuras se iniciarán con el nuevo Royal Beach Club Santorini, que combinará las impresionantes playas de la icónica isla griega con las experiencias exclusivas de Royal Caribbean. Además, Legend of the Seas regresará a Europa ofreciendo aventuras inolvidables de siete noches para cada miembro de la familia, visitando los destinos más deseados en todo el Mediterráneo. Las reservas para la temporada europea 2027 ya están disponibles para los miembros de Crown & Anchor Society en el sitio web de Royal Caribbean, antes de la apertura oficial el jueves 30 de octubre.

Royal Beach Club Santorini dará la bienvenida a los vacacionistas de Royal Caribbean y combinará las impresionantes playas volcánicas de esta icónica isla griega con las experiencias características de la marca de vacaciones, junto con el vibrante espíritu y cultura griega, para crear la experiencia definitiva en Santorini. El club de playa formará parte del "Ultimate Santorini Day" que incluirá un día explorando las joyas de la isla en Oia y Fira. Legend of the Seas de Royal Caribbean, las nuevas vacaciones familiares, ofrecerá aventuras en Europa durante el verano de 2026, antes de su gran debut en el Caribe desde Fort Lauderdale, Florida, en noviembre de 2026. Los vacacionistas pueden disfrutar al máximo de experiencias audaces como la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones, nuevos espectáculos y muchas más maneras de emocionarse, relajarse y disfrutar.

Desde las costas repletas de historia en el Mediterráneo hasta las maravillas naturales del norte de Europa, los viajeros pueden elegir entre una combinación de escapadas cortas y aventuras más largas que van de dos a nueve noches desde Barcelona, España; Roma (Civitavecchia) y Rávena, Italia; Atenas (El Pireo), Grecia; y Southampton, Inglaterra. Los favoritos que regresan y otros que llegan por primera vez completan la temporada, incluyendo Mariner of the Seas que debuta en Southampton y Brilliance of the Seas que alista el escenario en Rávena con visitas a nuevos destinos bañados por el sol como Oporto (Leixoes), Portugal; y Tánger, Marruecos. Además, para los viajeros en Brilliance, Rhapsody y Odyssey of the Seas, Royal Beach Club Santorini dará vida al mejor día de playa como parte de una experiencia completa en Santorini, combinando un día de exploración de las joyas de la isla, como Oia y Fira, con acceso a las impresionantes playas del club, cabañas, auténtica cocina local y más.

Las inolvidables experiencias vacacionales continúan con una combinación de formas de crear recuerdos a bordo de barcos revolucionarios. Las familias pueden disfrutar de una variedad de sabores, desde cortes de carne hasta sushi, y pasar noches extraordinarias cada noche con entretenimiento espectacular, lugares de música en vivo y una variedad de bares y lugares de moda. Los viajeros pueden disfrutar de la acción con emociones llenas de adrenalina en toda la flota, como Crown's Edge, un pasillo elevado con tirolesa, los toboganes acuáticos The Perfect Storm y el emblemático simulador de surf FlowRider, o relajarse en espacios serenos solo para adultos, spas y las de las mejores piscinas del mundo para todos los estados de ánimo.

Lo más destacado de Europa para el verano de 2027

Legend of the Seas – Desde Barcelona y Roma

De vuelta para otro verano en el Mediterráneo, Legend of the Seas ofrecerá vacaciones de siete noches en el Mediterráneo Occidental a destinos en Francia, Italia y España. En el barco se encuentra la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones, desde el inmersivo Royal Railway – Legend Station que lleva a los huéspedes en un viaje a través de las antiguas Rutas de la Seda hasta el glamuroso Hollywoodland Supper Club, y el entretenimiento destacado con "Charlie and the Chocolate Factory" de Roald Dahl. Los vacacionistas pueden sumergirse en emociones como el parque acuático más grande en el mar en Category 6 y Crown's Edge y relajarse en siete piscinas, todas con impresionantes vistas al mar.

Mariner of the Seas – Desde Southampton

Los vacacionistas pueden elegir entre una amplia gama de escapadas de dos a nueve noches, incluidas las primeras visitas de Mariner a Oporto, donde los viajeros pueden disfrutar de las vistas desde el puente Dom Luís I o recorrer una bodega de vino de Oporto. Los aventureros pueden disfrutar de lugares pintorescos como los impresionantes fiordos noruegos, los coloridos edificios de Copenhague o los famosos palacios de Sevilla. Mariner ofrece algo para todos: diversión en los toboganes acuáticos Perfect Storm, desafíos llenos de diversión para toda la familia en el Royal Escape Room y deslumbrantes actuaciones sobre hielo en Studio B. La comida va desde Jamie's Italian y Chops Grille hasta favoritos clásicos como Johnny Rockets.

Rhapsody of the Seas – Desde Atenas (el Pireo), Grecia

Haciendo un audaz regreso al Mediterráneo después de cuatro años, Rhapsody of the Seas traerá vacaciones de siete noches en el Mediterráneo oriental hacia destinos repletos de cultura como Tánger, Marruecos; y Bodrum y Estambul, Turquía. Los viajeros también pueden explorar algunos de los mejores lugares de Grecia en Mykonos y Santorini, incluidas visitas al nuevo Royal Beach Club Santorini, junto con noches en Estambul o Alejandría, Egipto. Desde disfrutar de espectáculos acrobáticos en el Centrum de siete pisos hasta subir la parad de escalada o relajarse en el Solarium, los vacacionistas quedarán impresionados tanto en tierra como en mar.

Brilliance of the Seas – Desde Rávena

Brilliance of the Seas explorará lo mejor del Mediterráneo en aventuras de siete noches a las impresionantes islas griegas, Croacia y la costa del Adriático. Los vacacionistas pueden descubrir Royal Beach Club Santorini en Grecia; pasear por los paseos marítimos de Split, Croacia; o viajar por los fiordos de Montenegro. En la cubierta, los huéspedes pueden maravillarse con el Centrum de nueve pisos revestido de vidrio, disfrutar sabores desde el Chops Grille hasta la cocina asiática de Izumi y disfrutar de una bebida en R Bar o una copa de vino en Vintages.

Explorer of the Seas – Desde Barcelona, Roma, Rávena y Atenas

De regreso al Mediterráneo, Explorer of the Seas ofrecerá viajes de siete noches a través de Italia, Francia, España, Croacia, Montenegro y las Islas Griegas. Los aventureros pueden pasear por el casco antiguo de Dubrovnik, descubrir el encanto de la Provenza o explorar la historia antigua de Atenas y la Acrópolis. La emoción continúa a bordo con el simulador de surf FlowRider, la pared de escalada y la pista de patinaje sobre hielo, junto con nueve piscinas y bañeras de hidromasajes. Las opciones para comer incluyen Giovanni's Table, Izumi y el siempre popular Windjammer. Las noches brillan con espectáculos en el Palace Theatre y música en vivo en el Schooner Bar.

Odyssey of the Seas – Desde Roma

Dando la bienvenida a otro verano en Europa, Odyssey of the Seas ofrecerá vacaciones de siete noches a las Islas Griegas, Mykonos y Santorini, incluido el Royal Beach Club Santorini, Éfeso (Kusadasi), Turquía; y Nápoles, Italia. Desde playas bañadas por el sol hasta ruinas antiguas, los viajeros pueden sumergirse en siglos de historia y cultura. Los buscadores de emociones tienen aventuras a bordo como la cápsula de observación North Star y SeaPlex, con autos chocones y pistolas láser. Con diversas opciones gastronómicas internacionales y entretenimiento de alta tecnología en Two70, Odyssey convierte cada comida y cada momento en un recuerdo inolvidable.

Los vacacionistas pueden obtener más información sobre las nuevas y futuras aventuras europeas visitando el sitio web de Royal Caribbean.

Acerca de Royal Caribbean

Royal Caribbean, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), lleva ofreciendo vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos revolucionarios y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde emociones hasta restaurantes y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como "Mejor Línea de Cruceros en general" durante 22 años consecutivos en los Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluido el destino exclusivo mejor calificado de la línea, Perfect Day at CocoCay en las Bahamas.

Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener información adicional o reservar, los vacacionistas pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o comunicarse con su asesor de viajes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808210/Royal_Caribbean_International_Santorini_Rendering.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808211/Royal_Caribbean_International_Legend_of_the_Seas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514377/5589546/RCI_Brand_Logo.jpg

FUENTE Royal Caribbean International