SABESP se asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions para impulsar la mayor iniciativa de IoT del mundo destinada a una gestión del agua segura y más sostenible en Brasil

SABESP, la empresa de agua y saneamiento del estado de São Paulo (Brasil), anuncia la puesta en marcha del mayor proyecto del mundo de conectividad de Internet de las cosas (IoT) para la gestión inteligente del agua. La iniciativa se está llevando a cabo en colaboración con Telefónica/Vivo, un actor clave en la transformación tecnológica de Brasil y uno de los mayores operadores de telefonía móvil del continente, e IDEMIA Secure Transactions (IST), líder mundial en soluciones de pago y conectividad, lo que supone un hito importante en la transformación digital y medioambiental del país.

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un proyecto pionero en la transformación digital de Brasil

Gracias a esta alianza estratégica de 14 años, se conectarán de forma segura 4,4 millones de contadores de agua inteligentes en la ciudad de São Paulo y en São José dos Campos. De acuerdo con la arquitectura técnica y los requisitos de Sabesp, la experiencia de Vivo en conectividad, combinada con la tecnología eSIM para la IoT segura y escalable de IDEMIA Secure Transactions, contribuirá a proteger los recursos naturales y a mejorar un servicio público esencial permitiendo a Sabesp optimizar su red de distribución de agua y detectar fugas. Esta iniciativa supone un hito histórico en el sector de Internet de las cosas (IoT) de Brasil.

Al combinar la amplia experiencia en conectividad de Vivo con la tecnología eSIM para IoT segura y escalable de IDEMIA Secure Transactions, el proyecto garantiza una conectividad sólida, eficiente desde el punto de vista energético y resistente, incluso en zonas remotas. La conectividad se basa en las eSIM de IST y en su plataforma eSIM para IoT, que cumplen plenamente con el último estándar SGP.32 de la GSMA[1], e incorporan una avanzada agilidad criptográfica para garantizar la preparación para el futuro en la era poscuántica.

Esta implantación a gran escala demuestra cómo se puede aplicar de forma eficaz la IoT para modernizar los servicios esenciales, dando prioridad a la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento.

"La medición inteligente permite a SABESP y a sus clientes disponer de una mayor visibilidad del consumo de agua por horas y detectar rápidamente anomalías y fugas. Además, gracias a balances hídricos más frecuentes y precisos, se logrará una mayor eficiencia en la gestión de las redes de distribución, factores esenciales en un contexto en el que Brasil sigue registrando índices muy elevados de pérdidas de agua. Esta transformación refuerza el compromiso de Sabesp con el uso responsable del agua y la modernización de los servicios básicos de saneamiento", afirma Denis MAIA, director ejecutivo de Clientes y Tecnología de Sabesp.

Impulsar la sostenibilidad y la relación con los clientes a través de la tecnología

Más allá de la eficiencia operativa, la iniciativa pone de relieve cómo la innovación digital puede abordar los retos medioambientales y las relaciones con los clientes. Una gestión y un control más inteligentes del agua contribuirán a reducir el desperdicio, preservar los recursos y reforzar la agenda de sostenibilidad de São Paulo, ya que permitirán mejorar la calidad de vida de millones de residentes.

"Este proyecto pone de manifiesto que el papel de Vivo va mucho más allá de la conectividad. Combinando la escala y el alcance de la red con capacidades de integración de extremo a extremo, desde la captación de datos y la infraestructura de IoT hasta el diseño de soluciones y la ejecución operativa, hacemos posible que los servicios esenciales sean más inteligentes y sostenibles. Nuestra contribución a una gestión más eficiente de los servicios públicos es una expresión directa de ello: una tecnología que genera un impacto medioambiental real y que influye en la vida de las personas, ofrecida por un socio con la experiencia necesaria para que funcione", explica Adriano PEREIRA, director de IoT e Innovación B2B de Vivo.

En esencia, este proyecto constituye un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede contribuir a la sostenibilidad y al empoderamiento de los clientes. Al permitir un control preciso del consumo y la detección precoz de fugas, la infraestructura conectada contribuye a fomentar un consumo responsable del agua. La digitalización de los servicios de medición del consumo de agua también mejora la transparencia, lo que permite a los consumidores participar en una gestión más responsable de los recursos, demostrando así cómo la innovación en el ámbito de Internet de las cosas puede generar valor tanto medioambiental como social.

"Nuestro objetivo es convertir a nuestros clientes en gestores eficaces de su consumo de agua. La tecnología de IoT supone una transformación en nuestra relación con los clientes, que permitirá ahorrar miles de millones de litros de agua gracias a una reparación más rápida de las fugas posteriores al contador", afirma Luiz RENATO FRAGA RIOS, director de Protección de Ingresos de Sabesp.

Una alianza que establece nuevos estándares para las infraestructuras conectadas

Esta colaboración pone de manifiesto el potencial de las alianzas a largo plazo entre líderes del sector. Partiendo de años de colaboración, IDEMIA Secure Transactions y Vivo están demostrando cómo la innovación compartida y la confianza pueden acelerar el avance hacia ecosistemas más seguros, sostenibles y conectados, no solo en Brasil, sino también como modelo para las empresas de servicios públicos y las ciudades de todo el mundo que aspiran a modernizar sus infraestructuras.

"Nos enorgullece colaborar con SABESP y Vivo en Brasil en una de las iniciativas de IoT más importantes que se han puesto en marcha en todo el mundo. Esta colaboración demuestra cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para generar un impacto real y proteger los recursos naturales, al tiempo que se refuerzan las infraestructuras esenciales para el futuro", afirmó Diego CECCHINATO, vicepresidente sénior de Servicios de Conectividad para Latinoamérica de IDEMIA Secure Transactions.

[1] SGP.32 es la última especificación de la GSMA para el aprovisionamiento remoto de tarjetas SIM en dispositivos IoT, diseñada para simplificar las implementaciones a gran escala y mejorar la seguridad.

FUENTE IDEMIA Secure Transactions