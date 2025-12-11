Safeguard ahora protege a más de 100.000 trabajadores en todo el mundo
SPOKANE, Washington, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, líder mundial en soluciones de seguridad conectadas para trabajadores expuestos a riesgos eléctricos, ha superado oficialmente un hito importante: más de 100.000 trabajadores en todo el mundo ahora están protegidos a través del ecosistema de soluciones Safeguard, impulsado por la plataforma de software de seguridad conectada Navigator y la serie de dispositivos Compass.
Desde cuadrillas de servicios públicos que trabajan en entornos urbanos, rurales o en terrenos [difíciles] hasta técnicos de telecomunicaciones, equipos de construcción, operaciones mineras, arboristas y trabajadores de petróleo y gas, Safeguard continúa ampliando su misión para prevenir lesiones graves y salvar vidas en el campo.
"Este hito representa mucho más que un número: refleja nuestra responsabilidad de proteger a los trabajadores en el campo y de brindar a los gerentes, supervisores y centros de mando la visibilidad en tiempo real que necesitan para tomar decisiones más rápidas e informadas", dijo Tim Ledford, director ejecutivo.
"Las empresas eligen Safeguard porque ofrecemos algo que nadie más brinda: una solución que ayuda a proteger a los trabajadores al prevenir lesiones graves, así como a automatizar y agilizar la respuesta cuando ocurre un incidente en el lugar de trabajo. Saber que nuestra tecnología está ayudando a proteger a más de 100.000 personas en todo el mundo es increíblemente gratificante".
La única solución de seguridad que protege y responde
Safeguard sigue siendo la única solución de seguridad conectada que ofrece:
- Protección preventiva: avisa a los trabajadores cuando se detectan peligros eléctricos para evitar lesiones y muertes
- Protección de respuesta inmediata: identifica incidentes críticos como caídas, falta de movimiento, impacto en la cabeza, trabajador caído, arco eléctrico y señales de SOS, por lo que se notifica inmediatamente al personal de respuesta de la necesidad de prestar asistencia.
Este modelo de doble protección permite a las empresas reducir de forma proactiva los accidentes y movilizar una respuesta inmediata en el momento en que se produce una emergencia.
Dirigido por la plataforma de software Navigator de Safeguard
El núcleo del ecosistema de seguridad conectada de Safeguard incluye la consola del sistema de respuesta a emergencias Navigator y la aplicación móvil Navigator, que trabajan juntas para ofrecer:
- Seguridad de los trabajadores en tiempo real
- Alertas al instante y uso compartido de la ubicación cuando se producen peligros o incidentes
- Una vista unificada para gerentes, supervisores y centros de mando
- Respuesta más rápida y coordinada entre equipos y territorios
Los dispositivos de la serie Compass funcionan como parte integral de esta plataforma, lo que permite una cobertura preventiva y receptiva sin problemas en diversos sitios de trabajo.
Funcionan con dispositivos de la serie Compass de Safeguard
Compass Core
Un dispositivo de seguridad conectada simple y fácil de usar diseñado para una protección instantánea. Los trabajadores lo activan y están protegidos de inmediato: sin configuración, sin ajustes, sin curva de aprendizaje.
Compass Pro
Un avanzado dispositivo de seguridad conectada que agrega detección de incidentes como arco eléctrico, trabajador caído, caídas, falta de movimiento, impacto en la cabeza y señales de SOS, lo que proporciona tanto alerta preventiva de peligros como respuesta rápida en un solo equipo.
Compass Pro IS
La versión intrínsecamente segura de Compass Pro, diseñada para entornos peligrosos donde los riesgos de ignición se deben minimizar. Ofrece las mismas capacidades de seguridad conectada al tiempo que cumple con los estrictos requisitos de seguridad.
Acerca de Safeguard
Safeguard es una empresa estadounidense líder en tecnología de seguridad de corriente y voltaje, dedicada a proteger a los trabajadores de primera línea mediante dispositivos portátiles avanzados y software de seguridad inteligente. Safeguard presta servicios a clientes de servicios públicos, telecomunicaciones, minería, construcción, petróleo y gas y otras industrias esenciales, y permite a las organizaciones detectar peligros en tiempo real, responder rápidamente y salvar vidas, independientemente de dónde estén trabajando.
