Safeguard schützt jetzt über 100.000 Arbeitnehmer weltweit

SPOKANE, Wash., 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen für Arbeiter, die elektrischen Gefahren ausgesetzt sind, hat offiziell einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mehr als 100.000 Arbeitnehmer weltweit sind nun durch das Safeguard-Lösungsökosystem geschützt, das durch die Softwareplattform Navigator für vernetzte Sicherheit und die Geräte der Compass-Serie unterstützt wird.

Von Versorgungsunternehmen, die in städtischen Gebieten oder im Gelände tätig sind, bis hin zu Telekommunikationstechnikern, Bauteams, Bergbauunternehmen, Baumpflegerinnen und Baumpflegern sowie Beschäftigten in der Öl- und Gasindustrie – Safeguard erweitert kontinuierlich seine Mission, schwere Verletzungen zu verhindern und Leben vor Ort zu retten.

„Dieser Meilenstein ist weit mehr als nur eine Zahl – er spiegelt unsere Verantwortung wider, Mitarbeitende im Außendienst zu schützen und dem Management, Führungskräften und Leitstellen die Echtzeit-Transparenz zu bieten, die sie benötigen, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen", erklärte Tim Ledford, Geschäftsführer.

„Unternehmen entscheiden sich für Safeguard, weil wir etwas bieten, was sonst niemand bietet: eine Lösung, die zum Schutz der Arbeitnehmer beiträgt, indem sie schwere Verletzungen verhindert, und zugleich die Reaktion automatisiert und beschleunigt, wenn es zu einem Zwischenfall am Arbeitsplatz kommt. Wir sind zutiefst dankbar, dass unsere Technologie dazu beiträgt, die Sicherheit von mehr als 100.000 Menschen weltweit zu gewährleisten."

Die einzige Sicherheitslösung, die sowohl schützt als auch antwortet

Safeguard ist und bleibt die einzige vernetzte Sicherheitslösung, die überzeugt:

Vorbeugender Schutz – Arbeiter werden gewarnt, wenn gefährliche elektrische Gefahren entdeckt werden, um Verletzungen und Todesfälle zu verhindern

– Arbeiter werden gewarnt, wenn gefährliche elektrische Gefahren entdeckt werden, um Verletzungen und Todesfälle zu verhindern Reaktionsfähiger Schutz – Kritische Vorfälle wie Stürze, Bewegungslosigkeit, Kopfaufprall, Man-Down, Störlichtbogen und SOS werden identifiziert, sodass die Einsatzkräfte sofort benachrichtigt werden, um Hilfe zu leisten

Dieses doppelte Schutzmodell ermöglicht es Unternehmen, Unfälle proaktiv zu reduzieren und im Notfall sofort zu reagieren.

Gesteuert durch die Navigator-Softwareplattform von Safeguard

Der Kern des vernetzten Sicherheitsökosystems von Safeguard umfasst die Konsole des Navigator Emergency Response System und die Navigator MobileApp, die zusammen folgende Funktionen bieten:

Echtzeit-Transparenz der Arbeitssicherheit

Sofortige Warnmeldungen und Standortfreigabe bei Gefahren oder Zwischenfällen

Eine einheitliche Ansicht für Manager, Vorgesetzte und Kommandozentralen

Schnellere, besser koordinierte Reaktion über Teams und Gebiete hinweg

Die Geräte der Compass-Serie sind ein integraler Bestandteil dieser Plattform und ermöglichen eine nahtlose präventive und reaktionsschnelle Abdeckung verschiedener Baustellen.

Unterstützt von Geräten der Compass-Serie von Safeguard

Compass Core

Ein einfaches, benutzerfreundliches Sicherheitsgerät, das für sofortigen Schutz sorgt. Die Mitarbeiter schalten es ein und sind sofort geschützt – keine Konfiguration, keine Einrichtung, keine Einarbeitungszeit erforderlich.

Compass Pro

Ein fortschrittliches, vernetztes Sicherheitsgerät, das die Erkennung von Zwischenfällen wie Störlichtbögen, Man-Down, Sturz, Bewegungslosigkeit, Kopfaufprall und SOS ermöglicht – und so präventives Gefahrenbewusstsein und schnelle Reaktion in einem bietet.

Compass Pro IS

Die Version mit Eignung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen von Compass Pro wurde für gefährliche Umgebungen entwickelt, in denen die Zündgefahr minimiert werden muss. Es bietet die gleichen vernetzten Sicherheitsfunktionen und erfüllt gleichzeitig strenge Sicherheitsanforderungen.

Informationen zu Safeguard

Safeguard ist ein in den USA ansässiges, führendes Unternehmen im Bereich der Strom- und Spannungssicherheitstechnologie, das sich dem Schutz von Mitarbeitern an vorderster Front durch fortschrittliche tragbare Geräte und intelligente Sicherheitssoftware verschrieben hat. Safeguard ist für Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Bergbau, Bauwesen, Öl und Gas sowie in anderen wichtigen Branchen tätig und ermöglicht es Unternehmen, Gefahren in Echtzeit zu erkennen, schnell zu reagieren und Leben zu retten – ganz gleich, wohin die Arbeit sie führt.

