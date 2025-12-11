Safeguard protège désormais plus de 100 000 travailleurs dans le monde entier

SPOKANE, Washington, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, leader mondial des solutions de sécurité connectées pour les travailleurs exposés aux risques électriques, a officiellement franchi une étape importante : plus de 100 000 travailleurs dans le monde sont désormais protégés par l'écosystème des solutions Safeguard, activé par la plateforme logicielle de sécurité connectée Navigator et la gamme d'appareils Compass.

Qu'il s'agisse d'équipes de services publics travaillant sur des sites urbains ou ruraux, de techniciens en télécommunications, d'équipes de construction, d'opérations minières, d'arboriculteurs ou de travailleurs du secteur pétrolier et gazier, Safeguard continue d'élargir sa mission pour prévenir les blessures graves et sauver des vies sur le terrain.

« Cette étape représente bien plus qu'un chiffre - elle reflète notre responsabilité pour la protection des travailleurs sur le terrain et pour donner aux responsables, aux superviseurs et aux centres de commande la visibilité en temps réel dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus rapides et mieux informées », a déclaré Tim Ledford, PDG.

« Les entreprises choisissent Safeguard parce que nous offrons quelque chose d'unique : une solution qui à la fois protège les travailleurs en évitant les blessures graves et automatise et accélère la réponse en cas d'incident sur le lieu de travail. Savoir que notre technologie contribue à assurer la sécurité de plus de 100 000 personnes dans le monde entier nous rend particulièrement humbles. »

La seule solution de sécurité qui protège et réagit en même temps

Safeguard reste la seule solution de sécurité connectée qui tient ses promesses :

Protection préventive - avertir les travailleurs lorsque des risques électriques dangereux sont détectés afin d'éviter les blessures et les fatalités.

- avertir les travailleurs lorsque des risques électriques dangereux sont détectés afin d'éviter les blessures et les fatalités. Protection réactive - identifier les incidents critiques tels que les chutes, l'absence de mouvement, les chocs à la tête, les arrêts de travail, les arcs électriques et les SOS, afin que les intervenants soient immédiatement informés de la nécessité de fournir une assistance.

Ce modèle de double protection permet aux entreprises de réduire les accidents de manière proactive et de réagir immédiatement en cas d'urgence.

Avec la plate-forme logicielle Navigator de Safeguard

Le cœur de l'écosystème de sécurité connectée de Safeguard est constitué par la console Navigator Emergency Response System et l'application Navigator MobileApp qui fonctionnent ensemble pour fournir :

Visibilité en temps réel de la sécurité des travailleurs

Alertes instantanées et partage de localisation en cas de danger ou d'incident

Vue unifiée pour les gestionnaires, les superviseurs et les centres de commande

Réponse plus rapide et mieux coordonnée entre les équipes et les territoires

Les appareils de la gamme Compass font partie intégrale de cette plateforme, permettant une couverture préventive et réactive sans faille sur divers chantiers.

Activé par les appareils de la série Compass de Safeguard

Compass Core

Un dispositif de sécurité connecté, simple et convivial, conçu pour une protection instantanée. Les travailleurs l'allument et sont immédiatement protégés - pas de configuration, pas d'installation, pas de courbe d'apprentissage.

Compass Pro

Un dispositif de sécurité connecté avancé qui ajoute la détection d'incidents tels que l'éclair d'arc électrique, la descente d'homme, les chutes, l'absence de mouvement, l'impact sur la tête et le SOS, offrant à la fois une sensibilisation préventive aux dangers et une réponse rapide.

Compass Pro IS

La version à sécurité intrinsèque de Compass Pro, conçue pour les environnements dangereux où les risques d'inflammation doivent être minimisés. Le système offre les mêmes capacités de sécurité connectée tout en répondant à des exigences de sécurité strictes.

À propos de Safeguard

Safeguard est un leader américain de la technologie de sécurité en matière de courant et de tension, qui se consacre à la protection des travailleurs de première ligne grâce à des dispositifs portables avancés et à des logiciels de sécurité intelligents. Au service des clients des services publics, des télécommunications, de l'exploitation minière, de la construction, du pétrole et du gaz, et d'autres industries essentielles, Safeguard permet aux organisations de détecter les dangers en temps réel, de réagir rapidement et de sauver des vies, quel que soit l'endroit où le travail les mène.

Pour plus d'informations, consultez le site safeguardequipment.com

Coordonnées de contact :

Jennifer K. Mitchell, première vice-présidente, communications d'entreprise et marketing

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2842260/SAFEGUARD_EQUIPMENT__Logo.jpg