Se celebró el evento "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei"

Durante el evento se presentó oficialmente la Reference Guide for Translating Jingchu Cultural Terminology. Elaborada conjuntamente por la Hubei Media Group, el Yangtze River Culture International Communication Center y la CICG Academy of Translation and Interpretation, la guía ofrece una presentación sistemática de los principales elementos de la cultura Jingchu, incluidos la cultura Chu, la cultura de los Tres Reinos, el patrimonio revolucionario, la cultura del río Yangtsé, figuras históricas, patrimonio cultural, importantes logros nacionales y tecnología moderna. Con 50 términos culturales representativos propios de Jingchu, la guía funciona tanto como un "diccionario" para la traducción de símbolos culturales de Jingchu como una herramienta práctica para comunicar eficazmente las historias de Jingchu y Hubei a las audiencias internacionales, contribuyendo a una mejor comprensión de Jingchu y de China a través de una traducción precisa.

La delegación también visitó el Hubei Provincial Museum, el Hubei Humanoid Robot Innovation Center, Voyah Automotive, el Jingzhou Museum, el Jingchu Intangible Cultural Heritage Skills Inheritance Institute y el Shashi Wharf Cultural and Creative Park. A través de estas visitas, la delegación exploró los avances más recientes en innovación tecnológica, recorrió la herencia histórica de la cultura Chu y experimentó el encanto del patrimonio cultural inmaterial, obteniendo una apreciación inmersiva de la rica historia, el carácter cultural y la vitalidad contemporánea de Jingchu.

El evento tuvo como objetivo promover la transformación creativa y el desarrollo innovador de la cultura Jingchu mediante el intercambio y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones.

FUENTE Hubei International Communication Center