Se celebró el evento "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei"
Noticias proporcionadas porHubei International Communication Center
21 may, 2026, 20:53 GMT
WUHAN, China, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 20 al 23 de abril de 2026 se celebró en Wuhan y Jingzhou el evento "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei". Más de diez personalidades culturales chinas e internacionales procedentes de ámbitos como la diplomacia pública, la traducción y los medios de comunicación visitaron Wuhan y Jingzhou. Los participantes se sumergieron en el patrimonio histórico, las tradiciones culturales y las innovaciones tecnológicas de Hubei, y conocieron de cerca los esfuerzos de protección ecológica a gran escala del río Yangtsé, así como la transformación industrial urbana de la región. Asimismo, intercambiaron ideas sobre cómo comunicar de manera atractiva las historias de Hubei y del río Yangtsé al público internacional. El evento fue organizado conjuntamente por la Hubei Media Group, el Yangtze River Culture International Communication Center y la CICG Academy of Translation and Interpretation, y coordinado por el Hubei International Communication Center.
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