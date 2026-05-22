चीनी और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक हस्तियों ने चीन के हुबेई प्रांत में विरासत और नवाचार का किया अन्वेषण

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Hubei International Communication Center

22 May, 2026, 02:23 IST

वुहान, चीन, 21 मई, 2026 /PRNewswire/ -- 20 से 23 अप्रैल 2026 तक "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei" कार्यक्रम वुहान और जिंगझोउ में आयोजित किया गया। सार्वजनिक कूटनीति, अनुवाद और समाचार मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 10 से अधिक चीनी और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने वुहान और जिंगझोउ का दौरा किया। उन्होंने हुबेई की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और तकनीकी नवाचारों का गहन अनुभव प्राप्त किया, साथ ही यांग्त्ज़े नदी के बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण और शहरी उद्योगों के परिवर्तन को भी समझा। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर हुबेई और यांग्त्ज़े नदी की कहानियों को प्रभावशाली ढंग से दुनिया तक पहुँचाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी हुबेई मीडिया ग्रुप, यांग्त्ज़े रिवर कल्चर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर और CICG अकादमी ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ने की, जबकि आयोजन हुबेई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के दौरान "Reference Guide for Translating Jingchu Cultural Terminology" आधिकारिक रूप से जारी किया गया। हुबेई मीडिया ग्रुप, यांग्त्ज़े रिवर कल्चर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर और CICG अकादमी ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई इस गाइड में जिंगचू संस्कृति के प्रमुख तत्वों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें चू संस्कृति, थ्री किंगडम्स संस्कृति, क्रांतिकारी विरासत, यांग्त्ज़े नदी संस्कृति, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय उपलब्धियाँ और आधुनिक तकनीक शामिल हैं। जिंगचू की विशिष्ट 50 प्रतिनिधि सांस्कृतिक शब्दावलियों को शामिल करते हुए यह गाइड जिंगचू सांस्कृतिक प्रतीकों के अनुवाद हेतु एक "शब्दकोश" के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक जिंगचू और हुबेई की कहानियों को प्रभावी रूप से पहुँचाने का एक व्यावहारिक साधन भी है। इसका उद्देश्य सटीक अनुवाद के माध्यम से दुनिया को जिंगचू और चीन को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करना है।

प्रतिनिधिमंडल ने हुबेई प्रांतीय संग्रहालय, हुबेई ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर, Voyah Automotive Technology Co., Ltd., जिंगझोउ संग्रहालय, जिंगचू अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौशल उत्तराधिकार संस्थान तथा शाशी व्हार्फ सांस्कृतिक एवं रचनात्मक पार्क का भी दौरा किया। इन यात्राओं के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी नवाचार की अग्रिम पंक्ति को देखा, चू संस्कृति की परंपरा को समझा और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के आकर्षण का अनुभव किया। इससे उन्हें जिंगचू के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक पहचान और समकालीन जीवंतता की गहन अनुभूति प्राप्त हुई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं के बीच आदान-प्रदान और पारस्परिक सीख के माध्यम से जिंगचू संस्कृति के रचनात्मक रूपांतरण और नवाचारी विकास को बढ़ावा देना था।

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