चीनी और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक हस्तियों ने चीन के हुबेई प्रांत में विरासत और नवाचार का किया अन्वेषण
News provided byHubei International Communication Center
22 May, 2026, 02:23 IST
वुहान, चीन, 21 मई, 2026 /PRNewswire/ -- 20 से 23 अप्रैल 2026 तक "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei" कार्यक्रम वुहान और जिंगझोउ में आयोजित किया गया। सार्वजनिक कूटनीति, अनुवाद और समाचार मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 10 से अधिक चीनी और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने वुहान और जिंगझोउ का दौरा किया। उन्होंने हुबेई की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और तकनीकी नवाचारों का गहन अनुभव प्राप्त किया, साथ ही यांग्त्ज़े नदी के बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण और शहरी उद्योगों के परिवर्तन को भी समझा। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर हुबेई और यांग्त्ज़े नदी की कहानियों को प्रभावशाली ढंग से दुनिया तक पहुँचाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी हुबेई मीडिया ग्रुप, यांग्त्ज़े रिवर कल्चर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर और CICG अकादमी ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ने की, जबकि आयोजन हुबेई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर द्वारा किया गया।
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