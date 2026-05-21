Tokoh Budaya Tiongkok dan Internasional Menjelajahi Warisan dan Inovasi di Provinsi Hubei, Tiongkok

Selama kegiatan berlangsung, "Reference Guide for Translating Jingchu Cultural Terminology" resmi diluncurkan. Panduan ini disusun bersama oleh Hubei Media Group, Yangtze River Culture International Communication Center, dan CICG Academy of Translation and Interpretation. Buku panduan tersebut secara sistematis memperkenalkan unsur-unsur utama budaya Jingchu, termasuk budaya Chu, budaya Tiga Kerajaan, warisan revolusioner, budaya Sungai Yangtze, tokoh sejarah, warisan budaya, pencapaian nasional penting, serta teknologi modern. Dengan memuat 50 istilah budaya representatif khas Jingchu, panduan ini berfungsi sebagai "kamus" untuk menerjemahkan simbol budaya Jingchu sekaligus sebagai alat praktis untuk menyampaikan kisah Jingchu dan Hubei secara efektif kepada audiens internasional, sehingga dunia dapat lebih memahami Jingchu dan Tiongkok melalui penerjemahan yang tepat.

Delegasi juga mengunjungi Museum Provinsi Hubei, Hubei Humanoid Robot Innovation Center, Voyah Automotive Technology Co., Ltd., Museum Jingzhou, Jingchu Intangible Cultural Heritage Skills Inheritance Institute, serta Shashi Wharf Cultural and Creative Park. Melalui kunjungan tersebut, delegasi menelusuri perkembangan mutakhir inovasi teknologi, memahami jejak budaya Chu, serta merasakan pesona warisan budaya takbenda, sehingga memperoleh pengalaman mendalam mengenai sejarah panjang, karakter budaya, dan vitalitas kontemporer Jingchu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong transformasi kreatif dan pengembangan inovatif budaya Jingchu melalui pertukaran dan pembelajaran antarperadaban.

