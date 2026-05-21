Tokoh Budaya Tiongkok dan Internasional Menjelajahi Warisan dan Inovasi di Provinsi Hubei, Tiongkok

22 Mei, 2026, 03:53 WIB

WUHAN, Tiongkok, 21 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- Dari tanggal 20 hingga 23 April 2026, kegiatan "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei" diselenggarakan di Wuhan dan Jingzhou. Lebih dari 10 tokoh budaya dari Tiongkok dan berbagai negara, yang berasal dari bidang diplomasi publik, penerjemahan, dan media berita, mengunjungi Wuhan dan Jingzhou. Mereka mendalami warisan sejarah, tradisi budaya, dan inovasi teknologi Hubei, serta memperoleh pemahaman mengenai upaya perlindungan lingkungan berskala besar di Sungai Yangtze dan transformasi industri perkotaan. Bersama-sama, mereka bertukar gagasan mengenai cara menyampaikan kisah Hubei dan Sungai Yangtze secara menarik kepada dunia internasional. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Hubei Media Group, Yangtze River Culture International Communication Center, dan CICG Academy of Translation and Interpretation, serta diorganisasi oleh Hubei International Communication Center.

Selama kegiatan berlangsung, "Reference Guide for Translating Jingchu Cultural Terminology" resmi diluncurkan. Panduan ini disusun bersama oleh Hubei Media Group, Yangtze River Culture International Communication Center, dan CICG Academy of Translation and Interpretation. Buku panduan tersebut secara sistematis memperkenalkan unsur-unsur utama budaya Jingchu, termasuk budaya Chu, budaya Tiga Kerajaan, warisan revolusioner, budaya Sungai Yangtze, tokoh sejarah, warisan budaya, pencapaian nasional penting, serta teknologi modern. Dengan memuat 50 istilah budaya representatif khas Jingchu, panduan ini berfungsi sebagai "kamus" untuk menerjemahkan simbol budaya Jingchu sekaligus sebagai alat praktis untuk menyampaikan kisah Jingchu dan Hubei secara efektif kepada audiens internasional, sehingga dunia dapat lebih memahami Jingchu dan Tiongkok melalui penerjemahan yang tepat.

Delegasi juga mengunjungi Museum Provinsi Hubei, Hubei Humanoid Robot Innovation Center, Voyah Automotive Technology Co., Ltd., Museum Jingzhou, Jingchu Intangible Cultural Heritage Skills Inheritance Institute, serta Shashi Wharf Cultural and Creative Park. Melalui kunjungan tersebut, delegasi menelusuri perkembangan mutakhir inovasi teknologi, memahami jejak budaya Chu, serta merasakan pesona warisan budaya takbenda, sehingga memperoleh pengalaman mendalam mengenai sejarah panjang, karakter budaya, dan vitalitas kontemporer Jingchu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong transformasi kreatif dan pengembangan inovatif budaya Jingchu melalui pertukaran dan pembelajaran antarperadaban.

