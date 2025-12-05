Seegene establece filial en Francia para ampliar su presencia en Europa

- Francia se convierte en la octava filial de ventas en el extranjero de Seegene y la tercera en Europa, después de Italia y Alemania.

- El país ocupa el segundo lugar en el mercado europeo de diagnóstico molecular, impulsado por la demanda en infecciones de transmisión sexual y pruebas gastrointestinales.

- Se espera que la nueva filial acelere la adopción en Europa de las soluciones en desarrollo de Seegene, CURECA™ y STAgora™.

SEÚL, COREA DEL SUR, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., líder mundial en diagnóstico molecular (MDx), anunció hoy el establecimiento de una nueva filial en Francia con el objetivo de reforzar su presencia en Europa y apoyar la expansión global de sus ventas.

La nueva filial fortalecerá la relación local con clientes y socios a través de un mayor soporte técnico, desarrollo de mercado y colaboración con los actores del sector salud.

De acuerdo con la firma global de investigación de mercados Grand View Research, Inc., se estima que el mercado francés de MDx alcanzará aproximadamente los 600 millones de euros, lo que representa cerca del 15% del total europeo. Es el segundo mercado más grande de la región después de Alemania, que posee una cuota del 19%. La demanda en Francia es particularmente elevada en pruebas de diagnóstico para infecciones de transmisión sexual (ITS) y del tracto gastrointestinal (GI). Seegene busca expandir las ventas de estas líneas de productos al tiempo que introduce un portafolio más amplio en infecciones respiratorias, cáncer cervicouterino y otras categorías de diagnóstico.

"En el mercado francés, impulsado por el sector privado, la capacidad de entregar productos rápidamente y responder a las necesidades del cliente define la competitividad", declaró Daniel Shin, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Ventas y Marketing de Seegene. "La nueva filial permitirá a Seegene desenvolverse mejor en el sistema sanitario francés, reforzar el servicio al cliente local y acelerar el crecimiento del negocio de diagnóstico in vitro de la compañía con experiencia especializada en el mercado local."

La nueva filial también brinda una base estratégica para el lanzamiento europeo de las soluciones en desarrollo de Seegene: CURECA™, un sistema de PCR totalmente automatizado sin intervención humana, y STAgora™, una plataforma de análisis de datos diagnósticos en tiempo real con capacidades de predicción.

Con la incorporación de Francia, Seegene suma ocho filiales de ventas en el extranjero, que se complementan con una red global de 90 distribuidores en 94 países.

En la primera mitad de 2025, las ventas internacionales representaron aproximadamente el 93% de los ingresos totales de Seegene, siendo Europa responsable del 63%. La región continúa siendo un motor clave de crecimiento en la hoja de ruta de expansión global de la compañía.

Sobre Seegene

Seegene cuenta con más de 25 años de experiencia dedicada en I+D, fabricación y actividades comerciales relacionadas con tecnologías sindrómicas de PCR en tiempo real. Esta experiencia destacó especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando Seegene suministró más de 340 millones de pruebas de COVID-19 a más de 100 países en todo el mundo.

La característica central de la tecnología sindrómica de PCR en tiempo real de Seegene es la capacidad de analizar simultáneamente 14 patógenos que provocan signos y síntomas similares en un solo tubo, con información cuantitativa.

