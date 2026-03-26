Segway Powersports estrena el Super Villain en la Mint 400 con un tercer puesto en el podio

MCKINNEY, Texas, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, empresa innovadora a nivel mundial en vehículos todoterreno inteligentes y sistemas de conducción conectados, celebró un debut triunfal en la legendaria Mint 400, la emblemática carrera por el desierto de Las Vegas y un evento clave de la serie del Campeonato Estadounidense de Carreras Todoterreno (AORC). Bajo el patrocinio de Segway Factory Racing, el piloto Jacob Zuccone y su copiloto Samantha Rode llevaron al Super Villain al tercer puesto en el podio en la altamente competitiva categoría UTV Pro Stock Modified, en lo que fue su primera aparición en una competencia profesional.

Mint 400 / Super Villain de Segway (PRNewsfoto/Segway Powersports)

La Mint 400, reconocida como una de las pruebas más exigentes de las carreras en el desierto, exige una durabilidad, potencia y precisión excepcionales en un terreno hostil y en condiciones impredecibles. El Super Villain estuvo a la altura del desafío, y mostró su potente motor de 235 caballos de fuerza y su transmisión automática de 7 velocidades. Estas características proporcionaron una estabilidad y un control impecables tanto en los tramos de alta velocidad como en los terrenos técnicos, lo que demostró su valor frente a un grupo de competidores experimentados.

Para Segway Powersports, el debut marcó un hito importante. Las carreras son el mejor campo de pruebas. Competir en uno de los escenarios más importantes de este deporte fue la culminación de años de ingeniería y desarrollo. El lugar logrado en el podio en condiciones extremas reflejó la filosofía de 'Fear No Place' (No le tengas miedo a ningún lugar) que caracteriza a la marca, ya que tanto la máquina como el piloto rindieron al máximo de sus capacidades.

Luego de conseguir un puesto en el podio en su debut en la Mint 400, el Segway Super Villain se ha consolidado como un importante competidor en el mercado de los vehículos todoterreno de dos plazas.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, y se destaca por su innovación y sus productos centrados en el usuario. Segway Powersports se dedica específicamente al diseño y la fabricación de vehículos de deportes motorizados de última generación, entre los que se incluyen vehículos todoterreno, vehículos utilitarios de dos plazas, vehículos deportivos de dos plazas y vehículos de carretera. Con una visión a largo plazo para el mercado internacional, Segway Powersports cuenta con numerosos diseños patentados de desarrollo propio, tales como sistemas de propulsión híbridos, motores de combustión interna, sistemas IOV inteligentes y diseños avanzados de vehículos, etc. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports combina una cadena de suministro de primer nivel con sus propias capacidades de fabricación, y gestiona todo el ciclo de vida de sus productos, desde la investigación y el desarrollo (I+D) y la producción hasta las ventas y el servicio posventa. Bajo el lema "FEAR NO PLACE" (No le tengas miedo a ningún lugar), Segway Powersports aspira a convertirse en el proveedor líder mundial de soluciones de movilidad todoterreno.

Para más información, visite https://powersports.segway.com

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FUENTE Segway Powersports