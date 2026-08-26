Silver Palace está entre los finalistas de los premios de la gamescom Mejor juego para dispositivos móviles y estrena un nuevo tráiler en el evento Opening Night Live.

Silver Palace hace su debut en la gamescom e invita a los jugadores a votar y a embarcarse en una misteriosa aventura detectivesca.

SINGAPUR, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Silver Palace, el juego de rol de acción de mundo abierto de Elementa, desarrollado con Unreal Engine 5, fue seleccionado como finalista para los premios de la gamescom de este año Mejor juego para dispositivos móviles. Aunque todavía está en desarrollo para PC, dispositivos móviles y PlayStation, los jugadores pueden votar por Silver Palace mediante la página oficial de la gamescom y probar el juego directamente en el stand C021 del pabellón 6 del Centro de Exposiciones de Colonia, Alemania.

Silver Palace gamescom 2026 ONL

Con la inauguración oficial de la gamescom, Silver Palace también presentó un tráiler promocional totalmente nuevo durante el evento Opening Night Live (ONL). El tráiler termina con un adelanto de 15 segundos después de los créditos, que ofrece un primer vistazo al nuevo modo multijugador del juego y deja entrever nuevos y apasionantes contenidos que llegarán pronto.

Tráiler: https://youtu.be/hDHFxsh02aE

De investigaciones misteriosas a batallas brutales

El nuevo tráiler empieza en un quirófano con poca luz y un ambiente inquietante. Bajo el tenue resplandor de las luces, la doctora forense Firtho examina con cuidado un misterioso cadáver compuesto de silverio. El leve tintineo de los instrumentos quirúrgicos se mezcla con el movimiento lento e inquietante de la sustancia plateada, que deja una tensión espeluznante en el aire. La escena luego cambia a una ciudad extensa de calles sinuosas y rincones ocultos, en donde seguimos a la detective mientras explora un barrio lleno de amenazas desconocidas. A medida que avanza su investigación, aparecen imágenes de personajes como Ashley, Gratia y Rosa Carmesí, además de secuencias de combate dinámicas y movimientos finales espectaculares. También se intercalan momentos destacados de los enfrentamientos contra jefes (Mortovitalia y Cenicienta), lo que te da una idea de los desafíos que te esperan. El tráiler vuelve repetidamente al quirófano entre las escenas de acción, donde Firtho sigue con su examen con total concentración, logrando un equilibrio perfecto entre el suspenso de la investigación y la tensión del combate. A medida que las secuencias de batalla llegan a su fin, la cámara vuelve a enfocarse en el quirófano. El cadáver de silverio se parte de repente, lo que lanza gotitas brillantes por el aire hasta que la sustancia plateada se extiende por todo el quirófano.

Después de una breve pausa de imagen, el tráiler muestra una experiencia de combate multijugador totalmente nueva. Se ve cómo la detective y otros personajes se adentran cada vez más en habitaciones misteriosas y exploran por separado mientras extrañas criaturas surgen de las sombras. Empuñan sus armas, se enfrentan de lleno a las amenazas inesperadas y se abren paso a través de una serie de batallas mortales. Los elegantes personajes del juego, inspirados en los cuentos de hadas, contrastan de manera llamativa con las criaturas retorcidas y sobrenaturales que acechan en la oscuridad. La intensidad dinámica del combate se desarrolla junto con la atmósfera tranquila y llena de suspenso de la investigación, lo cual captura la estética distintiva de cuento de hadas oscuro de Silver Palace. El tráiler termina con las palabras "Casa de la codicia" en un tono carmesí intenso, con lo cual esta aventura misteriosa y peligrosa llega a un cierre intrigante que nos deja con muchas preguntas sobre lo que vendrá.

FUENTE Elementa