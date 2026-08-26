Silver Palace nommé aux gamescom awards dans les catégorie Best Mobile Game, et dévoile une nouvelle bande-annonce à l'ONL

Silver Palace sera présent à la gamescom, où les joueurs pourront voter pour le jeu et l'essayer sur place, avant de plonger dans une mystérieuse aventure de détective.

SINGAPOUR, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Silver Palace, le RPG d'action en monde ouvert développé par Elementa avec Unreal Engine 5, figure parmi les nommés aux gamescom awards de cette année dans les catégorie Best Mobile Game. Le jeu est actuellement en développement sur PC, mobile et PlayStation. Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent voter pour Silver Palace sur le site officiel de la gamescom. Les visiteurs peuvent également essayer le jeu dans le hall 6, stand C021, à la Koelnmesse de Cologne, en Allemagne.

Silver Palace gamescom 2026 ONL

À l'occasion de l'ouverture officielle de la gamescom, Silver Palace a également dévoilé une toute nouvelle bande-annonce à l'Opening Night Live. Dans les 15 dernières secondes, une séquence surprise offre pour la première fois un aperçu d'un tout nouveau mode multijoueur, donnant aux joueurs un avant-goût des nouveautés à venir.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/hDHFxsh02aE

Des enquêtes mystérieuses aux combats intenses

La nouvelle bande-annonce s'ouvre sur une salle d'opération sombre et oppressante. Sous une lumière blafarde, la docteure Firtho dissèque avec concentration un étrange cadavre fait d'argentium. Le cliquetis métallique de ses instruments se mêle au lent écoulement du liquide argenté, tandis qu'une atmosphère inquiétante gagne peu à peu la pièce. La caméra se tourne ensuite vers les rues et ruelles entrecroisées de la ville, adoptant le point de vue de la détective alors qu'elle traverse des quartiers où le danger guette à chaque instant. Les séquences d'exploration alternent avec des scènes mettant en valeur l'agilité d'Ashley, de Gratia, de Rose-Rouge et d'autres personnages, ainsi qu'avec des combats spectaculaires et des animations d'exécution percutantes. Des extraits des combats de boss contre « Vita-et-Mors » et Cendrillon viennent également rythmer la séquence. Entre deux affrontements, la caméra revient à plusieurs reprises dans la salle d'opération, où Firtho poursuit son autopsie avec un calme imperturbable. L'atmosphère sombre et mystérieuse de l'enquête se mêle ainsi à la tension oppressante des combats. Lorsque les séquences de combat s'achèvent, la caméra revient dans la salle d'opération. Soudain, le cadavre d'argentium éclate, projetant du liquide argenté dans toutes les directions, qui envahit la pièce en un instant.

Après un bref arrêt sur image, la bande-annonce lève le voile sur un tout nouveau mode multijoueur. La détective et les autres personnages sont tour à tour montrés s'aventurant seuls dans différentes pièces. Lorsque d'étranges créatures surgissent soudainement, elles ouvrent le feu et se frayent un chemin à travers les dangers qui les attendent. L'élégance raffinée des personnages, inspirée de l'univers des contes de fées, contraste vivement avec l'apparence grotesque et torturée des monstres. La violence explosive des affrontements se mêle à l'atmosphère sombre et mystérieuse de l'enquête, faisant pleinement ressortir l'univers de conte de fées sombre propre à Silver Palace. Dans les derniers instants de la vidéo, les mots « House of Greed », comme imprégnés de sang, apparaissent à l'écran et viennent conclure cette aventure mystérieuse et périlleuse sur une ultime note de suspense.