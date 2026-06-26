¡Silver Palace abre la inscripción para la prueba beta "Dichotomy"!

Vuelve a Silvernia y descubre nuevos misterios en la siguiente fase de este RPG detectivesco de mundo abierto inspirado en la época victoriana.

SINGAPUR, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Elementa, una empresa global dedicada al desarrollo y la publicación de videojuegos, abrió oficialmente el plazo de inscripción para la prueba beta "Dichotomy" de Silver Palace, su nuevo RPG de aventura fantástica de mundo abierto desarrollado con Unreal Engine 5. Esta nueva prueba te dará otra oportunidad para meterte en la piel de un detective y explorar la enorme metrópolis de Silvernia, donde se esconden misterios siniestros bajo la reluciente fachada de la ciudad.

¡Prueba beta «Dichotomy»!

La prueba beta "Dichotomy" es la mayor actualización con contenido jugable de Silver Palace hasta la fecha. Esta nueva prueba presenta al tan esperado protagonista masculino, junto con un elenco de nuevos personajes y más contenido que amplía la trama. Además, tendrás acceso a zonas de Silvernia hasta ahora inexploradas, descubrirás nuevas actividades en el mundo abierto y sistemas de juego, y disfrutarás de una variedad de mejoras en el combate pensadas para que las batallas sean más fluidas, dinámicas y apasionantes que nunca.

Ver el nuevo tráiler: https://youtu.be/5kn2PqGuhY4

Información sobre la prueba beta "Dichotomy"

Ya está abierta la inscripción para la prueba beta "Dichotomy", que estará disponible hasta el 16 de julio de 2026 a las 23:59 (UTC+8). La próxima prueba será una beta limitada para PC (Windows) sin compras dentro del juego, y todo el progreso de los jugadores se reiniciará una vez finalizada la beta. Quienes quieran participar pueden enviar su solicitud a través de la web oficial de Silver Palace, aunque también habrá nuevas formas de conseguir acceso a la beta a través de actividades oficiales de la comunidad y eventos en redes sociales. Para obtener más detalles sobre la inscripción, los requisitos de participación, cómo se asigna el acceso a la beta y demás condiciones, visita la web oficial. https://silverpalace.elementagames.com/en-us

Silver Palace emprende su gira mundial de exposiciones de 2026

Ahora que Silver Palace se prepara para la prueba beta "Dichotomy", jugadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de probarlo de primera mano en una serie de importantes eventos de videojuegos y anime durante 2026. El título iniciará su primera gira mundial de exposiciones en la Anime Expo de Los Ángeles, donde ofrecerá una exclusiva demo jugable, actividades especiales en los stands, artículos de edición limitada y nuevas y apasionantes revelaciones para los seguidores de Norteamérica, Europa y Asia. Se anunciarán más detalles sobre las demos, las experiencias disponibles en el stand y el contenido exclusivo de cada evento a medida que se acerque la fecha de cada acontecimiento.

Próximas presentaciones:

Anime Expo (Los Ángeles): del 2 al 5 de julio de 2026

Japan Expo (París): del 9 al 12 de julio de 2026

Bilibili World (Shanghái): del 10 al 12 de julio de 2026

Firefly ACG EXPO (Guangzhou): del 17 al 20 de julio de 2026

Anime NYC (Nueva York): del 20 al 23 de agosto de 2026

gamescom (Colonia): del 26 al 30 de agosto de 2026

gamescom Asia (Bangkok): del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026

FUENTE Elementa