《白銀之城》入圍gamescom Best Mobile Game獎項，全新PV同步亮相ONL

影片連結：https://youtu.be/y0p-TGebW94

從詭案探祕到激烈廝殺

全新PV在一片陰沉壓抑的手術室中緩緩啟幕。幽暗的燈光籠罩整座房間，法醫法索正專注解剖一具形態詭異的液銀屍體，冰冷的器械碰撞聲與緩緩流動的銀色液體交織，一陣詭異氣息在手術室內悄然蔓延。鏡頭隨後轉入街巷交錯的城市場景，跟隨女偵探的視角穿梭於這片危機四伏的街區。在偵探的探索鏡頭中，厄什栗、庫拉蒂、紅薔薇等角色的靈動身姿和激烈戰鬥處決動畫穿插其中，生與死和灰姑娘BOSS戰的精彩片段也交替呈現。激烈戰鬥間隙，鏡頭數度切回手術室，法索仍在冷靜地進行解剖，探案的沉鬱懸疑與戰鬥的緊繃壓迫彼此交織。激戰畫面落幕後，鏡頭再度聚焦最初的手術室。液銀屍體驟然迸裂，細碎的銀色液體飛濺四散，頃刻間鋪滿整間手術室。

畫面短暫靜止定格後，全新多人戰鬥玩法亮相。鏡頭分別展現女偵探以及角色們獨自深入房間探索的場景，面對突然出現的詭異怪物，她們舉槍迎戰突破重重危機。優雅精緻的童話系人設，與扭曲猙獰的詭譎怪物形成強烈的視覺衝擊，讓爆裂的廝殺質感與沉靜的探案氛圍深度融合，盡顯《白銀之城》獨有的暗黑童話氣質。影片最後，血色浸染而成的「House of Greed」字樣浮現，為這段詭祕驚險的冒險旅程畫上充滿懸念的句點。

SOURCE Elementa