Sino Biopharmaceutical Limited presenta su nueva marca global, SBP Group, para acelerar su expansión internacional

HONG KONG, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177), una empresa farmacéutica líder en China impulsada por la innovación, anunció el lanzamiento de su nueva marca global, SBP Group, durante la reunión en la que presentó sus resultados provisionales. SBP son las siglas de Science, Breakthroughs and Patients: Science (ciencia) es el punto de partida de la empresa, Breakthroughs (avances) es su objetivo y Patients (pacientes) es la razón de su trabajo. Esta filosofía está en consonancia con la misión de la empresa, Science for a Healthier World, es decir, la ciencia para un mundo más saludable.

La identidad unificada refleja la evolución estratégica de la empresa, que ha pasado de ser una empresa biofarmacéutica líder a nivel nacional a convertirse en un actor innovador a escala mundial. Esta transformación avanza en dos frentes: la globalización de los productos, mediante la creación de una cartera global de activos innovadores a través de la I+D interna y las adquisiciones y la globalización del negocio, mediante alianzas globales y la expansión comercial directa en mercados internacionales clave. Gracias a la inversión constante en talento internacional, capacidades organizativas e infraestructura, la empresa tiene como objetivo poner medicamentos innovadores al alcance de más pacientes en todo el mundo.

«El año 2026 marca el primer año de la puesta en marcha de nuestra estrategia de globalización y hemos logrado importantes avances», afirmó Theresa Tse, presidente del Directorio. «SBP Group se compromete a colaborar con socios internacionales para acelerar el desarrollo y la disponibilidad a nivel mundial de medicamentos innovadores procedentes de China, así como para llevar a China terapias de vanguardia de todo el mundo. Aprovechando nuestra plataforma de I+D totalmente integrada y con inteligencia artificial, nuestro objetivo es impulsar los avances revolucionarios en las fronteras de la ciencia, con el fin último de beneficiar a más pacientes y mejorar la salud humana».

Hasta la fecha, la empresa ha cerrado cuatro operaciones de concesión de licencias a multinacionales, con pagos iniciales totales que superan los 1.000 millones de dólares estadounidenses y un valor potencial total de las operaciones de más de 7.000 millones de dólares estadounidenses, además de más de 30 operaciones de fusiones y adquisiciones, concesión de licencias y alianzas estratégicas. Entre las operaciones clave de 2026 se incluyen: (i) la concesión de una licencia exclusiva a Sanofi para el rovadicitinib, un inhibidor dual de JAK/ROCK pionero en su clase, en una operación valorada en hasta 1.530 millones de dólares estadounidenses y (ii) la concesión de una licencia exclusiva a AstraZeneca para el TQC3721, un inhibidor inhalado de PDE3/4 para la EPOC, en una operación valorada en hasta 1.900 millones de dólares estadounidenses.

Acerca de SBP Group

Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177), a la que en el presente documento se hace referencia como «SBP Group», es una empresa farmacéutica líder en China impulsada por la innovación. La empresa cuenta con capacidades integrales a lo largo de toda la cadena de valor, inclusive I+D, fabricación y comercialización. Su cartera de productos abarca una amplia gama de medicamentos biológicos y de moléculas pequeñas, con una sólida posición de liderazgo en cuatro áreas terapéuticas fundamentales: oncología, enfermedades hepáticas y cardiometabólicas, enfermedades respiratorias y autoinmunes, además de cirugía y analgesia.

FUENTE Sino Biopharmaceutical Limited