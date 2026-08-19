- Sino Biopharmaceutical Limited presenta su nueva marca global, SBP Group, para acelerar su expansión internacional

HONG KONG, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177), una empresa farmacéutica líder en innovación en China, anunció el lanzamiento de su nueva marca global, SBP Group, durante su reunión provisional de resultados. SBP significa Ciencia, Avances y Pacientes: La ciencia es el punto de partida de la empresa; lo que persigue son avances; los pacientes son la razón por la que hace lo que hace. Esta filosofía se alinea con la misión de la empresa: "Ciencia para un mundo más saludable".

La identidad unificada refleja la evolución estratégica de la compañía, que pasa de ser una empresa biofarmacéutica líder a nivel nacional a una innovadora global. Esta transformación avanza en dos frentes: la globalización de productos, mediante la creación de una cartera global de activos innovadores a través de I+D interna y adquisiciones; y la globalización del negocio, mediante alianzas globales y la expansión comercial directa en mercados internacionales clave. Respaldada por la inversión continua en talento global, capacidades organizativas e infraestructura, la compañía aspira a llevar medicamentos innovadores a más pacientes en todo el mundo.

"2026 marca el primer año de implementación de nuestra estrategia de globalización, y hemos logrado importantes avances", dijo Theresa Tse, presidenta del Consejo de Administración. "SBP Group se compromete a colaborar con socios globales para acelerar el desarrollo y la disponibilidad mundial de medicamentos innovadores procedentes de China, así como para traer a China terapias de vanguardia de todo el mundo. Aprovechando nuestra plataforma de I+D totalmente integrada e impulsada por IA, nuestro objetivo es impulsar avances científicos de vanguardia, con la meta final de beneficiar a más pacientes y mejorar la salud humana".

Hasta la fecha, la Compañía ha completado cuatro transacciones de licencias con empresas multinacionales, con pagos iniciales agregados que superan los 1.000 millones de dólares estadounidenses y un valor potencial total de la transacción de más de 7.000 millones de dólares estadounidenses, además de más de 30 transacciones de fusiones y adquisiciones, licencias y asociaciones estratégicas. Las transacciones clave de 2026 incluyen (i) la licencia exclusiva a Sanofi de rovadicitinib, un inhibidor dual JAK/ROCK de primera clase, en una transacción valorada en hasta 1.530 millones de dólares estadounidenses; y (ii) la licencia exclusiva a AstraZeneca de TQC3721, un inhibidor inhalado de PDE3/4 para la EPOC, en una transacción valorada en hasta 1.900 millones de dólares estadounidenses.

Acerca de SBP Group

Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177), en adelante denominada "SBP Group", es una empresa farmacéutica líder en China, impulsada por la innovación. La compañía cuenta con capacidades integrales a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo I+D, fabricación y comercialización. Su cartera de productos abarca una amplia gama de fármacos biológicos y de molécula pequeña, con una sólida posición de liderazgo en cuatro áreas terapéuticas clave: oncología, enfermedades hepáticas/cardiometabólicas, enfermedades respiratorias/autoinmunes y cirugía/analgesia.