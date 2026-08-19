Sino Biopharmaceutical Limited เผยโฉมแบรนด์ใหม่ระดับโลก SBP Group เดินหน้าเร่งเครื่องขยายตลาดสากล
News provided bySino Biopharmaceutical Limited
19 Aug, 2026, 21:11 CST
ฮ่องกง, 19 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177) บริษัทเภสัชกรรมชั้นนำผู้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากจีน ประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ระดับโลกอย่าง SBP Group ระหว่างการประชุมแถลงผลประกอบการรอบครึ่งปี ชื่อ SBP ย่อมาจาก Science, Breakthroughs และ Patients โดย Science (วิทยาศาสตร์) คือจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ Breakthroughs (ความก้าวหน้า) คือสิ่งที่มุ่งมั่นค้นหา และ Patients (ผู้ป่วย) คือเหตุผลของทุกสิ่งที่ลงมือทำ แนวคิดนี้สอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า "Science for a Healthier World" (วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกที่สุขภาพดียิ่งขึ้น)
อัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวนี้นับเป็นการยกระดับกลยุทธ์ครั้งสำคัญของบริษัท จากการเป็นผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ในประเทศ สู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับโลก โดยการก้าวสู่ยุคใหม่นี้ดำเนินไปใน 2 มิติหลัก ได้แก่ การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมครอบคลุมทั่วโลก ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเองภายในองค์กรและการเข้าซื้อใหม่ และการขยายธุรกิจสู่สากล ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรร่วมทุนระดับโลก ตลอดจนการรุกตลาดเชิงพาณิชย์โดยตรงในตลาดสำคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านบุคลากรระดับโลก สมรรถนะขององค์กร และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ให้ผู้ป่วยทั่วโลกได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
"ปี 2569 ถือเป็นปีแรกในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขยายธุรกิจสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเรามีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด" นางสาว Theresa Tse ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าว "SBP Group มุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อเร่งยกระดับการพัฒนาและการกระจายนวัตกรรมยาจากจีนสู่เวทีสากล พร้อมทั้งคัดสรรและนำเสนอนวัตกรรมการรักษาอันล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามายังประเทศจีน เราหวังใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์สู่พรมแดนใหม่ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อมอบประโยชน์ต่อผู้ป่วย และยกระดับสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ"
จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่องค์กร MNC แล้วรวม 4 รายการ คิดเป็นมูลค่าเงินรับล่วงหน้ารวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสัญญาเสนอซื้อขายรวมสูงสุดกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังมีธุรกรรมควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) การขายสิทธิ และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รวมอีกกว่า 30 รายการ สำหรับธุรกรรมสำคัญในปี 2569 ประกอบด้วย (i) การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ Sanofi ครอบคลุมยา rovadicitinib ซึ่งเป็นยายับยั้งกลไกคู่ JAK/ROCK ตัวแรกในกลุ่ม มูลค่าข้อตกลงสูงสุด 1.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (ii) การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ AstraZeneca ครอบคลุมยา TQC3721 ยาสูดพ่นยับยั้ง PDE3/4 สำหรับรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) มูลค่าข้อตกลงสูงสุด 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับ SBP Group
Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177) หรือ "SBP Group" เป็นบริษัทเภสัชกรรมชั้นนำจากจีนที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม บริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการวิจัยและพัฒนา การผลิต ไปจนถึงการทำการตลาดเชิงพาณิชย์ พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุ่มยาชีววัตถุและยาโมเลกุลเล็ก โดยครองความเป็นผู้นำใน 4 กลุ่มการรักษาหลัก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคตับและโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิก โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิคุ้มกันตนเอง ตลอดจนกลุ่มยาศัลยกรรมและยาบรรเทาปวด
SOURCE Sino Biopharmaceutical Limited
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