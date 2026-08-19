Sino Biopharmaceutical Limited Perkenal Jenama Global Baharu, SBP Group, Percepat Pengembangan Antarabangsa

HONG KONG, 20 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177), sebuah syarikat farmaseutikal dipacu inovasi yang terkemuka di China, mengumumkan pelancaran jenama global baharunya, SBP Group, semasa mesyuarat keputusan interimnya. SBP merujuk kepada Science, Breakthroughs and Patients (Sains, Penemuan Terobosan dan Pesakit): Sains ialah titik permulaan syarikat; penemuan terobosan ialah matlamat yang diusahakan; dan pesakit menjadi pendorong di sebalik segala tindakannya. Falsafah ini sejajar dengan misi Syarikat iaitu "Science for a Healthier World" ("Sains untuk Dunia yang Lebih Sihat").

Identiti yang disatukan itu mencerminkan evolusi strategik Syarikat daripada sebuah syarikat biofarmaseutikal domestik yang terkemuka kepada inovator global. Transformasi ini sedang maju menerusi dua aspek berbeza secara serentak: globalisasi produk, dengan membangunkan saluran aset inovatif global menerusi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam Syarikat serta pemerolehan; dan globalisasi perniagaan, menerusi perkongsian global dan pengembangan komersial secara langsung dalam pasaran antarabangsa yang utama. Disokong oleh pelaburan berterusan dalam bakat global, keupayaan organisasi dan infrastruktur, Syarikat menyasarkan untuk membawakan ubat-ubatan inovatif kepada lebih ramai pesakit di seluruh dunia.

"Tahun 2026 menyaksikan tahun pertama pelaksanaan strategi globalisasi kami dan kami telah mencapai kemajuan yang kukuh," kata Cik Theresa Tse, Pengerusi Lembaga Pengarah. "SBP Group komited untuk bekerjasama dengan rakan kongsi global bagi mempercepat pembangunan global dan ketersediaan ubat-ubatan inovatif dari China serta membawa terapi termaju dari seluruh dunia ke China. Dengan memanfaatkan platform R&D bersepadu sepenuhnya yang dipacu AI, kami menyasarkan untuk memajukan penemuan terobosan di sempadan sains, dengan matlamat utama untuk memberi manfaat kepada lebih ramai pesakit dan meningkatkan kesihatan manusia."

Sehingga kini, Syarikat telah menyelesaikan empat transaksi pelesenan keluar bersama syarikat multinasional (MNC), dengan jumlah bayaran pendahuluan terkumpul melebihi AS$1 bilion dan jumlah nilai urus niaga berpotensi melebihi AS$7 bilion, di samping lebih 30 transaksi penggabungan dan pengambilalihan (M&A), pelesenan dan perkongsian strategik. Transaksi utama 2026 termasuk: (i) pelesenan eksklusif kepada Sanofi untuk rovadicitinib, dwiperencat JAK/ROCK pertama dalam kelasnya, dengan transaksi bernilai sehingga AS$1.53 bilion; dan (ii) pelesenan eksklusif kepada AstraZeneca untuk TQC3721, perencat PDE3/4 sedut untuk penyakit pulmonari obstruktif kronik (COPD), menerusi transaksi bernilai sehingga AS$1.9 bilion.

Latar Belakang SBP Group

Sino Biopharmaceutical Limited (HKEX: 01177) yang dirujuk dalam siaran akhbar ini sebagai "SBP Group", ialah sebuah syarikat farmaseutikal dipacu inovasi yang terkemuka di China. Syarikat mempunyai keupayaan menyeluruh merentasi keseluruhan rantaian nilai, termasuk penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembuatan dan pengkomersialan. Portfolio produknya merangkumi pelbagai biologik dan ubat molekul kecil, dengan kedudukan peneraju yang kukuh dalam empat bidang terapeutik teras: onkologi; penyakit hati/kardiometabolik; penyakit pernafasan/autoimun; serta pembedahan/analgesia.

SOURCE Sino Biopharmaceutical Limited