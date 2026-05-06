SOFTSWISS y Rubens Barrichello inician su tercer año de colaboración

SOFTSWISS, una empresa mundial de tecnología que proporciona software para el sector del iGaming, celebra dos años de colaboración con Rubens Barrichello, director no ejecutivo en Latinoamérica.

SÃO PAULO, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En los últimos dos años de colaboración con Rubens Barrichello, SOFTSWISS ha reforzado su presencia en Brasil de manera considerable. En el primer trimestre de 2026, en comparación con el primer trimestre de 2025, el proveedor de tecnología B2B registró un aumento del 65 % en el total de apuestas y del 64 % en los ingresos brutos por juego (GGR, por sus siglas en inglés).

2 Years of Partnership: SOFTSWISS & Rubens Barrichello

La empresa también ha ampliado su presencia local y pasó de contar con un único representante a disponer de un equipo especializado centrado en el desarrollo de negocio, la gestión de cuentas y el marketing. Esta expansión mejora el servicio al cliente, lo que garantiza una asistencia oportuna y la entrega de proyectos en toda la región.

Barrichello, como una de las figuras más reconocidas del automovilismo en Brasil, desempeña una función fundamental al conectar la empresa y el mercado local, apoyar iniciativas educativas y vincularse con los socios. También ha representado a SOFTSWISS en importantes eventos del sector, entre ellos Futurecom 2025 y BiS SiGMA South America 2026.

"Estoy satisfecho con nuestra fructífera colaboración. En nuestro tercer año, nuestro objetivo es seguir consolidando lo que hemos iniciado. Espero poder ayudar al equipo a involucrar a los socios mediante experiencias relacionadas con el automovilismo, ya que es una forma de compartir algo personal a la vez que se crean conexiones auténticas", comentó Rubens Barrichello.

Luego de varias rondas de reuniones estratégicas con la alta dirección, la empresa ha definido los objetivos de negocio más importantes para 2026. Una de las prioridades se basa en la experiencia multidisciplinaria de Rubens Barrichello: ofrecer soluciones con mayor rapidez para acelerar el desarrollo de productos y mejorar la productividad en todas las funciones de la empresa.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS, comentó: "Como aficionado de toda la vida al automovilismo, sé que en el mundo empresarial, al igual que en el circuito, unos milisegundos pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La velocidad y la precisión cobran aún más importancia en distancias largas. Esto es precisamente lo que Rubens inspira en nuestro trabajo diario. Esta mentalidad es la que nos ha ayudado a consolidar nuestra posición en el sector y la que seguirá impulsándonos hacia adelante".

Este enfoque ya está dando resultados. En tan solo dos meses, el equipo de SOFTSWISS lanzó un nuevo producto B2B. Permite a los operadores de iGaming ofrecer apuestas basadas en eventos del mundo real mediante un modelo de cuotas fijas, lo que satisface la demanda cambiante del público sin salirse de su área de negocio habitual.

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa internacional de tecnología con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector de iGaming. SOFTSWISS proporciona un software integral para la gestión de proyectos de iGaming.

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FUENTE SOFTSWISS