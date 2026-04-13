SOFTSWISS gana el Global Tech Award a la Innovación en Cibertecnología con Pipeguard

GŻIRA, Malta, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, proveedor de software de iGaming, ha ganado un Global Tech Award 2026 en la categoría de Tecnología de Ciberseguridad. El galardón reconoce a Pipeguard, una plataforma de seguridad personalizada integrada directamente en el proceso de desarrollo de software. Los Global Tech Awards celebran la excelencia tecnológica en todos los sectores a nivel mundial, lo que supone un hito importante para SOFTSWISS en el escenario tecnológico mundial.

SOFTSWISS Wins Best Cyber Security Technology

SOFTSWISS desarrolló Pipeguard para resolver un problema común del sector. A medida que aumentan las velocidades de desarrollo, las herramientas de seguridad estándar generan demasiadas alertas de bajo valor. Los ingenieros dedican tiempo persiguiendo falsas alarmas en lugar de solucionar riesgos reales. La solución automatiza el proceso, gestionando más de 2.000 escaneos diarios en más de 200 repositorios de producción en múltiples líneas de productos. Esto permite la resolución de más del 90% de los problemas críticos dentro de los plazos acordados.

Pipeguard es un sistema interno diseñado para proteger el software antes de que entre en funcionamiento. Funciona directamente dentro del proceso de desarrollo, identificando y bloqueando código inseguro, componentes de software vulnerables, credenciales expuestas y problemas de infraestructura y configuración antes de que lleguen a producción.

Una de las principales innovaciones de Pipeguard es la Puntuación de Contexto de Riesgo, un método patentado que clasifica los hallazgos en función del riesgo comercial real. Este enfoque redujo las alertas de seguridad irrelevantes en un 95 %, lo que permitió a los ingenieros centrarse en las amenazas reales. Por lo general, los nuevos proyectos se pueden conectar a la plataforma en pocas horas.

La plataforma es compatible con un ecosistema tecnológico utilizado por más de 1.400 marcas de iGaming en múltiples mercados regulados. También ayuda a SOFTSWISS a cumplir los requisitos normativos y superar las auditorías de los organismos reguladores en múltiples mercados regulados, entre los que se incluyen Brasil, Sudáfrica, Estonia y México.

Evgeny Zaretskov, director de seguridad del grupo en SOFTSWISS, comenta: "En iGaming, donde la velocidad de lanzamiento es alta y la confianza es crítica, los controles de seguridad deben funcionar dentro del proceso de entrega, no quedarse al margen. Pipeguard ayuda a evitar que las debilidades explotables lleguen a la producción en todo el ecosistema de productos de SOFTSWISS. Este premio es un reconocimiento a nuestra contribución a los estándares tecnológicos globales en ciberseguridad ".

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa tecnológica mundial que suministra soluciones de software galardonadas para el sector del iGaming desde 2009. Con el respaldo de un equipo de más de 2.000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1.000 marcas de todo el mundo.

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FUENTE SOFTSWISS