Soluciones Inteligentes de Tianjin para el Mundo: Llevando las Tecnologías de Vanguardia a la Vida Cotidiana
Noticias proporcionadas porTranslation and Communication of China
05 jun, 2026, 20:46 GMT
TIANJÍN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de mayo de 2026 se inauguró la Exposición Mundial de Inteligencia 2026 en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones (Tianjin). Translation & Communication of China invitó a dos invitados internacionales a visitar la exposición, explorando las innovaciones de Tianjin en tecnologías inteligentes desde una perspectiva global y mostrando al mundo el ritmo acelerado y la evolución de la transformación inteligente urbana de China.
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