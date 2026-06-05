Soluciones Inteligentes de Tianjin para el Mundo: Llevando las Tecnologías de Vanguardia a la Vida Cotidiana

Bajo el lema «Inteligencia: Amplio Espacio para el Desarrollo, Motor del Crecimiento Sostenible», la exposición reunió a más de 700 empresas para presentar sus últimos avances en tecnologías inteligentes. Las industrias locales de Tianjin ofrecieron numerosos puntos destacados. WYBOTICS presentó su robot de limpieza para piscinas, diseñado específicamente para uso doméstico. Por su parte, Galileo (Tianjin) Technology exhibió una serie de perros robot cuadrúpedos que atrajeron gran atención gracias a sus configuraciones personalizables para la lucha contra incendios, operaciones de rescate, seguridad pública y otras aplicaciones.

Desde las inspecciones industriales hasta la limpieza doméstica, desde el transporte de baja altitud hasta la atención inteligente a las personas mayores, un número cada vez mayor de soluciones inteligentes «Hechas en Tianjin» está trascendiendo los pabellones de exposición para incorporarse a aplicaciones reales en la vida cotidiana.

FUENTE Translation and Communication of China