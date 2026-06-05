세계를 향한 톈진의 지능형 솔루션: 첨단 기술을 일상생활로

중국 천진, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 2026년 5월 28일, 세계지능박람회 2026(World Intelligence Expo 2026)가 국가전시컨벤션센터(톈진)에서 개막했다. 「중국 번역과 소통(Translation & Communication of China)」은 두 명의 국제 인사를 초청해 박람회를 방문하도록 하였으며, 글로벌 관점에서 톈진의 지능형 기술 혁신을 살펴보고 중국 도시 지능형 전환의 가속화되는 속도와 변화하는 모습을 세계에 소개했다.

"지능: 광범위한 발전 공간, 지속가능한 성장 동력(Intelligence: Extensive Development Space, Sustainable Growth Driver)"을 주제로 열린 이번 박람회에는 700개 이상의 기업이 참가하여 최신 지능형 기술 성과를 선보였다. 톈진의 지역 산업도 다양한 볼거리를 제공했다. WYBOTICS는 가정용으로 특별히 설계된 수영장 청소 로봇을 선보였다. Galileo (Tianjin) Technology는 소방, 구조 활동, 공공 안전 및 기타 분야에 맞춤형 구성이 가능한 네 발 로봇견 시리즈를 전시하여 큰 관심을 끌었다.