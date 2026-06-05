Solusi Cerdas Berorientasi Global dari Tianjin: Membawa Teknologi Mutakhir ke Kehidupan Sehari-hari

Mengusung tema "Intelligence: Extensive Development Space, Sustainable Growth Driver", pameran ini mempertemukan lebih dari 700 perusahaan untuk menampilkan pencapaian terbaru mereka di bidang teknologi cerdas. Industri lokal Tianjin menghadirkan berbagai sorotan menarik. WYBOTICS memamerkan robot pembersih kolam renang yang dirancang khusus untuk penggunaan rumah tangga. Galileo (Tianjin) Technology menampilkan serangkaian anjing robot berkaki empat yang menarik perhatian besar berkat konfigurasi yang dapat disesuaikan untuk pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan, keamanan publik, dan berbagai aplikasi lainnya.

Dari inspeksi industri hingga pembersihan rumah tangga, dari transportasi ketinggian rendah hingga perawatan lansia cerdas, semakin banyak solusi cerdas "Made in Tianjin" yang bergerak melampaui ruang pameran dan memasuki penggunaan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

SOURCE Translation and Communication of China