Solusi Cerdas Berorientasi Global dari Tianjin: Membawa Teknologi Mutakhir ke Kehidupan Sehari-hari

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Translation and Communication of China

06 Jun, 2026, 03:46 WIB

TIANJIN, Tiongkok, 5 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Pada 28 Mei 2026, World Intelligence Expo 2026 dibuka di National Convention & Exhibition Center (Tianjin). Translation & Communication of China mengundang dua tamu internasional untuk mengunjungi pameran tersebut, mengeksplorasi inovasi teknologi cerdas Tianjin dari perspektif global serta memperkenalkan kepada dunia percepatan laju dan lanskap yang terus berkembang dari transformasi cerdas perkotaan di Tiongkok.

Mengusung tema "Intelligence: Extensive Development Space, Sustainable Growth Driver", pameran ini mempertemukan lebih dari 700 perusahaan untuk menampilkan pencapaian terbaru mereka di bidang teknologi cerdas. Industri lokal Tianjin menghadirkan berbagai sorotan menarik. WYBOTICS memamerkan robot pembersih kolam renang yang dirancang khusus untuk penggunaan rumah tangga. Galileo (Tianjin) Technology menampilkan serangkaian anjing robot berkaki empat yang menarik perhatian besar berkat konfigurasi yang dapat disesuaikan untuk pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan, keamanan publik, dan berbagai aplikasi lainnya.

Dari inspeksi industri hingga pembersihan rumah tangga, dari transportasi ketinggian rendah hingga perawatan lansia cerdas, semakin banyak solusi cerdas "Made in Tianjin" yang bergerak melampaui ruang pameran dan memasuki penggunaan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

SOURCE Translation and Communication of China