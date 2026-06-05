Solusi Cerdas Berorientasi Global dari Tianjin: Membawa Teknologi Mutakhir ke Kehidupan Sehari-hari
Berita ini disediakan olehTranslation and Communication of China
06 Jun, 2026, 03:46 WIB
TIANJIN, Tiongkok, 5 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Pada 28 Mei 2026, World Intelligence Expo 2026 dibuka di National Convention & Exhibition Center (Tianjin). Translation & Communication of China mengundang dua tamu internasional untuk mengunjungi pameran tersebut, mengeksplorasi inovasi teknologi cerdas Tianjin dari perspektif global serta memperkenalkan kepada dunia percepatan laju dan lanskap yang terus berkembang dari transformasi cerdas perkotaan di Tiongkok.
Bagikan artikel ini