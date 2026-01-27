Se anunció a STARTRADER como socio oficial de la Porsche Carrera Cup Middle East

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER , proveedor líder mundial de operaciones en línea, fue anunciado como socio oficial de la Porsche Carrera Cup Middle East. La alianza hará que la marca de STARTRADER aparezca a lo largo de la temporada 2025/2026, que abarca seis rondas en Bahréin, Qatar, Dubái, Abu Dabi y Arabia Saudita.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

El campeonato es reconocido por su formato monomarca y sitúa a todos los pilotos en autos Porsche 911 GT3 Cup idénticos, lo que garantiza que la competencia se defina por habilidad, preparación y ejecución estratégica. Esta filosofía está en perfecta consonancia con el enfoque de STARTRADER a los mercados, en los que la igualdad de acceso a herramientas avanzadas permite que la disciplina y la toma de decisiones definan los resultados.

Estándares compartidos

La alianza refleja los principios compartidos que sustentan el rendimiento tanto en automovilismo como en trading. En las carreras, el éxito se mide en fracciones de segundo; en el trading, la precisión en la ejecución puede definir la oportunidad. Ambas disciplinas exigen una sólida gestión de riesgos, adaptabilidad y un enfoque sostenido. Los campeonatos no se ganan en una sola vuelta, al igual que el éxito en el trading que se construye a largo plazo, al tomar una decisión tras otra.

Comentario de la plana ejecutiva

"El automovilismo representa el pináculo de la precisión, el rendimiento y la preparación. Nuestra alianza con la Porsche Carrera Cup Middle East refleja nuestro compromiso con la excelencia y nuestra creencia de que el éxito, en la pista o en los mercados, se obtiene mediante disciplina, estrategia y mejora continua", afirmó Peter Karsten, director general de STARTRADER.

"Nos complace dar la bienvenida a STARTRADER como socio. Esta colaboración refleja los valores compartidos de rendimiento y ambición y respalda el crecimiento continuo del campeonato en toda la región ", declaró Robert Lechner, director y Promotor de Porsche Carrera Cup Middle East.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial que ofrece a sus clientes la oportunidad de operar con instrumentos financieros en línea. STARTRADER presta servicios tanto a socios como a clientes minoristas, que pueden operar con la plataforma MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY. Como bróker mundial, STARTRADER tiene como principio fundamental un enfoque centrado en el cliente.

STARTRADER es regulado en 5 jurisdicciones (ASIC, FSA, FSC, FSCA y CMA) y mantiene una sólida gobernanza junto con un crecimiento sostenible. El equipo de STARTRADER está compuesto por profesionales dedicados que trabajan en colaboración para brindar un servicio de calidad a sus socios y clientes.

Para más información, visite: https://www.startrader.com/

